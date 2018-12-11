Мисс Вселенная-2018: украинское "Древо жизни" на показе национальных костюмов

В таиландской провинции Чонбури состоялась презентация национальных костюмов участниц конкурса "Мисс Вселенная-2018".

Все 94 участницы вышли в нарядах, которые, по словам организаторов соревнования, представляют их страны "тщательно разработанной демонстрацией цвета и культуры". Финал конкурса состоится через шесть дней.

Украинка Карина Жосан вышла в национальном костюме под названием "Древо жизни". Как пояснили в Miss Universe Ukraine, наряды украшены элементами орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах и рушниках.

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"Красный цвет символизирует любовь украинского народа к своей земле, к своей семье, к Родине. Белый цвет указывает на чистоту и святость украинской души", - говорится на странице Miss Universe Ukraine в Facebook.

На изготовление платья авторства дизайн-студии Svitlo мастера потратили 11 километров шелковых нитей.

Платье весит 15 кг и украшено 50 цветками махровой мальвы.

Мисс Вьетнам вышла в костюме, украшенном хлебами.

Копірайт зображення LILLIAN SUWANRUMPHA

Мисс Эквадор и мисс Сальвадор оделись в экзотических птиц.

Копірайт зображення LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Мисс Эквадор

Копірайт зображення LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Мисс Сальвадор

Мисс Мьянма надела костюм, напоминающий ствол дерева.

Копірайт зображення LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Мисс Мьянма

В конкурсе принимают участие 94 девушки со всего мира. Конкурс проводят в 76-й раз, в этом году корону на будущую победительницу наденет Мисс Южная Африка, победившая в прошлом году.

Копірайт зображення LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Мисс Коста-Рика

Копірайт зображення LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Мисс Лаос

Копірайт зображення LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Мисс Дания

Финал конкурса состоится в столице Таиланда Бангкоке 17 декабря.

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