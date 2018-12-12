Соцсети о Насирове: "Наконец заживем по-старому"

Копірайт зображення УНІАН Image caption Роман Насиров в суде, где рассматривалось его дело

Во вторник стало известно, что Окружной админсуд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Сам Насиров все обвинения в свой адрес отвергает. В разговоре с BBC News Украина он заявил, что готов вернуться к работе в должности главы ГФС.

Соцсети по этому поводу взорвались критикой и шутками.

Большинство пользователей выражают свое удивление и критикуют такое решение.

"Хочу выразить искреннюю благодарность Алексею Филатову и лично Петру Порошенко за блестяще проведенную судебную реформу",- пишет Антон Ходза.

Многие пользователи шутят о "всемогуществе" украинских судов. "Говорят, украинский суд провозгласил Романа Насирова британской королевой, признал, что Роман Насиров был первым человеком, который высадился на Луну",- пишет журналист Михаил Ткач.

А глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун "волнуется", что этот же суд может восстановить в должности Виктора Януковича, который бежал из страны в 2014 году.

"Окружной административный суд Киева восстановил в должности Князя Киевского Юрия Долгорукого и признал его смертельное отравление недействительным", - пишет пользователь Les Beley.

Мирослав Гай возмущается: "Насиров снова глава ГФС, ну супер. Наконец заживем по-старому. Надо еще Азировова восстановить и Стоматолога".

11 декабря суд признал увольнение Романа Насирова противоправным и отменил соответствующее решение правительства от 31 января 2018 года.

НАБУ расследует против него дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. В частности, ему инкриминируют растрату 2 млрд грн государственных средств.

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