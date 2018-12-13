"Каждый день сын бежит к двери и ждет папу": семья захваченного в Керчи сотрудника СБУ

Image caption Родные задержанного Россией сотрудника СБУ Василия Сороки: мать Иванна, жена Ирина и двухлетний сын Марк

Василий Сорока - один из 24-х украинских моряков, которых российские силовики захватили в Керчи 25 ноября, когда те на двух катерах и буксире пытались попасть в Азовское море.

О нем также известно, что он сотрудник СБУ и был ранен во время столкновения в море.

Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Родные Василия Сороки только недавно выяснили, какие именно травмы он получил, но до сих пор не знают всех деталей о состоянии его здоровья и не видели ни одного его фото после захвата.

В России его, как и других задержанных моряков, арестовали на два месяца и инкриминируют незаконное пересечение границы. Украина же настаивает, что все захваченные являются военнопленными и ничего не нарушали.

Жена и мать Василия Сороки рассказали ВВС News о своих чувствах после просмотра видео с тараном украинского корабля, о том, когда последний раз общались с ним и помощи со стороны государства.

Копірайт зображення Фото с Facebook отца Василия - Виктора Сороки Image caption Василий Сорока служит в СБУ всего несколько лет и просто выполнял свою работу, говорит его семья

Как узнали о задержании

BBC News:Перед походом украинских кораблей в Азовское море догадывались ли вы, что Василий будет участвовать в какой-то масштабной миссии?

Ирина Сорока (жена): В пятницу (23 ноября, когда украинская корабельная группа отправилась из Одессы. - Ред.) утром он вышел на работу.

Затем я получила в вайбере сообщение: "Еду в командировку, буду на неделе".

Я не знала и не догадывалась... И его, видимо, тоже поставили перед фактом, что в этот день нужно ехать в командировку.

Ничего не знали, потому что мы планировали праздновать дни рождения - и Марка (сына. - Ред.), и мой.

Видимо, он меня бы предупредил, что его не будет...

В воскресенье (25 ноября, когда россияне захватили украинские корабли. - Ред.) уже поздно вечером был выпуск ТСН, экстренные новости.

Я увидела, что произошло. Но до последнего надеялась, что моего мужа там нет.

Думала: пусть на корабле, но на другой стороне (Черного моря. - Ред.), пусть где-то под Турцией. Неважно где, но не там.

А в понедельник утром мне позвонила мама и сказала, что Вася все же был на одном из кораблей. И среди раненых - его фамилию назвали.

Так я и узнала.

Иванна Сорока(мать): Никто даже и не думал, что такое может произойти.

Вышел утром на работу - и нет до этой минуты...

Он давал присягу и просто выполнял свою работу. И все. (В СБУ сообщали, что их сотрудники на военных кораблях отвечали за "контрразведывательное обеспечение". - Ред.)

BBC News: Какие эмоции были во время просмотра видео, где российский корабль таранит украинский буксир?

Ирина Сорока: Как я могу передать словами эти эмоции, когда мой муж находится там, и я не знаю, насколько тяжело он ранен?

За один раз не могла его посмотреть, очень трудно мне давалось это видео... Слава Богу, что остался жив.

Ранение

Копірайт зображення Getty Images Image caption Василий Сорока - один из трех раненых украинских моряков и сотрудников СБУ, которых задержала Россия. Если остальных показывали медиа во время заседания суда, то раненых журналисты не видели - решение об их аресте на два месяца выносилось прямо в больнице

BBC News: Видели ли вы мужа на видео или фото?

Ирина Сорока: Я до сих пор не видела ни его изображения, ни того, как его перевозили. Ничего.

К концу прошлой недели я даже не знала, куда он ранен: то ли нога, то ли предплечье, то ли рука.

BBC News: А что вы сейчас знаете о его ранении?

Ирина Сорока: СМИ пишут, что ранен он в предплечье. Что у него осколочные раны. Пишут, что они идут на поправку.

Но как на самом деле, я не могу сказать, писать можно много. А как оно есть - знает только Бог и сам Вася.

Молю Бога только, чтобы он действительно шел на поправку и раны не были настолько сложными.

Иванна Сорока: Знаем, что ранение верхних конечностей, плечо.

И омбудсмен нам сообщила, что ампутации нет. А действуют ли пальцы, задело ли сухожилия - ничего не знаем.

Уже хоть бы адвокатов пустили, чтобы мы что-нибудь узнали. Это же элементарно по-человечески: дать узнать о здоровье.

Image caption Мать Василия Сороки не понимает, почему Россия не сообщает все детали ранения ее сына: "Это же элементарно по-человечески: дать узнать о здоровье"

BBC News: Откуда получаете информацию о его состоянии?

Ирина Сорока: Каких-либо специальных связей, чтобы мы что-то узнавали, у нас нет.

Иванна Сорока: Буквально недавно мы узнали, что их посетили консулы.

Это первые новости за большой промежуток времени, когда мы вообще ничего не знали - как ребенок ранен.

BBC News:СБУ общалась с вами, давали советы как себя вести?

Ирина Сорока: Не давали никаких советов, просто сказали - если нам потребуется какая-то их помощь, чтобы мы обращались, они нас поддержат.

"Не могла прочитать письма"

Image caption Жена Ирина Сорока: "Моя жизнь просто перевернулось на 180 градусов. Я поняла, сколько ошибок было сделано. Что мы не ценили в то время, которое проводили вместе"

BBC News: Удалось ли пообщаться с Василием после захвата?

Ирина:В понедельник, 26 ноября, у меня был день рождения. Конечно, весь день мне было не до этого.

Вечером, уже где-то после семи часов, в вайбере мне позвонили с неизвестного номера. Я ответила и услышала голос мужа.

Он сказал: "Жив-здоров, руки-ноги целы, скоро буду дома".

На этом наш разговор закончился.

Сегодня (интервью состоялось 10 декабря. - Ред.) получила письмо от него.

Читать я его не могу, перечитывать его здесь я тоже не могу (почти плачет. - Ред.).

Моя жизнь просто перевернулась на 180 градусов. Я поняла, сколько ошибок было сделано. Что мы не ценили то время, которое проводили вместе.

После его возвращения мы обязательно это наверстаем.

Image caption Мать: "Молюсь Всевышнему, чтобы он дал здравый рассудок всем политикам..."

BBC News: Как вам удалось получить письмо от мужа?

Ирина: В Вайбере мне прислали фотографию - письмо, написанное от руки. Не знаю, как его переправляли, но почерк не моего мужа...

Письма пишутся на русском языке, ведь цензура украинский язык не допускает, а муж общается на украинском - так думаю, ему просто помогли написать письмо.

Но я не знаю, какое предплечье у него ранено. Если правое, то как же он будет писать своей рукой?

Скорее всего, он просто попросил, чтобы за него написали.

Но я знаю точно, что это письмо от моего мужа.

Image caption Сыну Василия Сороки Марку два года. Он очень чувствует отсутствие отца, говорит Ирина

BBC News: Можете ли вы вкратце рассказать, что написал Василий?

Иванна: Что у него все хорошо. Скучает за нами. Ежедневно надеется встретиться с родными.

Соскучился по сыну, по жене и родителям - вот, что он нам сообщил.

Адвокатов не пускают

BBC News:Помогает ли вам украинская власть с адвокатами, ведь были заявления, что услуги адвокатов для всех 24 задержанных украинцев оплатит государство?

Ирина: Да, сразу предоставили. С ними и общаемся...

Иванна: Адвокаты к нему не допущены.

Общаемся с ними, что касается правовых шагов - все делают.

Но еще в лечебный центр, где они были в Керчи, - вообще никого не пускали к раненым.

Даже суд у них был в больнице, все бегом-бегом.

Впоследствии первыми их посетили консулы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пленных украинцев после решения об аресте перевезли из Крыма в Москву

BBC News: Как российская сторона объясняет, почему не допускают адвокатов?

Иванна: Говорят: "Следователь, ведущий дело, отсутствует".

Ирина: Когда адвокат к нему попадет, неизвестно.

BBC News: А с адвокатом Николаем Полозовым, координирующим защиту украинских моряков, общались?

Ирина: Нет.

BBC News: Общаетесь ли с кем-то в России? Были ли какие-то подозрительные звонки?

Ирина: Нет, никаких контактов не было.

BBC News: А с российскими правозащитниками?

Ирина: Нет. Но общаюсь с одесскими волонтерами - вот мне волонтер прислала письмо от мужа.

Почему перевезли в Москву

BBC News: Как считаете, почему Василия перевезли из Крыма в Москву?

Ирина: Подозреваю, чтобы родным было труднее попасть к ним.

Туда поехать - все более сложная процедура. Но это только мое мнение.

Копірайт зображення Администрация Украины Image caption Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с семьями пленных

BBC News: Достаточно ли Украина делает для их возвращения, как вы считаете?

Иванна: Лично я считаю, недостаточно.

Ирина: Как человек должен выложиться на полную, так и государство сейчас должно сделать максимально все для того, чтобы ребят оттуда извлечь.

Потому что данную ситуацию я считаю абсурдной.

Государство сейчас должно сделать максимально все для того, чтобы вытащить оттуда ребят

Дак, государство старается. Украина стучит во все двери, и она должна так делать, стучаться к людям, которые могли бы нам помочь.

Если мы будем сидеть сложа руки, то этот вопрос не решится.

BBC News: Что, по вашему мнению, нужно сделать всем, чтобы вернуть всех домой?

Ирина: Доказать то, что наши ребята ничего не нарушали, никакой границы (Украина и международное сообщество не признают аннексию Крыма Россией, а соответственно - и нарушение украинскими кораблями "российских границ" у полуострова. - Ред.). Если все соберутся и докажут - ведь это так, - тогда наши ребята вернутся.

Я не лезу в политику, но просто считаю, что политики должны это доказать в самое ближайшее время. Не затягивая надолго.

Иванна: Я молюсь Всевышнему, чтобы он дал здравый рассудок всем политикам.

Дорогие политики, жизнь - такая короткая вещь. Мы только гости в этом мире, и каждый должен быть счастливым. За что бедные дети...

"Не могу объяснить сыну отсутствие папы"

Image caption Ирина Сорока: "Можете себе представить, насколько мне тяжело, когда каждый вечер сын бежит к двери и ждет папу"

BBC News: Как сын Василия воспринимает его отсутствие?

Ирина: Как может воспринимать двухлетний ребенок отсутствие отца?

Если это четырехмесячный ребенок, то он еще ничего не понимает. А когда это мальчик, которому уже два года, ему это тяжело.

Если есть люди, которые могут в такой ситуации пойти на работу и хоть немного отвлечься, то я нахожусь в очень сложных условиях - у меня ребенок привык, что он каждый вечер встречает папу у дверей.

Можете себе представить, насколько мне тяжело, когда каждый вечер он бежит к двери и ждет папу.

Он берет свой телефон, и когда я спрашиваю: "С кем ты говоришь?", он говорит: "С папой".

Когда звонит мне мой отец, Марк постоянно кричит: "Папа!"

Ему в этой ситуации трудно, пожалуй, труднее всего из всех нас. Потому что я не могу объяснить отсутствие его отца.

Послание Василию

Копірайт зображення Фото с Facebook отца Василия - Виктора Сороки

BBC News: Что бы вы передали Василию, если он увидит этот материал?

Ирина: Вася, мы тебя все очень любим. Мы тебя ждем домой.

Марк тебя очень любит. И он очень нуждается в тебе - ты ему сейчас очень необходим. Как и мне, и всем нам.

Ты сильный и мужественный. Мы должны держаться. Знай, что мы тебя вернем, сколько бы ни потребовалось на это времени. Но будем стараться как можно быстрее.

Иванна: Слава богу, что сын жив. Я знаю, верю, что он сильный, он выдержит.

Вся наша семья молится за него и за всех моряков.

Он должен вернуться живым и здоровым.

Бог дает испытания тем, кто их может пройти. Пройдет и вернется. Обязательно.

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