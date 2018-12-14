Огромные полярные штормы на Юпитере - фото

Копірайт зображення NASA / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran

Межпланетный зонд "Джуно", отправленный NASA для изучения Юпитера, прислал новые снимки штормов, бушующих на полюсах планеты.

Запуск "Джуно" состоялся в 2011 году. Среди главных задач миссии - изучение гравитационного и магнитного полей Юпитера, а также исследование его атмосферы: определение содержания в ней воды и создание карты ветров.

Сенсоры, установленные на "Джуно", делают различные замеры, которые позволят ученым понять, как возникла самая большая планета Солнечной системы.

Исследование магнитного и гравитационного полей Юпитера также должно помочь лучше исследовать его структуру.

Копірайт зображення NASA/SwRI/MSSS/Roman Tkachenko Image caption Камера JunoCam зафиксировала на полюсах планеты огромные штормы

Недавно JunoCam - камера, установленная на "Джуно", - сделала снимки, которые позволяют ученым сделать некоторые неожиданные выводы.

Доктор Кэндис Хансен из Института планетологии США, возглавляющая проект JunoCam, поделилась этими фотографиями во время встречи Американского геофизического союза в Вашингтоне.

"Когда мы впервые пролетели над полюсами Юпитера, мы понимали, что видим участки планеты, которые не видели никогда до этого", - говорит профессор Хансен.

Копірайт зображення MarSEC Image caption На этом фото видно, что один из штормов по форме стал похож на изображение дельфина

"Чего мы не ожидали, так это того, что мы увидим эти упорядоченные многоугольники из циклонов - огромные штормы, которые по размерам вдвое превышают территорию штата Техас. Мы тогда подумали "Вау, это потрясающе!", - добавляет исследовательница.

После того, как "Джуно" совершил еще 16 пролетов над полюсами, эти гигантские штормы все еще были на месте.

Эти "красивые картинки", говорит Хансен, позволяют исследователям лучше понять, как возник и развивался Юпитер.

Копірайт зображення Alejandro Diaz D Image caption Цель миссии "Джуно" - исследовать структуру Юпитера и понять, как он формировался

Копірайт зображення NASA / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran Image caption Процессы, которые разворачиваются снаружи, дают ученым информацию о внутренней структуре Юпитера

"Цель миссии "Джуно" - исследовать внутреннюю структуру Юпитера и то, как эта структура проявляет себя снаружи - на вершине облаков. Это именно та связь, которую мы пытаемся установить. Однако этой цели мы еще не достигли", - говорит профессор Хансен.

Джек Коннерни, еще один исследователь, работающий над проектом, говорит, что второй этап миссии даст ученым еще более детальные данные о том, что именно заставляет Юпитер функционировать.

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