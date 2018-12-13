Куда делись сомалийские пираты

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2008-2011 годах атаки сомалийских пиратов не сходили с первых полос. Многие страны, в том числе Украина, представленная фрегатом "Гетман Сагайдачный", присоединились к операциям против преступников

Присутствие военных кораблей иностранных государств сыграло ведущую роль в сокращении масштабов пиратства у побережья Сомали. Рассказ корреспондента BBC Энн Сой.

На пляже в городке Хордийя на северном побережье Сомали я встретилась для разговора с бывшим пиратом.

Он не захотел называть своего имени и рассказал, что был в прошлом простым рыбаком. Он с односельчанами зарабатывал этим на жизнь до тех пор, пока неизвестный рыболовный траулер не срезал его рыболовную сеть.

"У меня была лодка и рыболовная сеть, но потом этот траулер срезал наши сети и забрал их. Я остался в море с пустой лодкой", - вспоминает он.

Его история оказалась типичной.

Местные рыбаки, лишенные средств к существованию, становились пиратами, чтобы отомстить своим обидчикам и просто для того, чтобы свести концы с концами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Европейские военные корабли противостоят пиратам уже несколько лет

Городок под скалой

Все это происходило в разгар гражданской войны в Сомали в 1990-х. Среди пиратов было много бывших военных и членов племенных ополчений.

Мне хотелось больше узнать об их пиратской жизни, но он разволновался и резко прервал разговор.

Причиной его волнения стало появление испанских военных, которые патрулировали берег. Над пляжем в воздухе завис военный вертолет, принадлежащий военно-морским силам Европейского союза (EUNavfor).

Именно благодаря им за последние годы угроза пиратства на побережье Сомали снизилась.

Image caption Присутствие иностранных военных кораблей сделало побережье более безопасным

Только десять лет назад в этих местах пираты действовали безнаказанно. По всему побережью у них были укрытия, главным из которых был бывший рыбацкий порт Эйль в полуавтономном регионе Пунтленд.

На подлете к Эйлю я увидела крошечный городок у подножия огромной рыжей скалы, которая прикрывает его от пустынных ветров.

Опасный морской путь

Местные жители рассказывали, каким была здесь жизнь в те годы, когда пираты обосновались в городе. Они легко тратили деньги, которых у них было в избытке, и стоимость жизни в городе резко возросла.

Эти люди всегда ходили с оружием и терроризировали местных жителей, но редко кого убивали.

Главным источником их доходов были выкупы за освобождение захваченных судов и членов экипажей. Суммы выкупов часто достигали сотен тысяч долларов.

Причиной возникновения пиратства у берегов Сомали стало прекращение существования центральной власти в стране после падения режима диктатора Сиада Барре в 1991 году и расформирования сомалийских военно-морских сил, которое произошло после этого.

Страну охватил хаос - в водах у побережья появились контрабандисты, начался незаконный вылов рыбы иностранными судами, сброс токсичных отходов, а затем туда пришли пираты.

Морской путь, пролегающий вдоль побережья Сомали, стал одним из самых опасных в мире.

Но десять лет назад Европейский союз в сотрудничестве с НАТО и силами других государств стал посылать в эти прибрежные воды свои военные корабли. Это произошло после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, разрешающую военные операции в территориальных водах Сомали.

Пиратские нападения достигли пика в 2011 году, а затем постепенно сошли на нет.

Мне было интересно узнать, как это произошло, и я провела неделю на борту испанского патрульного корабля "Кастилья", который входит в состав ВМС Евросоюза, действующих у побережья Сомали.

На второй день моего пребывания на борту наш завтрак прервала боевая тревога, и мы все собрались на мостике. Сигнальщик заметил далеко впереди рыбацкую лодку.

"Вряд ли это что-то подозрительное, но мы должны подойти и расследовать в рамках нашего патрулирования", - пояснил нам ситуацию испанский морской офицер.

На воду быстро спустили надувную лодку с пятью морскими пехотинцами. Мы были во второй такой лодке, отправившейся вслед за первой, которая приближалась к цели.

Богатые рыбой воды

Поравнявшись с рыбаками, катер с моряками остановился для быстрого обзора.

"Это судно из Йемена, но рыбаки в основном сомалийцы", - рассказал офицер на нашем катере, который поддерживал связь с другими моряками, проводившими досмотр.

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Наконец, нам разрешили ступить на борт рыболовецкого судна. К тому времени восемь рыбаков расслабились и повеселели. Моряки дали им бутыли с водой, и на борту установилась вполне дружеская атмосфера.

"В Йемене на рыбных рынках можно хорошо заработать, поэтому мы здесь рыбачим", - рассказывает хозяин судна Осман Али.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" участвовал в операции НАТО "Океанский щит" по противодействию пиратству у побережья Сомали и в Индийском океане

По его словам, раньше он ловил рыбу у побережья Танзании, но потом узнал, что в сомалийских водах много рыбы.

"Но пиратов я не встречал", - быстро говорит он и меняет тему разговора.

Все местные рыбаки хорошо знают друг друга, и если возникает опасность, они предупреждают об этом по радио и уходят в безопасные воды, рассказал Осман Али.

"Иногда появляются плохие люди, которые отнимают у нас лодки и рыбу, но с появлением военных кораблей здесь стало безопаснее", - отмечает он.

Image caption В последние годы дела у сомалийских рыбаков улучшились

Нападение

На следующий день появилось известие о том, что в 300 морских милях к востоку от сомалийской столицы Могадишо нападению подверглось торговое судно.

К нему на расстояние 50 метров приблизился баркас, с которого открыли огонь из автоматов. Охранники на борту торгового судна открыли ответный огонь и отогнали пиратов.

Наша "Кастилья" была слишком далеко от места столкновения, но на следующий день баркас удалось обнаружить в бухте на побережье Сомали, в которой часто видели пиратов.

Испанские моряки отвели баркас в море и взорвали его. Это был второй случай нападения за весь 2018 год. Оба инцидента не принесли пиратам успеха.

Что касается города Эйль, там пираты столкнулись с сопротивлением местных жителей.

Image caption Силы ЕС наблюдают за лодками у побережья Сомали с вертолетов

Возвращение к рыболовству

В разговоре со мной начальник полиции Эйля Мохаммед Дахир Юсуф выражал уверенность в способности города справиться с возможным новым появлением пиратов.

"Наши морские силы задерживают все незаконные лодки и доставляют их сюда, где мы с ними разбираемся", - рассказывает он.

Он подразумевает силы морской полиции Пунтленда, которая насчитывает около 800 сотрудников - это крупнейшее подразделение такого рода в стране.

Но возможности не так уж велики.

"Нам не хватает кораблей для патрулирования", - говорит Юсуф.

По его словам, у полиции есть всего два небольших катера, которых недостаточно для патрулирования больших морских пространств и задержания подозреваемых.

Однако проблема не только в этом.

Image caption У морской полиции Пунтленда есть только два патрульных катера

По словам Марко Хеккенса, советника по морской безопасности при Европейской гражданской миссии в Сомали, в этих водах продолжается незаконный вылов рыбы.

Европейские военные моряки сообщают властям о подозрительных судах, но сомалийские пограничники мало что могут сделать, поскольку у них нет для этого технических возможностей.

Контр-адмирал Альфонсо Перес де Нанкларес настроен осторожно, несмотря на успехи в деле борьбы с пиратством.

"Когда наша работа начиналась, мы имели 40 захваченных пиратами лодок и более 700 заложников", - рассказывает он.

"Мы сдерживаем пиратство, но я считаю, что существует опасность его возвращения. Если наше сотрудничество с сомалийской властью продолжится, мы сумеем положить ему конец", - заключает он.

В разговоре со мной в сомалийском порту Хордийя бывший пират, а ныне снова рыбак, сообщил мне, что он вернулся к мирному рыболовству.

Но соблазн быстрых и больших денег остается, и пираты могут снова вернуться в прибрежные воды Сомали.

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