Мисс Вселенная-2018: украинское "Древо жизни" на показе национальных костюмов
В таиландской провинции Чонбури состоялась презентация национальных костюмов участниц конкурса "Мисс Вселенная-2018".
Все 94 участницы вышли в нарядах, которые, по словам организаторов соревнования, представляют их страны "тщательно разработанной демонстрацией цвета и культуры". Финал конкурса состоится через шесть дней.
Украинка Карина Жосан вышла в национальном костюме под названием "Древо жизни". Как пояснили в Miss Universe Ukraine, наряды украшены элементами орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах и рушниках.
"Красный цвет символизирует любовь украинского народа к своей земле, к своей семье, к Родине. Белый цвет указывает на чистоту и святость украинской души", - говорится на странице Miss Universe Ukraine в Facebook.
На изготовление платья авторства дизайн-студии Svitlo мастера потратили 11 километров шелковых нитей.
Платье весит 15 кг и украшено 50 цветками махровой мальвы.
- Мисс Вселенная-2017: короны, перья и победа француженки
- Участниц конкурса красоты раскритиковали за купание с акулами
- Участницы конкурса "Мисс Америка" больше не будут выходить в бикини
Мисс Вьетнам вышла в костюме, украшенном хлебами.
Мисс Эквадор и мисс Сальвадор оделись в экзотических птиц.
Мисс Мьянма надела костюм, напоминающий ствол дерева.
В конкурсе принимают участие 94 девушки со всего мира. Конкурс проводят в 76-й раз, в этом году корону на будущую победительницу наденет Мисс Южная Африка, победившая в прошлом году.
Финал конкурса состоится в столице Таиланда Бангкоке 17 декабря.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
...