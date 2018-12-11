Скандал с "рейдерством" в Одесском медуниверситете: что происходит

Копірайт зображення dumskaya.net Image caption В Одесском медвузе разгорелась война за место ректора

В Минздраве заявляют, что в Одесском медуниверситете произошел рейдерский захват и обвиняют в этом сторонников уволенного ректора Валерия Запорожана.

Сторонники же экс-ректора утверждают, что ничего не захватывали, а восстановили в должности законное руководство вуза.

Что происходит в Одесском национальном медуниверситете, проводится ли там обучение, выясняла ВВС News Украина.

Ректорские войны

Вслед за скандалами в медицинском университете Богомольца война за место ректора развернулась и в Одесском медвузе.

• А ректор кто? Как в университете Богомольца воюют за должности

Еще в июле Минздрав разорвал контракт с тогдашним ректором Валерием Запорожаном, который занимал свой пост 23 года и был депутатом Одесского облсовета, избранным по списку Партии регионов.

Проверки в вузе продолжались несколько месяцев и обнаружили, как заявляли в Минздраве, ряд грубых нарушений. Ректор истратил большинство закупочного бюджета университета, 220 млн грн, на свою кафедру, а купленное оборудование пошло не для обучения, а для платного лечения пациентов - обвиняли г-на Запорожана в Минздраве.

Журналист и волонтер Елена Ротари в сентябре разместила в соцсетях фото помещений университета, находящихся в неутешительном состоянии.

"Когда руководитель университета - лицо, которое годами наживается на злоупотреблениях, учреждение будет разрушаться. Ведь в приоритете руководителя всегда будет собственное обогащение, а не обучение студентов", - заявляла тогда руководитель Минздрава Ульяна Супрун.

Запорожан в ответ обвинял Минздрав в расправе и называл некомпетентными назначенных Минздравом на его место руководителей.

"В течение двух лет были десятки разных комиссий... Закончилось это тем, что в феврале большая комиссия Минздрава во главе с Линчевским проверяла и не нашла ни одного замечания", - говорил тогда журналистам Запорожан.

По его словам, существенных нарушений, которые бы стали причиной для отстранения ректора, не нашли.

Поддержала его часть преподавателей, которые назвали увольнение Запорожана незаконным, собрали в конце августа ученый совет медуниверситета, где экс-ректора назначили председателем совета, а руководителя профкома Юрия Сухина избрали и.о. ректора. После этого его зарегистрировали руководителем вуза в Едином государственном реестре.

В ведомстве Ульяны Супрун назвали такие решения незаконными, обжаловали регистрацию Сухина руководителем в Минюсте и назначили исполняющей обязанности ректора проректора Владлену Дубинину.

В сентябре сторонники отстраненного Запорожана захватывали ректорат, а новый и.о. ректора Дубинина прорывалась в кабинет с помощью полиции.

"Уничтожение документов и подставные нотариусы"

Копірайт зображення unian Image caption Валерий Запорожан был ректором 23 года

В декабре конфликт вокруг вуза вспыхнул с новой силой.

Перед этим и.о. ректора вуза по согласованию с Минздравом назначили уже другого проректора, Константина Аймедова, но имя Сухина вновь появилось в Едином государственном реестре. Это опять обжаловал Минздрав.

10 декабря, в день, когда Минюст должен был рассматривать эту жалобу, в ректорат вошли Сухин и его команда.

В Минздраве назвали эти события рейдерским захватом, добавив, что неизвестные лица силой захватили здание учебного заведения и не пускают работников на рабочие места.

"Сухин и компания, охранники из частной фирмы закрылись в здании ректората, уничтожали документы, увольняли несогласных с ними преподавателей, заставляли студентов подписывать письма в поддержку Запорожана", - рассказал в комментарии ВВС News Украина г-н Аймедов, которого Минздрав признает исполняющим обязанности ректора.

По его словам, полиция не вмешивалась, а судебные исполнители, которые были с Сухиным, показывали решение суда, "не имеющее никакого отношения" к назначению руководителя вуза.

Он ставит под сомнение законность заседания ученого совета университета, где назначали Сухина, и тот способ, с помощью которого его имя появилось в реестре - "это делают подставные нотариусы", заявил он.

"Сами вы рейдеры"

Сторонники Запорожана, в свою очередь, называют рейдерами тех, кто пришел в университет после увольнения Запорожана.

"Руководитель (Юрий Сухин. - Ред.) попал на свое рабочее место в сопровождении государственных исполнителей, которые выполняли решение Окружного админсуда Киева и открыли кабинет". Так объясняли события в распространенном от имени администрации университета заявлении.

"Ученый совет законно избрал руководителя, это есть в законе об образовании, наш руководитель, и.о. профессора Сухин. Минздрав пять месяцев поддерживал незаконно назначенную банду. За эти месяцы было много незаконных увольнений и назначений", - сказал заведующий кафедрой нейрохирургии медуниверситета Анатолий Сон, который поддерживает Запорожана.

В городском и областном департаментах здравоохранения ситуацию в вузе комментировать отказываются. В полиции говорят, что никакого захвата вуза не было.

Тем временем, учеба в вузе, несмотря на эти события, продолжается.

"Это настоящие игры престолов", - комментируют ситуацию в университете пользователи Facebook.

"Происходит манипуляция решениями суда и государственным реестром. Эта ситуация не закончится, пока не вмешаются правоохранители", - считает г-н Аймедов.

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