"Каждый день сын бежит к двери и ждет папу": семья захваченного в Керчи сотрудника СБУ
Василий Сорока - один из 24-х украинских моряков, которых российские силовики захватили в Керчи 25 ноября, когда те на двух катерах и буксире пытались попасть в Азовское море.
О нем также известно, что он сотрудник СБУ и был ранен во время столкновения в море.
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Родные Василия Сороки только недавно выяснили, какие именно травмы он получил, но до сих пор не знают всех деталей о состоянии его здоровья и не видели ни одного его фото после захвата.
В России его, как и других задержанных моряков, арестовали на два месяца и инкриминируют незаконное пересечение границы. Украина же настаивает, что все захваченные являются военнопленными и ничего не нарушали.
Жена и мать Василия Сороки рассказали ВВС News о своих чувствах после просмотра видео с тараном украинского корабля, о том, когда последний раз общались с ним и помощи со стороны государства.
Как узнали о задержании
BBC News:Перед походом украинских кораблей в Азовское море догадывались ли вы, что Василий будет участвовать в какой-то масштабной миссии?
Ирина Сорока (жена): В пятницу (23 ноября, когда украинская корабельная группа отправилась из Одессы. - Ред.) утром он вышел на работу.
Затем я получила в вайбере сообщение: "Еду в командировку, буду на неделе".
Я не знала и не догадывалась... И его, видимо, тоже поставили перед фактом, что в этот день нужно ехать в командировку.
Ничего не знали, потому что мы планировали праздновать дни рождения - и Марка (сына. - Ред.), и мой.
Видимо, он меня бы предупредил, что его не будет...
В воскресенье (25 ноября, когда россияне захватили украинские корабли. - Ред.) уже поздно вечером был выпуск ТСН, экстренные новости.
Я увидела, что произошло. Но до последнего надеялась, что моего мужа там нет.
Думала: пусть на корабле, но на другой стороне (Черного моря. - Ред.), пусть где-то под Турцией. Неважно где, но не там.
А в понедельник утром мне позвонила мама и сказала, что Вася все же был на одном из кораблей. И среди раненых - его фамилию назвали.
Так я и узнала.
Иванна Сорока(мать): Никто даже и не думал, что такое может произойти.
Вышел утром на работу - и нет до этой минуты...
Он давал присягу и просто выполнял свою работу. И все. (В СБУ сообщали, что их сотрудники на военных кораблях отвечали за "контрразведывательное обеспечение". - Ред.)
BBC News: Какие эмоции были во время просмотра видео, где российский корабль таранит украинский буксир?
Ирина Сорока: Как я могу передать словами эти эмоции, когда мой муж находится там, и я не знаю, насколько тяжело он ранен?
За один раз не могла его посмотреть, очень трудно мне давалось это видео... Слава Богу, что остался жив.
Ранение
BBC News: Видели ли вы мужа на видео или фото?
Ирина Сорока: Я до сих пор не видела ни его изображения, ни того, как его перевозили. Ничего.
К концу прошлой недели я даже не знала, куда он ранен: то ли нога, то ли предплечье, то ли рука.
BBC News: А что вы сейчас знаете о его ранении?
Ирина Сорока: СМИ пишут, что ранен он в предплечье. Что у него осколочные раны. Пишут, что они идут на поправку.
Но как на самом деле, я не могу сказать, писать можно много. А как оно есть - знает только Бог и сам Вася.
Молю Бога только, чтобы он действительно шел на поправку и раны не были настолько сложными.
Иванна Сорока: Знаем, что ранение верхних конечностей, плечо.
И омбудсмен нам сообщила, что ампутации нет. А действуют ли пальцы, задело ли сухожилия - ничего не знаем.
Уже хоть бы адвокатов пустили, чтобы мы что-нибудь узнали. Это же элементарно по-человечески: дать узнать о здоровье.
BBC News: Откуда получаете информацию о его состоянии?
Ирина Сорока: Каких-либо специальных связей, чтобы мы что-то узнавали, у нас нет.
Иванна Сорока: Буквально недавно мы узнали, что их посетили консулы.
Это первые новости за большой промежуток времени, когда мы вообще ничего не знали - как ребенок ранен.
BBC News:СБУ общалась с вами, давали советы как себя вести?
Ирина Сорока: Не давали никаких советов, просто сказали - если нам потребуется какая-то их помощь, чтобы мы обращались, они нас поддержат.
"Не могла прочитать письма"
BBC News: Удалось ли пообщаться с Василием после захвата?
Ирина:В понедельник, 26 ноября, у меня был день рождения. Конечно, весь день мне было не до этого.
Вечером, уже где-то после семи часов, в вайбере мне позвонили с неизвестного номера. Я ответила и услышала голос мужа.
Он сказал: "Жив-здоров, руки-ноги целы, скоро буду дома".
На этом наш разговор закончился.
Сегодня (интервью состоялось 10 декабря. - Ред.) получила письмо от него.
Читать я его не могу, перечитывать его здесь я тоже не могу (почти плачет. - Ред.).
Моя жизнь просто перевернулась на 180 градусов. Я поняла, сколько ошибок было сделано. Что мы не ценили то время, которое проводили вместе.
После его возвращения мы обязательно это наверстаем.
BBC News: Как вам удалось получить письмо от мужа?
Ирина: В Вайбере мне прислали фотографию - письмо, написанное от руки. Не знаю, как его переправляли, но почерк не моего мужа...
Письма пишутся на русском языке, ведь цензура украинский язык не допускает, а муж общается на украинском - так думаю, ему просто помогли написать письмо.
Но я не знаю, какое предплечье у него ранено. Если правое, то как же он будет писать своей рукой?
Скорее всего, он просто попросил, чтобы за него написали.
Но я знаю точно, что это письмо от моего мужа.
BBC News: Можете ли вы вкратце рассказать, что написал Василий?
Иванна: Что у него все хорошо. Скучает за нами. Ежедневно надеется встретиться с родными.
Соскучился по сыну, по жене и родителям - вот, что он нам сообщил.
Адвокатов не пускают
BBC News:Помогает ли вам украинская власть с адвокатами, ведь были заявления, что услуги адвокатов для всех 24 задержанных украинцев оплатит государство?
Ирина: Да, сразу предоставили. С ними и общаемся...
Иванна: Адвокаты к нему не допущены.
Общаемся с ними, что касается правовых шагов - все делают.
Но еще в лечебный центр, где они были в Керчи, - вообще никого не пускали к раненым.
Даже суд у них был в больнице, все бегом-бегом.
Впоследствии первыми их посетили консулы.
BBC News: Как российская сторона объясняет, почему не допускают адвокатов?
Иванна: Говорят: "Следователь, ведущий дело, отсутствует".
Ирина: Когда адвокат к нему попадет, неизвестно.
BBC News: А с адвокатом Николаем Полозовым, координирующим защиту украинских моряков, общались?
Ирина: Нет.
BBC News: Общаетесь ли с кем-то в России? Были ли какие-то подозрительные звонки?
Ирина: Нет, никаких контактов не было.
BBC News: А с российскими правозащитниками?
Ирина: Нет. Но общаюсь с одесскими волонтерами - вот мне волонтер прислала письмо от мужа.
Почему перевезли в Москву
BBC News: Как считаете, почему Василия перевезли из Крыма в Москву?
Ирина: Подозреваю, чтобы родным было труднее попасть к ним.
Туда поехать - все более сложная процедура. Но это только мое мнение.
BBC News: Достаточно ли Украина делает для их возвращения, как вы считаете?
Иванна: Лично я считаю, недостаточно.
Ирина: Как человек должен выложиться на полную, так и государство сейчас должно сделать максимально все для того, чтобы ребят оттуда извлечь.
Потому что данную ситуацию я считаю абсурдной.
Дак, государство старается. Украина стучит во все двери, и она должна так делать, стучаться к людям, которые могли бы нам помочь.
Если мы будем сидеть сложа руки, то этот вопрос не решится.
BBC News: Что, по вашему мнению, нужно сделать всем, чтобы вернуть всех домой?
Ирина: Доказать то, что наши ребята ничего не нарушали, никакой границы (Украина и международное сообщество не признают аннексию Крыма Россией, а соответственно - и нарушение украинскими кораблями "российских границ" у полуострова. - Ред.). Если все соберутся и докажут - ведь это так, - тогда наши ребята вернутся.
Я не лезу в политику, но просто считаю, что политики должны это доказать в самое ближайшее время. Не затягивая надолго.
Иванна: Я молюсь Всевышнему, чтобы он дал здравый рассудок всем политикам.
Дорогие политики, жизнь - такая короткая вещь. Мы только гости в этом мире, и каждый должен быть счастливым. За что бедные дети...
"Не могу объяснить сыну отсутствие папы"
BBC News: Как сын Василия воспринимает его отсутствие?
Ирина: Как может воспринимать двухлетний ребенок отсутствие отца?
Если это четырехмесячный ребенок, то он еще ничего не понимает. А когда это мальчик, которому уже два года, ему это тяжело.
Если есть люди, которые могут в такой ситуации пойти на работу и хоть немного отвлечься, то я нахожусь в очень сложных условиях - у меня ребенок привык, что он каждый вечер встречает папу у дверей.
Можете себе представить, насколько мне тяжело, когда каждый вечер он бежит к двери и ждет папу.
Он берет свой телефон, и когда я спрашиваю: "С кем ты говоришь?", он говорит: "С папой".
Когда звонит мне мой отец, Марк постоянно кричит: "Папа!"
Ему в этой ситуации трудно, пожалуй, труднее всего из всех нас. Потому что я не могу объяснить отсутствие его отца.
Послание Василию
BBC News: Что бы вы передали Василию, если он увидит этот материал?
Ирина: Вася, мы тебя все очень любим. Мы тебя ждем домой.
Марк тебя очень любит. И он очень нуждается в тебе - ты ему сейчас очень необходим. Как и мне, и всем нам.
Ты сильный и мужественный. Мы должны держаться. Знай, что мы тебя вернем, сколько бы ни потребовалось на это времени. Но будем стараться как можно быстрее.
Иванна: Слава богу, что сын жив. Я знаю, верю, что он сильный, он выдержит.
Вся наша семья молится за него и за всех моряков.
Он должен вернуться живым и здоровым.
Бог дает испытания тем, кто их может пройти. Пройдет и вернется. Обязательно.