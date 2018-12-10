"Ему разрешали все": рассказ учителя наследного принца Саудовской Аравии

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд фактически стал лидером страны. Его называют правителем, который изменил жизнь королевства, его имя звучит в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Сотрудник Арабской службы BBC Рашид Секкай вспоминает, как в середине 1990-х годов учил юного принца английскому языку.

В 1996 году я работал учителем в престижной школе "Аль-Анджали" в Джидде. Вдруг мне позвонили. Губернатор округа Эр-Рияд принц Салман ибн Абдул Азиз аль-Сауд временно переехал в наш портовый город вместе с семьей. Его детям нужен был преподаватель английского.

Будущий монарх связался с администрацией школы, и уже вскоре меня везли в королевский дворец. Я должен был преподавать английский нескольким королевским детям от первого брака: принцу Турки, принцу Наефу, принцу Халиду и, конечно, принцу Мухаммеду.

Я жил в богатом районе города. Каждое утро в семь часов водитель забирал меня из дома и вез в школу "Аль-Анджали". По окончании уроков меня везли во дворец.

Image caption Рашид Секкай около школы "Аль-Анджали" в Джидде

Минуя массивные ворота с охраной, автомобиль проезжал мимо роскошных имений с идеальными ухоженными садами, за которыми следили работники в белой униформе. Парковка была заполнена элитными автомобилями. Именно тогда я впервые в жизни увидел розовый Cadillac.

Во дворце меня встречал королевский распорядитель Мансур эль-Шахри - мужчина средних лет, с которым принц Мухаммед был близок и дружен.

Рации

Мухаммеду было интереснее проводить время с охраной дворца, чем сидеть на моих уроках. Как самому старшему из детей, ему разрешалось делать все, что заблагорассудится.

Если мне и удавалось завладеть вниманием младших принцев, то только до тех пор, пока рядом не появлялся Мухаммед.

Помню, как он принес в класс рацию, которую взял у одного из охранников. Сидя на уроке, он говорил по ней с братьями и охранниками, обменивался с ними шутками и иногда отпускал дерзкие реплики в отношении меня.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отец Мухаммеда король Салман в то время был губернатором округа Эр-Рияд

Сейчас 33-летний принц занимает пост министра королевства. Он - будущий наследник саудовского престола.

С тех пор, как в прошлом году Мухаммед фактически стал лидером страны, он пытается преподносить себя как модернизатора. Несмотря на противодействие религиозных фундаменталистов, принц инициировал экономические реформы, которых требовала Саудовская Аравия, и начал программу по либерализации этой чрезвычайно консервативной страны.

Наблюдатели хвалят реформы, но критикуют Мухаммеда за нарушения прав человека, военные кампании в соседнем Йемене, а с недавних пор - в связи с убийством журналиста и критика саудовских властей Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Копірайт зображення EPA Image caption Принца Мухаммеда критикуют за действия Саудовской Аравии на международной арене

Власти королевства выдвинули обвинения по этому делу 11 подозреваемым, однако отрицают, что сам принц Мухаммед имел какое-то отношение к этому преступлению.

Как-то принц удивил меня, когда сказал, что его мать, принцесса, считает меня "настоящим джентльменом". Я никогда не встречался с принцессой - в Саудовской Аравии женщины королевских семей никогда не показываются незнакомцам. Единственной женщиной, которую я видел во дворце, была сиделка с Филиппин.

Я не знал, что за мной постоянно следят. Принц указал мне на камеры внутреннего видеонаблюдения, развешанные по стенам, и с тех пор я начал неуютно чувствовать себя во время уроков.

Я довольно быстро сблизился с Мухаммедом, его родственниками. Несмотря на то, что моими учениками были принцы, которые росли в роскоши, на уроках они вели себя как обычные дети - им было интересно учиться, но не терпелось играть.

Ошибка

Как-то распорядитель дворца Мансур эль-Шахри сказал, что со мной хочет познакомиться будущий король. Салман хотел узнать, как проходит учеба его детей. Я подумал, что это будет прекрасной возможностью обсудить с ним поведение принца Мухаммеда.

Я ждал у дверей наследника престола вместе с другими учителями, которые, кажется, были хорошо знакомы с королевским протоколом.

Когда к нам вышел будущий король, учителя инстинктивно встали со стульев. Я смотрел, как они один за другим подходят к наследнику, кланяются, целуют ему руку, быстро обсуждают что-то по поводу детей и уходят.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принц Халид ибн Салман, посол Саудовской Аравии в США, изучал английский у Рашида Секкая

Когда пришла моя очередь, я понял, что не смогу поклониться Салману. Я никогда этого не делал. И, пока страх не парализовал меня полностью, я взял руку будущего короля и пожал ее.

Я вспоминаю удивленную улыбку на его лице, но наследник престола ни слова не сказал о моей ошибки.

Я, в свою очередь, ничего не сказал о том, что вытворял Мухаммед на моих уроках - к этому времени я уже принял решение бросить работу и вернуться в Британию.

Через некоторое время эль-Шахри резко отругал меня за то, что я нарушил королевский этикет.

Кроме Мухаммеда, а также принца Халида, который в итоге стал послом королевства в США, ни один из моих учеников так и не занял публичные должности.

Сегодня, наблюдая за тем, как мой бывший ученик Мухаммед делает шаги на международной арене, я вспоминаю то время как удивительный эпизод своей жизни.

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