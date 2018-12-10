"Ему разрешали все": рассказ учителя наследного принца Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд фактически стал лидером страны. Его называют правителем, который изменил жизнь королевства, его имя звучит в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Сотрудник Арабской службы BBC Рашид Секкай вспоминает, как в середине 1990-х годов учил юного принца английскому языку.
В 1996 году я работал учителем в престижной школе "Аль-Анджали" в Джидде. Вдруг мне позвонили. Губернатор округа Эр-Рияд принц Салман ибн Абдул Азиз аль-Сауд временно переехал в наш портовый город вместе с семьей. Его детям нужен был преподаватель английского.
Будущий монарх связался с администрацией школы, и уже вскоре меня везли в королевский дворец. Я должен был преподавать английский нескольким королевским детям от первого брака: принцу Турки, принцу Наефу, принцу Халиду и, конечно, принцу Мухаммеду.
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Я жил в богатом районе города. Каждое утро в семь часов водитель забирал меня из дома и вез в школу "Аль-Анджали". По окончании уроков меня везли во дворец.
Минуя массивные ворота с охраной, автомобиль проезжал мимо роскошных имений с идеальными ухоженными садами, за которыми следили работники в белой униформе. Парковка была заполнена элитными автомобилями. Именно тогда я впервые в жизни увидел розовый Cadillac.
Во дворце меня встречал королевский распорядитель Мансур эль-Шахри - мужчина средних лет, с которым принц Мухаммед был близок и дружен.
Рации
Мухаммеду было интереснее проводить время с охраной дворца, чем сидеть на моих уроках. Как самому старшему из детей, ему разрешалось делать все, что заблагорассудится.
Если мне и удавалось завладеть вниманием младших принцев, то только до тех пор, пока рядом не появлялся Мухаммед.
Помню, как он принес в класс рацию, которую взял у одного из охранников. Сидя на уроке, он говорил по ней с братьями и охранниками, обменивался с ними шутками и иногда отпускал дерзкие реплики в отношении меня.
Сейчас 33-летний принц занимает пост министра королевства. Он - будущий наследник саудовского престола.
С тех пор, как в прошлом году Мухаммед фактически стал лидером страны, он пытается преподносить себя как модернизатора. Несмотря на противодействие религиозных фундаменталистов, принц инициировал экономические реформы, которых требовала Саудовская Аравия, и начал программу по либерализации этой чрезвычайно консервативной страны.
Наблюдатели хвалят реформы, но критикуют Мухаммеда за нарушения прав человека, военные кампании в соседнем Йемене, а с недавних пор - в связи с убийством журналиста и критика саудовских властей Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.
Власти королевства выдвинули обвинения по этому делу 11 подозреваемым, однако отрицают, что сам принц Мухаммед имел какое-то отношение к этому преступлению.
Как-то принц удивил меня, когда сказал, что его мать, принцесса, считает меня "настоящим джентльменом". Я никогда не встречался с принцессой - в Саудовской Аравии женщины королевских семей никогда не показываются незнакомцам. Единственной женщиной, которую я видел во дворце, была сиделка с Филиппин.
Я не знал, что за мной постоянно следят. Принц указал мне на камеры внутреннего видеонаблюдения, развешанные по стенам, и с тех пор я начал неуютно чувствовать себя во время уроков.
Я довольно быстро сблизился с Мухаммедом, его родственниками. Несмотря на то, что моими учениками были принцы, которые росли в роскоши, на уроках они вели себя как обычные дети - им было интересно учиться, но не терпелось играть.
Ошибка
Как-то распорядитель дворца Мансур эль-Шахри сказал, что со мной хочет познакомиться будущий король. Салман хотел узнать, как проходит учеба его детей. Я подумал, что это будет прекрасной возможностью обсудить с ним поведение принца Мухаммеда.
Я ждал у дверей наследника престола вместе с другими учителями, которые, кажется, были хорошо знакомы с королевским протоколом.
Когда к нам вышел будущий король, учителя инстинктивно встали со стульев. Я смотрел, как они один за другим подходят к наследнику, кланяются, целуют ему руку, быстро обсуждают что-то по поводу детей и уходят.
Когда пришла моя очередь, я понял, что не смогу поклониться Салману. Я никогда этого не делал. И, пока страх не парализовал меня полностью, я взял руку будущего короля и пожал ее.
Я вспоминаю удивленную улыбку на его лице, но наследник престола ни слова не сказал о моей ошибки.
Я, в свою очередь, ничего не сказал о том, что вытворял Мухаммед на моих уроках - к этому времени я уже принял решение бросить работу и вернуться в Британию.
Через некоторое время эль-Шахри резко отругал меня за то, что я нарушил королевский этикет.
Кроме Мухаммеда, а также принца Халида, который в итоге стал послом королевства в США, ни один из моих учеников так и не занял публичные должности.
Сегодня, наблюдая за тем, как мой бывший ученик Мухаммед делает шаги на международной арене, я вспоминаю то время как удивительный эпизод своей жизни.