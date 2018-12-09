Острова, художники и медведи - 10 мест и людей неизвестной Украины

Какая она - Украина изнутри: маланкские медведи и карпатские буйволы, исчезнувшая профессия бортников и самый большой необитаемый остров.

Более двух лет назад волонтеры проекта Ukraїner отправились в исследовательское путешествие по Украине. В поисках неизвестных мест, локальных героев и обычаев экспедиция Ukraїner проехала 90 тысяч километров, 16 исторических регионов, более 300 населенных пунктов.

Копірайт зображення Алина Рудя\Ukraїner Image caption Медведь из приюта "Домажир", действующего подо Львовом с 2017 года. Цель этого реабилитационного центра - помощь и спасение медведей из зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов

Ukraїner - это общественно-культурный проект о людях, которые творят страну каждый день своими ремеслами и умениями, а также о местах, которые чаще всего не попадают в путеводители.

Копірайт зображення Дмитрий Охрименко\Ukraїner Image caption Фермер Мишель Якоби пасет буйволов в долине Переслип в Карпатах. 8 июля 2016 года. История Мишеля - уникальна. Мишель приехал в Украину из Германии много лет назад, чтобы спасать украинскую экосистему и традиции скотоводства. Он начал разводить в Закарпатье буйволов, которых люди уже успели заменить на более "удобных" коров и сельскохозяйственную технику

В creative community IZONE в Киеве открылась фотовыставка, где активисты Ukraїner рассказывают о своих открытиях и демонстрируют лучшие фотографии из путешествий.

В проект Ukraїner входят около 200 волонтеров, которые путешествуют, фиксируют, обрабатывают, переводят описывают, исследуют Украину.

Копірайт зображення Сергей Коровайный\Ukraїner Image caption Художник и скульптор Валерий Ермаков во дворе своего дома в селе Панасовка Полтавской области, 9 ноября 2016 года. Валерий живет на хуторе, который называет своим раем. Здесь живут он и еще 19 односельчан. Он не знает своего адреса, но его дом сразу заметен: вокруг него стоят его странные скульптуры - боги и мифические существа. Он никогда не выезжал за пределы Украины, и волонтеры Ukraїner собрали средства и организовали ему путешествие в Грецию, о котором он всегда мечтал

Копірайт зображення Тарас Ковальчук\Ukraїner Image caption Бортничество - старинный способ разведения пчел, который в Украине сохранился только в Полесье. Профессия во многих источниках считается исчезнувшей или утраченной еще в XVIII-XIX веках. Но это совсем не так, бортники или пасечники, которые собирают дикий мед, существуют до сих пор. На фото - бортник Сергей Жила из села Селезовка в Полесье взобрался к борту с пчелами, чтобы добыть мед, 23 апреля 2017 года

Копірайт зображення Павел Пашко\Ukraїner Image caption Вид с коптера на стадо овец, пасущееся у старого самолета в музее советского прошлого села Фрумушика Новая Одесской области, 24 мая 2017 года

Копірайт зображення Алексей Карпович\Ukraїner Image caption Скульптор Алексей Алешкин, село Букатинка на Подолье, 1 августа 2017 года. Онинтересующие и его жена Людмила Алешкина шаг за шагом превращают поселок Букатинка в музей и место, куда за новыми впечатлениями съезжаются люди, интересующиеся историей и искусством

Копірайт зображення Алина Кондратенко\Ukraїner Image caption Мужчина ведет жениха и невесту перед началом брачной церемонии в поселке Верховина Ивано-Франковской области, 24 сентября 2017 года

Копірайт зображення Александр Хоменко\Ukraїner Image caption Маланкари, наряженные цыганами и медведями, отмечают праздник Маланки в поселке Красноильск на Буковине, 14 января 2018 года. Красноильская Маланка уникальна тем, что здесь не только сохранили, но и развили уникальные местные традиции встречи Нового года. Красноильская медведи известны по всей Украине и далеко за ее пределами

Копірайт зображення Павел Пашко\Ukraїner Image caption Вид на остров Джарылгач в Черном море, 25 апреля 2018 года. Это самый большой необитаемый остров в Украине, расположенный в Каркинитском заливе в 7 км от Черного моря

Копірайт зображення Артем Галкин\Ukraїner Image caption Горюнка Лукерья Кошелева во дворе своего дома в поселке Новая Слобода на Слобожанщине, 10 сентября 2018 года. Горюны - автохтонное население Сумской области, субэтнос, который сформировался в этих краях в XVI веке

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