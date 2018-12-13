В Мексике отпраздновали день Девы Марии Гваделупской - фото
12 декабря в Мексике праздновали день святой покровительницы страны, Девы Марии Гваделупской. Сотни тысяч паломников со всей страны в этот день собираются у базилики рядом с местом, где по преданию сама Богоматерь повелела построить храм, явившись местному жителю 12 декабря 1531 года.
День Девы Марии Гваделупской сегодня - это праздник традиционной музыки, цветов и веселья, который вместе с тем символизирует укоренение в Мексике католической веры.
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Паломники поднимаются к базилике, неся в руках цветы. У многих на спине можно увидеть образ Девы Марии, другие несут в руках большие раскрашенные статуи Богородицы.
Легенда, которая описывает зарождение праздника, довольно колоритная. Она зародилась в 1531 году, когда испанская корона прилагала большие усилия, чтобы распространить на недавно завоеванных Эрнаном Кортесом землях католичество.
По преданию, 12 декабря местный крестьянин Хуан Диего, ацтек, перешедший в христианство, проходил мимо священного холма Тепиак, на котором находился храм ацтекской богини Тонанцин. Индейцы чествовали ее как мать некоторых богов и персонификацию плодородной земли.
Внезапно перед Хуаном появилась красивая женщина в богатых одеждах. Позже он расскажет, что женщина не была похожа на белых колонизаторов, а имела черные волосы и смуглую кожу.
Богородица (по легенде, это была именно она) велела крестьянину обратиться к францисканскому епископу Хуану де Сумарраги. Хуан Диего так и сделал, но епископ не поверил ему.
Святой Деве, если верить преданиям, пришлось предстать перед Хуаном Диего еще трижды и дать крестьянину и епископу "знак свыше", чтобы убедить их в своей божественности.
После нескольких встреч ос скептически настроенным епископом Дева Мария собралась предоставить доказательство. Во время четвертой встречи с Хуаном Диего она велела ему собрать кастильские розы, выросшие на камнях, завернуть их в его накидку и отнести епископу.
Когда Хуан Диего принес плащ с розами епископу и развернул его, розы упали к ногам иерарха, а на ткани плаща появился образ Девы Марии.
Это всех убедило. 26 декабря, если верить источникам, торжественная процессия принесла плащ с нерукотворным образом к небольшой часовне, построенной на холме Тонанцин.
Если верить источникам (а впервые эти события описали только в 1648 году), то после того как по бывшим землям ацтеков распространилась весть о "чуде", многие местные жители сами начали принимать христианство.
Дева Мария Гваделупская всегда была одним из основных культурных символов Мексики. Флаги с ее изображением поднимали борцы за независимость Мексики и повстанцы Сапата.
Первый президент Мексики Хосе Мигель Рамон Адаукто Фернандес-и-Феликс даже взял себе новое имя - Гуадалупе Виктория, в честь святой покровительницы страны.
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