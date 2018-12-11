Военное положение в Херсонской области: что происходит и действуют ли запреты

Копірайт зображення Іван Антипенко

С 26 ноября по 26 декабря в десяти областях Украины действует военное положение, том числе в Херсонской области на админгранице с Крымом. Как повлияло военное положение на жизнь региона, ограничиваются ли здесь права и свободы граждан, какие меры действуют в этот период?

С первых дней военного положения областные и городские власти Херсона обратились с просьбой к местным жителям не создавать панических настроений, в том числе в банках, не распространять непроверенную информацию и продолжать жить в "обычном режиме".

Однако на этот период запретили фейерверки и охоту. Гражданских попросили воздержаться от ношения военной формы.

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и военный комиссар Игорь Будник отмечали, что военное положение коснется преимущественно военных, права гражданских лиц ограничены не будут.

"Не нагнетайте истерические настроения. На сегодняшний день план мобилизационной подготовки и введения военного положения в Украине касается прежде всего военных подразделений и правоохранительных структур", - заявил Гордеев.

План мероприятий

29 ноября в Херсонской ОГА собрался совет обороны области. По итогам его работы Андрей Гордеев сообщил, какие плановые мероприятия и ограничения будут введены.

Копірайт зображення Иван Антипенко Image caption На время военного положения в области перевели в режим повышенной готовности военные формирования и другие силовые структуры

По его словам, основной задачей является усиление обороноспособности области и готовности к противодействию возможной агрессии со стороны России.

Для этого в Херсонской области:

переводят в режим повышенной готовности воинские формирования и другие силовые структуры, органы исполнительной власти и местного самоуправления

разворачивают подразделения 124-й отдельной бригады территориальной обороны Херсонской области для проведения тактических учений в течение 10 дней

устанавливают усиленную охрану важных объектов национальной экономики

усиливают защиту административной границе с Крымом и пунктов пропуска, устанавливают особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения для граждан

Копірайт зображення УНІАН Image caption На период военного положения в Херсонской области запретили фейерверки

В администрации уточнили, что ни о каком изъятии техники, имущества, ограничении свободы слова или передвижения для гражданских речь не идет.

Однако совет все-таки решил ввести определенные ограничения для населения.

В Херсонской области запретили использование фейерверков и другой пиротехники. Запрещена также охота.

Кроме того, людей просят воздержаться от ношения военной формы.

В администрации планируют ограничить продажу алкогольных напитков в местах дислокации воинских частей и подразделений теробороны.

Отдельная просьба к СМИ - без разрешения не распространять фото и видео военных, не сообщать в СМИ и соцсетях о передвижении техники и военных.

Учения теробороны

С 5 по 14 декабря в Херсонской области проводятся учения 124-ой отдельной бригады территориальной обороны. Как сообщили в ОГА, это не мобилизация и не призыв, а внеплановые учения в связи с действием режима военного положения.

Бригада теробороны сформирована из военнообязанных жителей области в возрасте от 18 до 60 лет. После учений члены теробороны вернутся домой.

Копірайт зображення Іван Антипенко

Подразделения проводят боевое слаживание, проходят курс военной медицины, обращения с оружием, тренируются на полигонах, учатся действовать в условиях военного положения и во время террористических актов.

По словам старшего офицера отдела боевой подготовки оперативного командования "Юг" Виталия Левчука, бригаду теробороны собрали в течение нескольких дней по повестке военных комиссариатов. Пришли люди как с боевым опытом, так и те, кто впервые держит оружие в руках.

Копірайт зображення Іван Антипенко Image caption Учения проводят действующие военнослужащие Вооруженных сил с опытом участия в боевых действиях на востоке Украины

"Большинство людей, согласившихся принять участие учениях, пришли добровольно. С ними приятно работать", - говорит Виталий Левчук.

"Мы не подготовим настоящего солдата за десять дней. Но овладеть элементарными навыками тактической подготовки, оказания первой медицинской помощи, огневой подготовки, минной безопасности - можно", - считает офицер.

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