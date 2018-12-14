"Майдан помог мне открыть архивы о Чернобыле" - историк Сергей Плохий

Копірайт зображення UNIAN Image caption Закрытие ЧАЭС в 2000 году привело к остановке всех блоков. На фото- работник в белом халате на щите управления одного из блоков ЧАЭС

В книге "Чернобыль: История трагедии" украинский историк Сергей Плохий собрал информацию о катастрофе на ЧАЭС, которая ранее нигде не публиковалась.

В ноябре эта книга, изданная на английском языке издательством Allen Lane, получила премию Бейли Гиффорда (Baillie Gifford Prize) - самую престижную британскую литературную премию в жанре нехудожественной литературы.

Сергей Плохий - один из исследователей истории Украины и ведущих специалистов по истории Восточной Европы, профессор украинской истории и директор Украинского научного института в Гарвардском университете в США.

Г-н Плохий рассказал BBC News Украина, почему писал книгу гораздо дольше, чем ожидал, как Майдан помог в ее создании и какие уроки Украина и мир могут вынести для себя после Чернобыльской аварии.

Помог Майдан

BBC News Украина: Как вы восприняли награду за книгу о Чернобыле?

Сергей Плохий: Во-первых, это была неожиданность, очень приятная неожиданность. Конечно, как автор я был доволен, что эта книга получила награду.

Также эта книга стала признанием важности тематики, которая была на слуху до этого, а также подходом к этой теме, который ставит Чернобыль в контекст развития ядерной энергетики, а также развития Украины и развала Советского Союза.

То есть книга имеет широкий и глубокий политический контекст, основанный в частности на украинских архивах. Для меня это было признанием работы украинских историков и именно украинского контекста Чернобыля.

BBC News Украина: С момента аварии прошло более 30 лет. Почему ваша книга появилась именно сейчас?

С.П.: Частично книги имеют свою собственную судьбу и свой характер. Ты собираешься сделать их когда-то, но они получаются тогда, когда они готовы.

С одной стороны, я интересовался этой темой постоянно. В этом смысле я полностью разделяю интерес к Чернобылеюлюбого, кто прожил тот период, независимо от того, были эти люди ближе к реактору или дальше от реактора. Это было важное событие в жизни моего поколения. Я этот материал собирал, но действительно начал работать как над темой в 2012 году.

Книга вышла позже, чем я изначально планировал, отчасти потому, что начались события Майдана, война, появились темы - и эмоционально, и фактически, - которые немного отвели в сторону от этого чернобыльского проекта. Позже я вернулся к нему и, как мне кажется, уже будучи свидетелем другой трагедии, этой современной войны. Это также дало мне несколько иную перспективу на события Чернобыля, которые я описывал.

Копірайт зображення Belinda Lawley/Baillie Gifford Prize Image caption Жюри самой престижной британской литературной премии в жанре нон-фикшн высоко оценило книгу Сергея Плохия

BBC News Украина: В одном из интервью западным изданиям вы говорили, что Майдан вам помог в написании книги. Как именно?

С.П.: Да, Майдан привел вообще к очень многим вещам. Одна из них - это революция памяти, наиболее визуально представленная ​​в сносе памятников Ленину - сначала снизу, а затем решением парламента.

Также Майдан привел к периоду большей открытости архивов, который, я надеюсь, будет продолжаться. Это касается архивов СБУ, бывших архивов КГБ. Тематика, связанная с Чернобылем, была относительно открытой в этих архивах, и в том числе в других государственных архивах, и до этого, но все же Майдан дал толчок к большей открытости.

Майдан привел к периоду большей открытости архивов

Именно после Майдана мне удалось получить доступ к этой информации и относительно легко. Я смог получить доступ к протоколам комиссии [руководителя Оперативной группы, председателя совета министров УССР Александра] Ляшко, работы комиссии политбюро ЦК Компартии Украины, которая занималась как раз Чернобылем, до того, как они были опубликованы, так что я очень благодарен украинским архивистам.

Я могу однозначно сказать, что большинство вещей, которые я использовал из архивов, не были напечатаны и не были, как у нас у историков это называется, введены в научный оборот - не проговаривались и не обсуждались.

"Шок от сломанных судеб"

BBC News Украина: Что, кроме архивных материалов, вы использовали?

С.П.: Моей главной задачей было совместить два типа источников.

Сбор и публикация личных воспоминаний началась сразу после Чернобыля. Пионером стал Юрий Щербак, более известные публикации развернутых интервью с участниками событий Светланы Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию, в том числе, мне кажется, за книгу о Чернобыле.

Моя задача была: как совместить людские голоса с сухим языком бюрократических документов и отчетов

Эти материалы начали собирать интервью в 86-87 годах и продолжают до сих пор. Этот материал - людской материал, людского опыта, людских голосов, - он доступен. Фактически, мне не пришлось идти и лично интервьюировать людей, потому что это есть в открытом доступе.

Моя задача была: как совместить эти людские голоса с сухим языком бюрократических документов и отчетов - то КГБ, то этой комиссии Ляшко и других источников, которые появляются и доступны в архивах. Это был главный вызов. И судя по реакции на книгу, в том числе по премии, о которой мы говорили, мне это удалось.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В книге об истории катастрофы Сергей Плохий сочетает сухой язык бюрократических отчетов и голоса тех, кто пострадал от Чернобыльской аварии

BBC News Украина: Что было самым сложным во время работы над книгой?

С.П.: Самым сложным было сначала преодолеть первый эмоциональный шок от тех сломанных судеб, уничтоженного здоровья, уничтоженных жизней, когда мир фактически находился в состоянии абсолютной наивности в отношении ядерной энергетики.

Люди, которые затем повели мобилизацию в Украине против ядерной энергетики, такие как Иван Драч, как Владимир Яворивский, были в первых рядах людей, которые приветствовали приход ядерной энергетики в Украину, Чернобыль. Это был позитивный признак, они смотрели на это с патриотической точки зрения - Украина вступает в клуб ядерных держав!

И такое наивное увлечение ядерной энергетикой продолжалось до Чернобыля, до 1986 года, - и вдруг это происходит, и люди гибнут. Это было совершенно неожиданно среди мирного неба, где радиацию нельзя увидеть.

То есть эмоционально было очень трудно войти в этот материал, читать об этом и потом писать об этих судьбах. Но как раз последние события в Украине - Майдан и война - позволили не только эмоционально отодвинуться от событий 1986 года, но и как-то научиться с этими чрезвычайно драматическими и трагическими страницами украинской истории справляться - как автор, как исследователь.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption До аварии на ЧАЭС мир находился в состоянии абсолютной наивности в отношении ядерной энергетики, говорит историк

BBC News Украина: Какие вы видите параллели с событиями 1986 года и теми событиями, которые происходили в Украине пять лет назад - Майдан, события на востоке Украины?

С.П.: Параллели для меня связаны в первую очередь с тем, что люди, прежде чем происходила трагедия, даже сами не ожидали и фактически мало кто мог надеяться, что в них может проявиться такой уровень самопожертвования и такой уровень героизма.

И другое - это то, что как в 1986-м, так и в 2014-м общество находилось в состоянии абсолютной наивности и неготовности к тому вызову, который ему пришлось встретить буквально на следующий день.

Уроки Чернобыля

BBC News Украина: Каковы, по вашему мнению, уроки Чернобыльской трагедии для современности и для будущего Украины и мира?

С.П.: Ядерная энергетика - это очень опасная энергетика. Это, пожалуй, странно, на это есть объяснение и так далее, но психологически это, я думаю, интересный парадокс, что в Украине, на земле Чернобыля, для которой Чернобыль до сегодняшнего дня остается и раной, и моментом самосознания, что около 50% нашей электрической энергии производится на ядерных электростанциях.

Наши риски гораздо больше, чем риски большинства стран в мире

Наши риски гораздо больше, чем риски большинства стран в мире. Поэтому, во-первых, Чернобыль - это не только прошлое. Нам надо быть очень внимательными к тому, как мы строим собственную энергетическую безопасность.

Конечно, нефть и газ из России создают другие проблемы, но не надо забывать, что ядерная энергетика - тоже вещь не столько безобидная и безопасная, как нам кажется.

Нам нельзя повторять ошибки 198-го, 84-го, 85-го года, когда мы совершенно не были готовы, относились безответственно к ядерной энергетике.

Копірайт зображення Igor Kostin/Sygma via Getty Images Image caption Советский Союз тщательно скрывал информацию об аварии на ЧАЭС и ее последствиях

А миру урок, связанный с Чернобылем, - это то, что такое ядерная энергетика на службе авторитарных режимов, которые полностью контролируют информацию не только о произошедшем, но и том, что внутри ядерной индустрии. Например, в Советском Союзе происходили аварии, подобные Чернобыльской, только меньше, но информация была фактически скрыта в ядерной энергетике в целом, и в Чернобыле об этом почти никто ничего не знал.

Ядерная энергетика и авторитарные режимы - это взрывная вещь

Советский Союз абсолютно сдерживал и скрывал информацию о последствиях Чернобыля - от Украины, от мира, от Советского Союза. Это означает не только контролировать и скрывать информацию, а фактически отдавать на растерзание радиации собственное население. И как раз это требование правды о Чернобыле стало мобилизационным моментом для украинского общества, для создания движения.

То есть Украина известна как раз этим аспектом соотношения между авторитарными режимами и ядерной энергетикой больше, чем, пожалуй, любая страна в мире, за исключением Беларуси.

Ядерная энергетика и авторитарные режимы - это взрывная вещь. Это условия, при которых без контроля, без каких-либо контактов и наблюдения внешнего мира ядерные станции имеют тенденцию взрываться.

Копірайт зображення REUTERS Image caption "Ядерная энергетика - это очень опасная энергетика", - говорит Сергей Плохий

Сегодня наибольшее количество ядерных блоков планируется построить на Ближнем Востоке - в регионе, который фактически "кишит" и контролируется авторитарными режимами. И делается это, по моему мнению, не только для того, чтобы как-то справиться с проблемами энергетики, то есть получить новые источники поступления энергии, а речь идет о таких "задних дверях", то есть фактически о способе провести экспертизу для получения ядерного оружия.

BBC News Украина: Чернобыльская катастрофа стала частью исторической памяти Украины. Как это влияет или проявляется в современных событиях в стране?

С.П.: Если смотреть на сегодняшний исторический ландшафт украинского общества в целом, мы видим, что Украина осознается обществом все больше и больше как жертва коммунистического режима.

Копірайт зображення Igor Kostin/Sygma via Getty Images Image caption "Требование правды о Чернобыле стало мобилизационным моментом для украинского общества", - говорит Сергей Плохий. Фото - Киев, апрель, 1990 год

Фактически и нарратив Голодомора, и нарратив Чернобыля как Украина, которая пострадала от этого режима, вошел в конфликт с нарративом о советском режиме как о принесшем либо экономическое процветание, либо национальное освобождение от поляков или румын. Этот нарратив не воспринимается, и снос памятников Ленину - это фактически один из признаков того, что память и о Чернобыле, и о Голодоморе приобретает вполне конкретные общественные и политические значения.

Это очень отличает Украину, скажем, от соседней России, где главный исторический миф, вокруг которого это все строится, - это миф о Второй мировой войне, но это не мировая война, это Великая отечественная война, а во-вторых, это не вся Великая отечественная война, а только "великая победа".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Памятник Ленину, находящийся в Чернобыльской зоне, - не единственный, до сих пор оставшийся в Украине

Если мы посмотрим на Украину - это Голодомор и Чернобыль, которые являются определяющими моментами исторической памяти. И это явление, так как оно сложилось, ближе нас объединяет с Европой, с миром, чем объединяет с Россией, с которой мы были в одной империи, Советском Союзе.

BBC News Украина: Почему важно писать о событиях в Украине на английском языке?

С.П.: Английский язык - это наше окно в мир, это сегодняшняя "лингва франка", это то, что было с латынью когда-то или с французским языком в XIX веке. И те институты украинские, которые существуют в Соединенных Штатах или в Канаде, или те специалисты по истории, политике, антропологии, которые занимаются Украиной в западном мире - конечно, их главная функция - это как раз коммуницировать с этим миром.

Коммуницировать с миром - дело жизни и смерти для Украины

Это базовое условие для нашей жизни, особенно в сегодняшних условиях, когда поддержка мира чрезвычайно важна для отстаивания тех принципов, ради которых собрался Майдан, внутри Украины, для борьбы с внешней агрессией, то есть сегодня это просто дело жизни и смерти для Украины.

BBC News Украина: Планируется ли перевод вашей книги на украинский?

С.П.: Я не знаю, но надеюсь, что ведутся сейчас какие-то переговоры [с издателями], и мне очень хотелось бы видеть эту книгу на полках книжных магазинов, а потом - на полках украинцев.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram