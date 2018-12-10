Санкции Евросоюза против России: есть ли предел расширению?

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"Есть предел объема санкций, которые могут продвигать или ввести демократически избранные политики ЕС, не вызывая серьезной критики внутри собственных стран или в дискуссии между членами Евросоюза", - считает посол Германии в Украине Эрнст Райхель. Так он комментирует ситуацию с расширением санкций против России.

Подобные аргументы Киев услышит еще не раз в течение недели и, возможно, должен прислушиваться и учитывать на будущее.

На ближайшие дни в Брюсселе запланирован ряд встреч, которые могут внести изменения в санкции, введенные против России за аннексию Крыма и участие в конфликте на востоке Украины.

Еще в конце осени среди обозревателей и в СМИ активно обсуждалась возможность сужения санкций или блокирования их продления со стороны отдельных европейских стран. Однако после инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских военных кораблей и их моряков, споры о возможности расширения санкций возобновились.

10 декабря министры иностранных дел ЕС должны обсудить ситуацию на Азове, а также утвердить персональные санкции против организаторов "выборов" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, состоявшихся в ноябре. Это решение было одобрено послами ЕС. На встречу приглашен и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

13 декабря на Европейском Совете, как ожидается, будет затронута тема продления секторальных санкций против России.

Киев призывает

Копірайт зображення Getty Images Image caption Петр Порошенко призывает ЕС к новым санкциям против России из-за Азова

Киев активно продвигает тему новых санкций против России из-за обострения обстановки в Керченском проливе и Азовском море.

"Призываем наших международных партнеров принять жесткие санкции для остановки агрессивных посягательств России в Черном и Азовском морях и обеспечения свободы навигации в регионе", - заявил президент Порошенко.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что российская агрессия против Украины является одним из самых масштабных вызовов и для Европейского Союза:

"Безнаказанность приводит к еще более серьезным преступлениям. Поэтому санкции должны быть не просто возобновлены, но и усилены", - говорит она.

Но даже в повестке дня брюссельских встреч украинский вопрос - один из многих. Министры иностранных дел будут рассматривать и вопросы прав человека в Шри-Ланке и Сирии,и ситуацию в Иране и Западных Балканах. А 13-14 декабря лидеры ЕС будут заниматься проблемами европейского бюджета на 2021-27 годы, миграции и общего рынка.

Однако, бесспорно, санкции против России будут одной из тем заседания Совета Украина-ЕС, которое состоится уже 17 декабря, так же в Брюсселе.

В ЕС говорят о дискуссии, в США - о новых санкциях

В ЕС идут дискуссии о новых санкциях против России из-за обострения в Керченском проливе и Азовском море, заявила во время министерской встречи НАТО Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Для новых санкций ЕС нужны две вещи: прочная правовая основа, и она базируется на информации, которой обмениваются страны-члены, и единство всех стран ЕС".

В то же время г-жа Могерини отметила, что обеспокоенность ЕС ситуацией в Азовском море связана не только с захватом украинских моряков, но и с длительным усложнением движения кораблей, в том числе и под флагами стран ЕС.

"Мы чувствуем влияние на нашу экономику, помимо влияния на ситуацию с безопасностью", - заявила Высокий представитель ЕС.

Ангела Меркель, канцлер Германии, "локомотив" европейской политики и экономики, напомнила, что с самого начала конфликта ЕС вводил санкции не ради самих санкций, а ради принципов:

"Вокруг России образовался пояс государств, которые не могли развиваться так, как они хотели", - заявила Меркель. Однако ее партийные соратники были более конкретными. Представитель по экономическим вопросам фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Йоахим Пфайффер высказался за мощный ответ ЕС и НАТО, чтобы "обеспечить международный доступ к Азовскому морю".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Преемница Меркель на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказала предположение, что ЕС и США могут ввести дополнительные санкции

В то же время министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что не поддерживает новые санкции на данном этапе:

"Считаю неправильным говорить о новых санкциях, поскольку прикладываются усилия для уменьшения напряженности".

Преемница Меркель на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказала предположение, что ЕС и США должны рассмотреть возможность запрета российским судам, базирующимся в Азовском море, заходить в европейские порты.

В Государственном департаменте США поддержали эту идею.

"Если ты заходишь в такие порты, то не уйдешь в Гамбург. Это та идея, которую стоит обсудить западным странам", - заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США, ответственный за Восточную Европу и Кавказ. Он также добавил, что США вместе с партнерами следует изучить, какие компании и персоны были привлечены к блокированию Керченского пролива и Азовского моря, чтобы внести их в следующую волну санкций.

Представитель Госдепа опроверг предположение, что санкции против России не работают:

"Они снизили темпы экономического роста, ограничили этот рост в будущем и, конечно, ограничили доступ некоторых россиян к своим виллам в Италии, или где они привыкли отдыхать, - заявил Джордж Кент. - Да, это не изменило политический курс России. Но это не означает, что санкции не работают".

Экономические последствия и политические принципы

Процесс продления санкций против России, не говоря о введении новых, становится все более напряженным.

В нем сформировалась группа стран, которые выносят вопрос о возможности пересмотра или отмены санкций на повестку дня. При этом они обращаются скорее к экономическим, чем к политическим аргументам.

В Италии снятие санкций с России даже стало одним из пунктов правительственного коалиционного соглашения правительства.

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При этом, как отмечают в своем исследовании эксперты Центра "Новая Европа", введенные Россией контрсанкции, касающиеся преимущественно производителей аграрной продукции, задели лишь 1% от всего итальянского аграрного экспорта.

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Исследователи, которые пользовались открытыми данными европейской статистики, выяснили, что если в 2013 году экспорт агропродукции из Италии в Россию составил 0,695 млрд евро, то в 2017 году он снизился лишь до 0,520 млрд евро.

Конечно, эти цифры не озвучивает активный сторонник отмены санкций вице-премьер Маттео Сальвини. Однако, как предполагают обозреватели, карту санкций Рим может разыгрывать в бюджетных спорах с Брюсселем, а также в своих внутриполитических дебатах.

С другой стороны, страны, которые статистически больше потеряли от российских контрсанкций - Литва, Эстония, Финляндия, Словакия и Латвия - наоборот, не только не высказываются против, но и активно выступают за их продление.

В целом, по выводам исследователей, экспорт ЕС в Россию с 2012 до 2017 упал на 2,3%. По состоянию на 2018 год экспорт в Россию из всех стран-членов ЕС, кроме Латвии и Португалии, растет.

• Санкции против России: был ли эффект?

То, что, например, Эстония, поддерживает санкции, хотя и много потеряла экономически, Маргус Сярглепп, заместитель главы миссии посольства Эстонии в Украине, объясняет политическим и ценностным выбором его страны:

"Для Эстонии, которая соседствует с Россией, имеет смысл оказывать очень высокое влияние на российские рынки. Но есть экономическая реальность, а есть политическая. И мы делаем определенный выбор из-за наших ценностей", - заявил дипломат, добавив, что "это уже не первый случай, когда расходятся пути Эстонии и российских рынков".

О "примате политики" говорит и Александр Маркус, председатель Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты:

"Санкции против России являются политическим приматом. Фирмы и компании должны приспосабливаться к этому".

По его словам, сразу после введения российских контрсанкций в ответ на санкции ЕС, немецкие предприниматели говорили об угрозе для 600 тысяч рабочих мест. Однако сейчас, по его словам, львиная доля предприятий успешно диверсифицировала свой экспорт.

Замечания дипломатов

В то же время, как отмечает Ласло Чаба Пап, заместитель главы миссии посольства Венгрии в Украине, при обсуждении санкций надо учитывать, что в отличие от российской "централизованно-олигархической экономики", где государство может поддержать "нужные" предприятия, экономики стран ЕС являются рыночными и должны сами справляться с последствиями российских контрсанкций.

Копірайт зображення NEWEUROPE.ORG.UA Image caption Сокращение экспорта в Россию сопровождалось ростом экспорта на рынки других стран

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель отмечает, что общая статистика иногда не дает правильного представления о потерях отдельных регионов и компаний, бизнес которых до 2014 года был тесно связан с Россией.

"Для отдельных предприятий потери были драматическими, и этот эффект трансформирован в политику", - объясняет дипломат логику отношения к санкциям против России в отдельных странах.

Он считает целесообразным учесть и тот факт, что при первичном введении санкций все страны сделали тщательные расчеты, чтобы эти санкции влияли на Россию, но не вредили их экономикам. Но с тех пор в глобальной экономике произошло много изменений, среди которых одно из самых серьезных - изменение в торговой политике США.

Поэтому в ЕС дискуссия идет скорее о сохранении санкций, которые уже существуют, а не о дополнительных.

"Это может восприниматься как несправедливость здесь, и я понимаю, почему, но именно так проходит дискуссия за пределами Украины".

Дипломат напоминает, что недавно ЕС, который ввел санкции, связанные со строительством Крымского моста, приблизился к утверждению санкций, связанных с выборами на неподконтрольных территориях. И поэтому отношение к расширению санкций из-за инцидента в Керченском проливе неоднозначное.

"В ЕС нет консенсуса относительно дополнительных санкций, в некоторых странах, в частности в моей, есть ощущение, что прибегать к новым санкциям против России будет контрпродуктивно из-за того, что напряженность может перерасти в нечто такое, что выйдет из-под контроля", - объясняет посол Германии. Он добавляет, что это не означает, что ЕС в какой-то момент не вернется к вопросу о дополнительных санкциях.

К тому же, как отмечает венгерский дипломат Ласло Чаба Пап, не надо забывать, что санкции являются лишь "инструментом сдерживания, а не решением проблемы", и надо скорее думать, "как выиграть с помощью санкций" и восстановить территориальную целостность Украины и ее право самостоятельно выбирать путь развития.

Просить по максимуму?

Как отмечает заместитель руководителя департамента по вопросам внешней политики президентской администрации Сергей Лещенко, Украина чувствует за собой право выдвигать дополнительные предложения по санкциям, однако должна учитывать и собственные действия.

"Украина должна выдвигать самые амбициозные и максимальные предложения, потому что мы являемся жертвой агрессии. Но и наши санкции должны идти гораздо дальше, чем это могут позволить себе наши евроатлантические партнеры".

Торговля с Россией 2017 год 39,9% рост импорта российских товаров в Украину 9,6% рост экспорта украинских товаров в Россию DPSU.GOV.UA

По словам представителя президентской администрации, пока Киев работает над тем, какие предложения относительно дальнейших санкций он может представить партнерам.

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Вместе с тем, говорит Сергей Лещенко, в Украине также очень ценят общую позицию ЕС, которая отражается в конкретных решениях, и понимают, что "слова могут быть продиктованы внутриполитической конъюнктурой".

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