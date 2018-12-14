Грипп в Украине: где эпидемия, как лечиться и не поздно ли делать прививки

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемиологический порог в пяти областях - это 203 тысячи человек. Хуже всего ситуация в Харьковской, Житомирской, Сумской, Киевской и Донецкой областях.

В министерстве здоровья объявили, что, по данным на 13 декабря, гриппом и ОРВИ заболели 203 тысячи человек, более половины из них - дети младше 17 лет. Один человек в результате гриппа умер.

В ведомстве рассказали, что исследовали 101 образец материалов от пациентов и в 27 случаях они смогли определить вирус гриппа типа А.

Что такое грипп?

Грипп - острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Передается преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой человек в любом возрасте может заболеть.

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Ежегодно вирусом гриппа заражаются почти 5 млн человек во всем мире, около четверти миллиона умирают от него. Частично это связано с тем, что организм не успевает приспособиться к быстрым мутациям вируса.

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Симптомы гриппа:

высокая температура, которая держится пять дней

лихорадка

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

общая слабость,

потеря аппетита, возможно, тошнота

кашель, который может длиться более двух недель;

насморк.

Они возникают внезапно и могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

Когда делать прививки?

В министерстве здоровья отмечают, что желательно сделать прививку до начала циркуляции гриппа - в сентябре или октябре. Однако прививки можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки.

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Чтобы образовался иммунитет и выработалось достаточное количество защитных антител, после прививки должно пройти примерно две недели.

Вакцинация против гриппа относится только к рекомендуемым прививкам, поэтому ее нет в национальном календаре прививок.

Какой штамм в этом году?

Сейчас в Украине медики исследовали 101 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп. В 27 случаях определены РНК вирусы гриппа типа А.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, будут циркулировать такие вирусы

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)

B/Colorado/06/2017.

Как лечить простуду и грипп?

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В Минздраве советуют избегать чрезмерного назначения лекарств и не прибегать к бездоказательным методам для лечения или профилактики. Не подтверждена эффективность таких методов:

тепловые процедуры

фитотерапия

витамины

интерфероны

гомеопатические препараты

антибиотики для профилактики.

В международной практике лечения советуют здоровую пищу, чтобы сохранить силы, а также не принуждать себя к активности на время болезни.

Врачи рекомендуют пить много воды, а также дополнительную чашку чая или кофе. Если у вас простуда или грипп, вы, вероятно, будете больше чихать, кашлять, у вас будет повышенная потливость.

Однако не стоит злоупотреблять напитками. Существует много исследований, которые свидетельствуют, что слишком много пить может также быть опасно.

Однозначных доказательств того, что популярные эвкалипт и ментол работают во время гриппа, - нет, но они могут принести временное облегчение. Растирание груди или ингаляции могут помочь "разблокировать" ваш нос.

Поможет ли маска?

Больной гриппом или ОРВИ за один день может заразить до 100 своих коллег или случайных прохожих.

Каждый раз в общественном месте вы вдыхаете облако частиц, которые попадают в воздух с кашлем и чиханием и остаются в нем до нескольких дней.

Медицинские маски помогают остановить вдыхание микробов, но защищают ли они на самом деле?

Австралийские ученые попытались ответить на этот вопрос. Они наблюдали за семьями, которые обращались в больницу с гриппом. Оказалось, что родственники больных, которые носили хирургические маски, заражались на 80% меньше.

Хотя более поздние исследования подтвердили результаты, полученные австралийцами, - они показали, что маски эффективны только вместе с мытьем рук и соблюдением гигиены. В противном случае - это как закрыть все окна в доме, но оставить открытыми двери, то есть игнорировать важнейшие аспекты защиты от болезни.

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