Принуждение к собору? За что митрополита УПЦ МП Илариона не выпускают из "ДНР"

Копірайт зображення УПЦ Image caption Митрополит Иларион 7 декабря был в Киеве на заседании синода УПЦ МП

В последние недели УПЦ Московского патриархата жалуется на притеснения со стороны украинских спецслужб, обыски и вызовы на допросы. 9 декабря правоохранители не пропустили через линию разграничения с "ДНР" митрополита Донецкого Илариона (Шукало).

Все это происходит на фоне подготовки к проведению в Киеве объединительного собора 15 декабря, в котором подчиненная Москве церковь участвовать не хочет.

Руководство УПЦ МП утверждает, что действия силовиков - это принуждение к участию в создании новой церкви.

А спецслужбы говорят, что расследуют дела о разжигании межрелигиозной вражды, а также о возможной государственной измене.

Не было разрешения

В комментарии ВВС News Украина советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что причиной невыезда митрополита Илариона на подконтрольную правительству территорию является решение СБУ.

"Окончательное решение принимала СБУ. На данного гражданина не было соответствующего разрешения и пропуска на пересечение линии разграничения", - прокомментировал инцидент Слободян.

ВВС News Украина пытается получить комментарий по этому вопросу в СБУ.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион - одна из самых заметных и влиятельных фигур в церкви. Более 20 лет он возглавляет одну из самых богатых до конфликта епархий и является постоянным членом синода УПЦ МП.

Копірайт зображення Олексій Кривошеєв Image caption Священники УПЦ МП после допроса в СБУ Ровенской области 5 декабря 2018 года

Как заявила пресс-служба УПЦ МП, 9 декабря 2018 года правоохранители не разрешили митрополиту Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска - КПВВ "Новотроицкое".

Он направлялся с неподконтрольных Украине территорий в монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области.

Как утверждают в УПЦ МП, силовики не указали "объективных причин" и аннулировали право митрополита Илариона пересекать линию. Церковным иерархам представители СБУ объяснили, что таковым было "особое распоряжение из Киева".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Настоятель Киево-Печерской Лавры - митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь)

Пропуск якобы аннулировали еще 7 декабря 2018 года. Однако, как указывают в пресс-службе УПЦ МП, митрополит Иларион присутствовал 7 декабря в Киеве на заседании синода церкви, а 8 декабря спокойно пересек линию разграничения и вернулся в Донецк.

Такие действия силовиков в церкви назвали провокационными. УПЦ МП напомнила, что сейчас они являются единственной структурой, которая работает и имеет авторитет по обе стороны линии разграничения на Донбассе.

А многие волонтеры в свое время заявляли о сотрудничестве представителей этой церкви с представителями "ДНР" и "ЛНР".

Совпадение или тенденция?

В последние недели у правоохранителей возникает все больше вопросов к представителям украинской православной церкви Московского патриархата. В конце ноября силовики провели обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры - митрополита Вышгородского и Чернобыльского Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя).

Обыск проводился в рамках уголовного производства по статье о разжигании межконфессиональной вражды.

3 декабря СБУ провела обыски в Житомирской и Овруцкой епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата, а также в киевском издательстве, где печатали по заказу УПЦ МП.

Эти следственные действия также проводились в рамках расследования дела по статье о разжигании межконфессиональной розни.

5 декабря более десяти священников УПЦ МП в Ровенской области вызвали на допрос в СБУ в рамках другого производства - относительно государственной измены и нарушения равноправия граждан.

В тот же день СБУ заявила, что во время обысков в помещениях УПЦ МП нашла немало материалов, содержание которых имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной вражды.

В УПЦ МП называют такие действия давлением на церковь с целью заставить ее представителей принять участие в объединительном соборе.

Копірайт зображення УПЦ Image caption Синод УПЦ МП запретил участвовать в соборе поместной церкви

Сама же церковь, подчиненная Москве, отказывается участвовать в создании поместной православной церкви.

7 декабря состоялось заседание синода УПЦ МП, на котором приняли решение не благословлять иерархов на участие в этом собрании.

"Запланированный "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - говорится в сообщении пресс-службы церкви.

Там пообещали церковное наказание для представителей УПЦ МП, которые пойдут на собор.

Приглашение от Варфоломея

Приглашение принять участие в объединительном соборе поместной православной церкви получили все церковные иерархи в Украине, включая епископов УПЦ МП.

Этот собор может принять решение о создании новой церкви, утвердить устав и избрать предстоятеля. Впоследствии во время совместной службы в Константинополе с патриархом Варфоломеем он должен получить томос об автокефалии.

11 октября синод Вселенского патриархата открыл путь для создания поместной украинской церкви.

Тогда Константинополь подтвердил стремление предоставить автокефалию, отменил временное переподчинение киевской митрополии Москве и признал канонический статус иерархов УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Варфоломей пригласил на объединительный собор всех иерархов УПЦ МП

После этого Русская православная церковь разорвала церковное общение со Вселенским патриархатом, а 13 ноября такое же решение принял собор УПЦ МП.

Недавно стало известно, что Вселенский патриарх отправлял специальное письмо предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с предложением принять участие в объединительном соборе в Киеве и претендовать на избрание предстоятелем новой церкви.

Однако 8 декабря пресс-служба УПЦ МП официально сообщила, что Онуфрий вернул это письмо в Стамбул.

То же самое, как утверждает церковь, сделал "целый ряд" иерархов УПЦ МП с приглашениями Варфоломея принять участие в объединительном соборе.

Участие иерархов УПЦ МП в объединительном соборе чрезвычайно важно для легитимации создания поместной церкви для мирового православия.

О своем намерении принять участие в создании новой церкви до недавнего времени открыто высказывались несколько иерархов УПЦ МП. По данным собеседников ВВС, еще несколько десятков епископов рассматривали такую ​​возможность.

Сейчас трудно сказать, сколько представителей этой церкви придет на объединительный собор. Чем больше их будет, тем больше они будут влиять на принятие решений и избрание предстоятеля.

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