Куда делись сомалийские пираты
Присутствие военных кораблей иностранных государств сыграло ведущую роль в сокращении масштабов пиратства у побережья Сомали. Рассказ корреспондента BBC Энн Сой.
На пляже в городке Хордийя на северном побережье Сомали я встретилась для разговора с бывшим пиратом.
Он не захотел называть своего имени и рассказал, что был в прошлом простым рыбаком. Он с односельчанами зарабатывал этим на жизнь до тех пор, пока неизвестный рыболовный траулер не срезал его рыболовную сеть.
"У меня была лодка и рыболовная сеть, но потом этот траулер срезал наши сети и забрал их. Я остался в море с пустой лодкой", - вспоминает он.
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Его история оказалась типичной.
Местные рыбаки, лишенные средств к существованию, становились пиратами, чтобы отомстить своим обидчикам и просто для того, чтобы свести концы с концами.
Городок под скалой
Все это происходило в разгар гражданской войны в Сомали в 1990-х. Среди пиратов было много бывших военных и членов племенных ополчений.
Мне хотелось больше узнать об их пиратской жизни, но он разволновался и резко прервал разговор.
Причиной его волнения стало появление испанских военных, которые патрулировали берег. Над пляжем в воздухе завис военный вертолет, принадлежащий военно-морским силам Европейского союза (EUNavfor).
Именно благодаря им за последние годы угроза пиратства на побережье Сомали снизилась.
Только десять лет назад в этих местах пираты действовали безнаказанно. По всему побережью у них были укрытия, главным из которых был бывший рыбацкий порт Эйль в полуавтономном регионе Пунтленд.
На подлете к Эйлю я увидела крошечный городок у подножия огромной рыжей скалы, которая прикрывает его от пустынных ветров.
Опасный морской путь
Местные жители рассказывали, каким была здесь жизнь в те годы, когда пираты обосновались в городе. Они легко тратили деньги, которых у них было в избытке, и стоимость жизни в городе резко возросла.
Эти люди всегда ходили с оружием и терроризировали местных жителей, но редко кого убивали.
Главным источником их доходов были выкупы за освобождение захваченных судов и членов экипажей. Суммы выкупов часто достигали сотен тысяч долларов.
Причиной возникновения пиратства у берегов Сомали стало прекращение существования центральной власти в стране после падения режима диктатора Сиада Барре в 1991 году и расформирования сомалийских военно-морских сил, которое произошло после этого.
Страну охватил хаос - в водах у побережья появились контрабандисты, начался незаконный вылов рыбы иностранными судами, сброс токсичных отходов, а затем туда пришли пираты.
Морской путь, пролегающий вдоль побережья Сомали, стал одним из самых опасных в мире.
Но десять лет назад Европейский союз в сотрудничестве с НАТО и силами других государств стал посылать в эти прибрежные воды свои военные корабли. Это произошло после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, разрешающую военные операции в территориальных водах Сомали.
Пиратские нападения достигли пика в 2011 году, а затем постепенно сошли на нет.
Мне было интересно узнать, как это произошло, и я провела неделю на борту испанского патрульного корабля "Кастилья", который входит в состав ВМС Евросоюза, действующих у побережья Сомали.
На второй день моего пребывания на борту наш завтрак прервала боевая тревога, и мы все собрались на мостике. Сигнальщик заметил далеко впереди рыбацкую лодку.
"Вряд ли это что-то подозрительное, но мы должны подойти и расследовать в рамках нашего патрулирования", - пояснил нам ситуацию испанский морской офицер.
На воду быстро спустили надувную лодку с пятью морскими пехотинцами. Мы были во второй такой лодке, отправившейся вслед за первой, которая приближалась к цели.
Богатые рыбой воды
Поравнявшись с рыбаками, катер с моряками остановился для быстрого обзора.
"Это судно из Йемена, но рыбаки в основном сомалийцы", - рассказал офицер на нашем катере, который поддерживал связь с другими моряками, проводившими досмотр.
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Наконец, нам разрешили ступить на борт рыболовецкого судна. К тому времени восемь рыбаков расслабились и повеселели. Моряки дали им бутыли с водой, и на борту установилась вполне дружеская атмосфера.
"В Йемене на рыбных рынках можно хорошо заработать, поэтому мы здесь рыбачим", - рассказывает хозяин судна Осман Али.
По его словам, раньше он ловил рыбу у побережья Танзании, но потом узнал, что в сомалийских водах много рыбы.
"Но пиратов я не встречал", - быстро говорит он и меняет тему разговора.
Все местные рыбаки хорошо знают друг друга, и если возникает опасность, они предупреждают об этом по радио и уходят в безопасные воды, рассказал Осман Али.
"Иногда появляются плохие люди, которые отнимают у нас лодки и рыбу, но с появлением военных кораблей здесь стало безопаснее", - отмечает он.
Нападение
На следующий день появилось известие о том, что в 300 морских милях к востоку от сомалийской столицы Могадишо нападению подверглось торговое судно.
К нему на расстояние 50 метров приблизился баркас, с которого открыли огонь из автоматов. Охранники на борту торгового судна открыли ответный огонь и отогнали пиратов.
Наша "Кастилья" была слишком далеко от места столкновения, но на следующий день баркас удалось обнаружить в бухте на побережье Сомали, в которой часто видели пиратов.
Испанские моряки отвели баркас в море и взорвали его. Это был второй случай нападения за весь 2018 год. Оба инцидента не принесли пиратам успеха.
Что касается города Эйль, там пираты столкнулись с сопротивлением местных жителей.
Возвращение к рыболовству
В разговоре со мной начальник полиции Эйля Мохаммед Дахир Юсуф выражал уверенность в способности города справиться с возможным новым появлением пиратов.
"Наши морские силы задерживают все незаконные лодки и доставляют их сюда, где мы с ними разбираемся", - рассказывает он.
Он подразумевает силы морской полиции Пунтленда, которая насчитывает около 800 сотрудников - это крупнейшее подразделение такого рода в стране.
Но возможности не так уж велики.
"Нам не хватает кораблей для патрулирования", - говорит Юсуф.
По его словам, у полиции есть всего два небольших катера, которых недостаточно для патрулирования больших морских пространств и задержания подозреваемых.
Однако проблема не только в этом.
По словам Марко Хеккенса, советника по морской безопасности при Европейской гражданской миссии в Сомали, в этих водах продолжается незаконный вылов рыбы.
Европейские военные моряки сообщают властям о подозрительных судах, но сомалийские пограничники мало что могут сделать, поскольку у них нет для этого технических возможностей.
Контр-адмирал Альфонсо Перес де Нанкларес настроен осторожно, несмотря на успехи в деле борьбы с пиратством.
"Когда наша работа начиналась, мы имели 40 захваченных пиратами лодок и более 700 заложников", - рассказывает он.
"Мы сдерживаем пиратство, но я считаю, что существует опасность его возвращения. Если наше сотрудничество с сомалийской властью продолжится, мы сумеем положить ему конец", - заключает он.
В разговоре со мной в сомалийском порту Хордийя бывший пират, а ныне снова рыбак, сообщил мне, что он вернулся к мирному рыболовству.
Но соблазн быстрых и больших денег остается, и пираты могут снова вернуться в прибрежные воды Сомали.