"Вынужденные прогульщики": кто, кроме Насирова, выиграл суд о восстановлении в должности
Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров - не единственный украинский чиновник, который добился восстановления на работе после увольнения с должности из-за обвинений в коррупции.
Все должностные лица, которые выигрывали суды, доказывали, что их увольняли с нарушениями. То есть судьи принимали во внимание только это, формальное обстоятельство, не рассматривая содержание обвинений в адрес должностных лиц.
Что касается предъявленных обвинений, то все те, кто добивался восстановления, свою вину отрицают.
В каждом из этих случаев суд также обязал выплатить зарплату за все время, пока должностное лицо находилось в вынужденном прогуле, несмотря на то, что на руководящих должностях уже несколько лет работали другие люди. А это - сотни тысяч гривен каждому.
Кабинет Министров убежден, что не допускал нарушения во время увольнений, а потому решения судов оспаривал.
ВВС News Украина собрала самые известные истории о восстановлении в должностях.
Роман Насиров, бывший руководитель ГФС Украины
Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности бывшего главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и обязал выплатить ему из бюджета 183 тысяч грн компенсации.
Дело Насирова стало самым громким делом Национального антикоррупционного бюро против чиновников Украины.
Следователи обвиняют Романа Насирова в причинении ущерба государству на сумму в 2 млрд грн. Он якобы предоставил безосновательные налоговые рассрочки предприятиям депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого также обвиняют в коррупции.
Дело тянется с марта 2017 года. Обвинения против себя Насиров отвергает.
Последнее решение суда о восстановлении его на работе не означает, что это произойдет немедленно. Судебное решение только дает основания для того, чтобы правительство восстановило его в должности.
Но в Кабинете Министров уже заявили, что будут обжаловать это решение.
Восстановление экс-главы ГФС в должности не касается дела о причастности к хищению 2 млрд грн, уверяют прокуроры.
Сергей Бочковский, экс-руководитель ГСЧС и его заместитель
Бывший руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, которого в марте 2015 года публично задержали во время заседания Кабинета Министров и уволили, также восстановился в должности - в апреле этого года.
Причина, по которой суд принял такое решение, - нарушение при увольнении.
Решение принял тот же Окружной административный суд Киева, обязав выплатить ему более 526 тысяч грн компенсации.
Сергею Бочковскому инкриминируют организацию схемы по закупке топлива по завышенной цене. В марте 2015-го Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Бочковского на два месяца с возможностью выхода под залог в более 1 млн грн. Он заплатил залог и вышел на свободу.
После восстановления на работе Кабмин обжаловал это решение в Киевском апелляционном административном суде, однако там его оставили без изменений.
Окружной административный суд Киева также восстановил в должности экс-заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого, которого задержали вместе с Сергеем Бочковским. Его тоже подозревали в превышении служебных полномочий и коррупции.
В суде чиновник доказал, что распоряжение правительства о его увольнении содержало нарушения. В частности он доказывал, что обвинение в нарушении присяги государственного служащего было необоснованным, потому что он не принимал такую присягу.
Суд постановил выплатить Василию Стоецкому среднюю зарплату за период вынужденного прогула в размере более 463 тысяч грн.
Денис Антонюк, экс-руководитель Государственной авиационной службы Украины
Руководителя ГАСУ Дениса Антонюка восстановили в должности в октябре этого года. Еще в сентябре 2015 года он был уволен из-за подозрений в коррупции.
В постановлении суда Госавиаслужбу обязывают оплатить Денису Антонюку среднюю заработную плату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте в размере почти 270 тысяч грн.
Дениса Антонюка подозревали в коррупционных действиях - злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.
Речь шла о том, что он якобы отдал предпочтение авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая принадлежат Игорю Коломойскому, нанеся таким образом ущерб другой компании - "Украинские средиземноморские авиалинии".
Сергей Старенький, экс-председатель Государственной пенитенциарной службы
Кабинет Министров в августе 2014 года освободил от должности Председателя ГПС Украины Сергея Старенького "за нарушение присяги государственного служащего". Причиной стал побег из-под стражи бывшего депутата парламента Александра Шепелева, обвиняемого в тяжких преступлениях, в том числе заказном убийстве.
Но Сергей Старенький обжаловал свое увольнение, а Киевский апелляционный административный суд в марте 2015 года постановил, что увольнение произошло с нарушениями.
Однако после этого экс-руководитель пенитенциарной системы заявил, что не намерен в дальнейшем работать в должности, выразив недовольство деятельностью правительства, которое в то время возглавлял Арсений Яценюк.
Несмотря на то, что суд признал нарушения в процедуре увольнения должностных лиц, Кабинет Министров доказывал, что все увольнения прошли в соответствии с законодательством.