Нафтогаз против облгазов: почему конфликтуют и что делать потребителям?

Копірайт зображення Getty Images

"Им надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и свесили ноги", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, анонсируя "глобальную проверку" всех облгазов - региональных газораспределительных компаний, чтобы "привести их в чувство".

Таким образом, он стал на сторону "Нафтогаза", который уже некоторое время говорит о монополистических действиях облгазов и газсбытов, особенно тех, которые контролируются группой РГК (Региональная газовая компания).

При этом в "Нафтогазе" осторожно, со ссылкой на СМИ, говорят о связи РГК с Дмитрием Фирташем - из-за ряда оффшорных компаний на Кипре.

В самой РГК позиционируют себя как "сервисную компанию, предоставляющую услуги финансового, юридического, технологического консалтинга", клиентами которой являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, обслуживающих более 200 тысяч км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей.

В РГК, а также в Ассоциации газового рынка (куда входят операторы газораспределительных сетей, не относящихся к РГК), напротив, говорят о монополизме "Нафтогаза" и обвиняют его в сопротивлении рыночным реформам в отрасли.

Платежки с долгами

Острая реакция премьера на деятельность облгазов была вызвана информацией, что во многих регионах в платежках за газ в ноябре и декабре появились "странные долги" - доначисления за предыдущие годы со значительными суммами.

В квитанциях были дополнительные начисления за "приведение объема газа к эталонным условиям измерения" по требованию "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" же отрицали, что причастны к этим требованиям, а также обнародовали на сайте порядок действий и шаблоны документов для потребителей газа, которые не согласны оплачивать "странные долги".

Копірайт зображення WWW.NAFTOGAZ.COM Image caption "Нафтогаз" на своем сайте разместил инструкцию, что надо делать с платежками за газ, в которых появились непонятные суммы долга

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила такие начисления своим постановлением.

А Ассоциация газового рынка обратилась к Европейскому энергетическому сообществу с предложением расследовать это решение. В Ассоциации считают, что запрет на приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям искажает экономическую конкуренцию и противоречит либерализации газового рынка в Украине.

"Закрепощение"

"Нафтогаз" обвиняет облгазы и газсбыты в том, что они обманывают потребителей, чтобы сохранить свою монополию на рынке поставок газа населению.

"Эти злоупотребления направлены на недопущение перехода населения к другим поставщикам газа и фактическое закрепощение потребителей за конкретными газсбытами", - говорится в заявлении национальной компании.

В частности, говорят в "Нафтогазе", когда потребитель хочет перейти к другому поставщику газа, от него требуют избыточный пакет документов, в том числе таких, как договор купли-продажи квартиры или справка о составе семьи.

Копірайт зображення WWW.NAFTOGAZ.COM Image caption Кто есть кто в поставках газа населению? В "Нафтогазе" напоминают, что компания не поставляет газ населению, а только продает его газсбытам

Кроме того, облгазы и газсбыты, по версии "Нафтогаза", как раз и создают искусственные долги, чтобы не отпускать "закрепощенных" потребителей к другим поставщикам газа.

"Поскольку переход к новому поставщику при наличии задолженности перед предыдущим невозможен, люди ставят перед выбором: либо оставаться на обслуживании группы РГК, либо "откупиться" от него, заплатив значительную несуществующую задолженность, которая измеряется сотнями или тысячами гривен", - заявили в "Нафтогазе".

Впрочем, среди новых возможных поставщиков газа населению в "Нафтогазе" пока называют только себя.

Балансы не сошлись

В свою очередь, в РГК обвиняют в монополизме именно "Нафтогаз". Там заявляют, что планируют обратиться в Антимонопольный комитет с просьбой проверить действия "Укртрансгаза", направленные на усиление монопольного положения группы "Нафтогаз".

Среди таких действий, по мнению РГК, - "дискредитация конкурентов и усиление монопольного положения группы "Нафтогаз" на рынке".

Там жалуются: "В течение ноября-декабря газораспределительные компании (Операторы ГРМ), работающие под брендом РГК, столкнулись с некорректной работой информационной платформы для суточной балансировки и с регулярными проблемами в получении номинаций (согласование заявки на отбор газа из магистральных трубопроводов. - Ред.) от "Укртрансгаза".

Image caption Регионы, где поставки газа населению контролирует РГК. В "Нафтогазе" регулярно подают отчеты о долгах региональных газоснабжающих предприятий. Отдельной строкой в этих отчетах упоминается РГК

В свою очередь, еще в ноябре "Нафтогаз" обвинял облгазы в саботаже введения суточной балансировки рынка газа, что впоследствии, по решению НКРЭКУ, было в очередной раз перенесено - с 1 декабря этого года на 1 марта следующего года.

Ранее предполагалось, что с месячной на суточную балансировку газа страна должна перейти с 1 августа 2018 года.

В "Нафтогазе" считают, что подавая недостоверную информацию о потребителях в единую информационную платформу, облгазы задерживают внедрение суточной балансировки. Цель затягивания - продолжать "манипулировать" с объемами газа, полученными по льготной цене для населения, а на самом деле используюемыми по другой цене для промышленности.

Впрочем, в РГК сразу же ответили, что "Нафтогаз" безосновательно обвинил газораспределительную отрасль в срыве запуска суточной балансировки, и именно предприятия группы первыми начали такую балансировку еще в мае 2018 года.

Эволюция или революция?

Конфликт между "Нафтогазом" и облгазами продолжается много лет, но периодически разгорается, напоминает председатель Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко. Этот конфликт был заложен в систему еще тогда, когда "Нафтогаз" потерял контроль над региональными газовыми сетями и базой потребителей, а региональные газораспределительные компании были неумело и непрозрачно приватизированы, что открыло возможности для злоупотреблений.

Нынешнее же обострение, по мнению эксперта, обусловлено тем, что "облгазы занимают монопольное положение, которое, по логике нынешнего рынка занимать не должны". К тому же они, время от времени, отказываются платить определенную часть средств за поставленный "Нафтогазом" ресурс.

"Когда будет окончательно урегулирован вопрос цен и установлены рыночные основы газоснабжения, в том числе и для населения, эта проблема исчезнет сама собой, и население само будет выбирать себе поставщика газа", - считает Сергей Дяченко.

Что же делать потребителям сейчас, пока тарифы на газ не достигли рыночного уровня, а суммы в платежках больше, чем зафиксированная правительством цена?

"Если у вас есть счетчик, то вам не могут начислять лишние объемы. Если нет счетчика, то надо разбираться: идти в облэнерго и делать сверку. А дальше уже, наверное, обращаться за юридической помощью", - советует эксперт.

"Хаотизация"

Копірайт зображення The National Archives Image caption Постоянный хаос с газовыми платежками может спровоцировать локальные конфликты, считает Михаил Гончар

О том, что конфликт совсем не новый, но периодически обостряется, говорит и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар. Однако по его мнению, на этот раз обострение связано с приближением выборов.

Во-первых, говорит эксперт, это отражается на том, что расставить все точки над "і" в конфликте и определить правила поведения для всех игроков рынка должны государственные органы - правительство, НКРЭКУ, Антимонопольный комитет.

"Здесь ключевую роль должна сыграть власть, которая должна расставить все на свои места. Но в контексте приближающихся выборов каждая из политических сил, и, соответственно, должностные лица, которые от этих сил делегированы во власть, защищают ту или иную сторону конфликта".

Кроме того, утверждает Михаил Гончар, серые газовые схемы в Украине традиционно используются для наполнения избирательных фондов "нужных" кандидатов.

Конечно, дополнительные суммы в платежках конечных потребителей никак, кроме как вымогательством, назвать нельзя. Но и призывы "Нафтогаза" к потребителям не платить какую-то часть со временем могут обернуться против него, предупреждает Михаил Гончар.

"Понимая, что прихоти облгазов не только избыточные, но и вообще необоснованные, призывы "Нафтогаза" не платить являются обоюдоострым мечом, который может ударить и по самому "Нафтогазу", - говорит эксперт.

Очевидно, предполагает Михаил Гончар, на первом этапе потребители будут делать какие-то проплаты, но дальше ситуация может стать неуправляемой.

"Если конфликт не будет урегулирован, а он вряд ли будет урегулирован, то через некоторое время потребитель просто прекратит платежи. А если приедут отключать газ, то люди в рамках какой-то общины объединятся и уже не пустят никого на газораспределительный пункт".

С приближением выборов может появиться и еще одна опасность: беспорядок в коммунальных платежах провоцирует локальные конфликты, которые могут вспыхивать в любом месте, предполагает Гончар. Следовательно, говорит эксперт, это вполне укладывается в схему "хаотизации" ситуации в Украине, которую уже давно практикует Россия.

С осени этого года соцопросы показывают, что среди причин, которые снова могут побудить украинцев выйти на протесты, главное место занимают коммунальные платежи - как их рост, так и длительный беспорядок с платежками за квартплату.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram