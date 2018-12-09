"Италия - пророссийская, но не против Украины"

Копірайт зображення Нона Михелидзе Image caption Нона Михелидзе считает, что итальянское правительство может применить санкции против России для торга с ЕС

В июне этого года к власти в Италии пришло правительство Джузеппе Конте, сформированное популистскими партиями "Пять звезд" и "Лига Севера". Особенностью программы этого правительства была идея отмены санкций против России. Обе партии, несмотря на идеологические различия, объединяют евроскептицизм и желание наладить отношения с Москвой, которую они считают "потенциальным партнером для ЕС и НАТО".

Пылким сторонником России в Италии является лидер "Лиги Севера", министр внутренних дел Маттео Сальвини, который открыто признает Крым частью России.

Он также проводит жесткую политику против миграции, благодаря чему популярность его партии выросла с 17,4% на выборах в марте этого года до 32% в начале декабря, согласно опросу SWG.

Накануне заседания Совета министров ЕС, на котором должно быть продлено действие санкций в отношении России, BBC News Украина спросила у руководителя программы Восточной Европы Института международных отношений в Риме Ноны Михелидзе, выполнит ли итальянское правительство обещание отменить санкции против России, чем вызвана симпатия итальянских политиков к Москве и как Украина может улучшить отношение к себе на Апеннинском полуострове.

BBC News Украина:В программе правительства Джузеппе Конте изначально был пункт об отмене санкций против России. Почему этот шаг до сих пор не сделан?

Нона Михелидзе: Те обещания, которые они делали во время предвыборной кампании, были только обещаниями без стратегии. Это касается и России в целом, и санкций в частности. Нет у них реальной стратегии, как привлечь Россию к сотрудничеству в будущем, как менять позицию ЕС по санкциям, что делать с Россией. На риторическом уровне они продолжают говорить, что снимут санкции. Однако я не думаю, что это произойдет сейчас в декабре.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер "Лиги Севера", министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который открыто называет Крым российским, завоевал популярность благодаря жесткой антимиграционной политике

У итальянского правительства нет времени, чтобы найти достаточно союзников в ЕС. В Венгрии или Австрии есть сторонники снятия санкций, но эти страны не готовы выступать сейчас за их отмену. А вот что произойдет во время продления санкций в июне, никто не знает, потому что не знаем, что произойдет с Италией. Просто никто не знает, сколько просуществует это правительство. Также мы не знаем, как завершатся выборы в Европейский парламент в мае, которые повлияют на его судьбу.

Сейчас запланированы консультации внутри правительства. С организациями гражданского общества, с нашим институтом. Они приглашали нас к участию в слушаниях, на которых будет обсуждаться будущее итало-российских отношений. То есть они проводят консультации, но я не думаю, что они готовы принимать какие-то важные решения в декабре.

Июнь остается под вопросом. Видим, как Сальвини и Конте посещают Россию, но все эти визиты происходят без всякого стратегического видения, как развивать отношения между странами.

BBC News Украина:Может ли Италия поддержать санкции, которые некоторые страны ЕС предлагают ввести в связи с проведением так называемых выборов "ДНР" и "ЛНР", а также из-за захвата украинских военных кораблей и моряков в Черном море?

Нона Михелидзе: Италия никогда не поддержит никакие дополнительные санкции против России. Это то, что мне на днях сказал представитель итальянского МИД.

BBC News Украина: Итальянские политики часто говорят, что вопрос санкций - болезненный для бизнеса. А пытаются ли итальянские бизнес-сообщества повлиять на правительство, чтобы санкции отменили?

Нона Михелидзе: В основном они сейчас озабочены не санкциями ЕС, а новыми санкциями США. Они обеспокоены тем, что США могут применять санкции против европейских компаний, имеющих бизнес с Россией.

Ведь несмотря на санкции ЕС, торговый оборот между Италией и Россией продолжает увеличиваться. Да, он уменьшился с 2014 года, но санкции не были единственной причиной этого, у России тогда были экономические трудности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Деякі італійські праві пристрасно підтримують Путіна, бо вважають його лідером, що рішуче відстоює національний суверенітет

BBC News Украина: Правительство Конте иногда называют первым популистским правительством не только в Италии, а вообще в ЕС, то есть отмечают его отличие от предыдущих. А в чем отличие политики этого правительства в отношении стран Восточной Европы по сравнению с предыдущими правительствами?

Нона Михелидзе: На самом деле политика в отношении России и стран Восточного партнерства достаточно похожа. Разница в том, что правительство демократов (левоцентристской Демократической партии, которая была у власти в Италии в 2013-2018 годах. - Ред.) во главе с Маттео Ренци (2014-2016) было проевропейским. Он не радовался санкциям, но поддерживал их, потому что это было решение ЕС. Не было вопроса, может ли Италия отменить санкции.

Правительство же Конте против ЕС, по меньшей мере, на уровне риторики, и использует российскую карту против ЕС, чтобы сконструировать собственную идентичность. Для этих политиков быть пророссийскими - это быть за суверенитет страны и против политики Евросоюза. Они закрепляют мнение о том, что ЕС занимает в Италии суверенитет, а поддержкой Путина развивают свой имидж сторонников суверенной национальной политики, выступают против Брюсселя и европейской бюрократии.

BBC News Украина: То есть разница в отношении - идеологическая?

Нона Михелидзе: Да, идеологическая. Сальвини использует российскую карту, и правительство может ее использовать для торга с ЕС. Правительство Ренци использовало для этой цели миграционные вопросы, а это правительство может использовать вопрос отношений с Россией и санкций для торга, например, ради уступки по бюджетным вопросам (этой осенью произошел конфликт между Еврокомиссией, которая рекомендовала Италии ограничить бюджетный дефицит 1,6% ВВП, и правительством Конте, которое предлагало его на уровне 2,4%, споры продолжаются до сих пор. - Ред.). И я не могу спрогнозировать, чем может закончиться такой торг.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По мнению Ноны Михелидзе, несмотря на частые встречи с российским руководством, у итальянского правительства Джузеппе Конте нет стратегии, как перевести отношения с Россией на новый уровень

BBC News Украина:Демократы, которые в прошлом часто поддерживали Россию, изменили ли они свою позицию за последние годы в связи с обвинениями в адрес России из-за вмешательства в выборы, кибератак, дела Скрипаля?

Нона Михелидзе: Да, изменили, но сделали это из-за разочарования российской политикой. Поскольку Россия поддерживает праворадикалов в Италии, они чувствуют, что их предали. Демократы сейчас организуют дебаты по России и санкциям, представляется, что сейчас они против действий России. Если движения "Пять звезд" и "Лига Севера" поддерживают Россию, то демократы стремятся отличаться, критикуют ее. Но я не уверена, будут ли они столь же критичными в отношении России, когда придут к власти. В любом случае, сейчас существует большее понимание реальных российских намерений по ЕС.

BBC News Украина: Возможно ли с увеличением экономических связей, итальянского бизнес-представительства в Украине, увеличить значение Украины в итальянской внешней политике?

Нона Михелидзе: Конечно, возможно. Украина - большой и интересный рынок для Европы, и для Италии тоже. Проблема только в ведении бизнеса в Украине. Украинскому правительству надо улучшить условия для иностранных инвестиций, провести борьбу с коррупцией, судебную реформу.

Понимаете, Италия всегда была пророссийской, но Италия не против Украины. Итальянская политика - быть друзьями со всеми. То, что Италия пророссийская, не означает, что она против Украины или Грузии.

Италия поддерживала ассоциацию Украины с ЕС, безвизовый режим, помощь.

Пророссийские итальянские политики часто рисуют Украину как хаотическую страну, где царят коррупция и олигархи, страну, которая не может провести реальные реформы. Поэтому Украина должна демонстрировать и Италии, и ЕС, что она серьезно относится к реформам.

ВВС News Украина: Поможет ли простое увеличение экономического сотрудничества или украинской власти нужно искать персональный подход, заниматься лоббизмом?

Нона Михелидзе: Должна быть комбинация. В Италии это действительно важный аспект дипломатии. Украинское посольство должно быть более активным, но для этого должны быть деньги. Я знаю, что украинский посол энергичный, но ресурсы недостаточны.

Например, в Азербайджане большие проблемы с демократией, авторитарный режим, но они большие деньги вложили, чтобы свои интересы отстаивать. В Италии они влияют на мнение людей, определяющих политику, общественное мнение. В итоге люди знают, что там за правительство у власти, но им все равно.

То есть нужно больше инициатив со стороны украинского посольства, не только мероприятий, которые объясняют конфликт с Россией, но и культурных мероприятий, продвижение Украины как страны в целом. Но для этого нужны большие деньги, правительство должно их выделять.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2014 году Маттео Сальвини, на тот момент депутат Европарламента от "Лиги Севера", выступал против санкций в отношении России и голосовал против ассоциации Украины с ЕС

BBC News Украина: А можно ли наладить диалог с партиями, которые входят в правящую коалицию и симпатизируют России?

Нона Михелидзе: Я думаю, что это скорее всего возможно с движением "Пять звезд", они более склонны к маневрам, более открыты. "Лига Севера" всегда имела четкую позицию в отношении России, я сомневаюсь, что они ее изменят. Но их мнения относительно России так и не стали стратегией. Украинцам важно не допустить, чтобы их мысли превратились в реальную стратегию.

BBC News Украина: А как в целом можно изменитьобщественное мнение в отношении Украины?

Нона Михелидзе: Я сомневаюсь, что многие итальянцы знают, где Украина находится.

ВВС News Украина: Даже учитывая, что здесь живут и работают сотни тысяч украинцев?

Нона Михелидзе: Даже учитывая это. Для многих существовал Советский Союз, и не все понимают, что теперь вместо него есть 15 независимых государств. Люди преимущественно интересуются внутренней политикой и не обращают внимание на Украину или Грузию. А если интересуются, часто повторяют риторику правительства. Но это легко изменить.

Интересы к российской культуре и традициям присутствуют, понимание России как европейской страны остается, но это не то, что реально влияет на политику правительства. Я думаю, что это важнее в случае Германии, где граждане знают больше о России. Общественное мнение там больше влияет на правительственную политику в этом вопросе, а в Италии в разработке политики в отношении Украины и Грузии общественное мнение не играет такого значения.

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