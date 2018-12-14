Image caption Победители Книги года ВВС-2018

ВВВС News Украина объявила победителей премии Книга года-2018, представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Книгой года-2018 стал роман Юрия Андруховича "Любовники юстиции", победителем в номинации Детская книга года-2018 жюри выбрало книгу Саши Дерманского "Мэри", в новой номинации Книга года - Эссеистика-2018 победил сборник Андрея Бондаря "Церебро".

Каждый из авторов - Юрий Андрухович, Саша Дерманский и Андрей Бондарь - получат вознаграждение £1000 в гривневом эквиваленте.

Издатели книг-победителей - Meridian Czernowitz (Черновцы), А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (Киев) и Видавництво Старого Лева (Львов) - имеют право использовать логотипы Книги года ВВС в своих последующих изданиях.

Говоря о книге-победителе в номинации Книга года-2018, главный редактор BBC News Украина Нина Курьята отметила: "Роман Юрия Андруховича - о людях в невероятно сложных, часто трагических ситуациях. Эти мятежники и идеалисты хотят по-своему сделать справедливым несовершенный мир. Особая прелесть текста в сочетании исторического антуража, даже документальных свидетельств - с мистикой и легендой. История и современность напоминают не только об относительности истины, но и о необходимости ее искать".

В этом году ВВС News Украина объявила новую номинацию в ежегодном конкурсе Книга года - Эссеистика. Выпускающий редактор BBC News Украина и координатор конкурса Марта Шокало прокомментировала книгу-победителя "Церебро" Андрея Бондаря: "Этот писатель пишет о вещах обычных, повседневных, бытовых. Однако в его словах они приобретают совсем другие значения. И трудно понять, где та грань - между реальностью и его выдумкой. Рассказчик часто попадает в ситуации курьезные, трагикомические. Выручает всегда философская ирония. И даже самое безнадежное приключение в руках Бондаря может стать отличным литературным сюжетом".

С 2012 года, когда появилась номинация Детская книга года ВВС, премия проводится в партнерстве с Культурной программой ЕБРР.

Управляющий директор ЕБРР по внутренним и внешним связям Джонатан Чарльз отметил: "Мы рады, что нынешняя детская книга-победитель - о командной работе, любви и надежде. Современная сказка "Мэри" Саши Дерманского рассказывает нам, как настоящая дружба - даже с конем или водяным демоном - и настоящее мужество могут помочь нам стать теми, кем мы всегда должны быть, и восстановить наш украденный голос".

Премии "Читатель года-2018" получили Ольга Крамарь за рецензию на книгу Юрия Андруховича "Любовники юстиции" и Марина Марченко за рецензию на книгу Андрея Куркова "Серые пчелы". Обе победительницы получат в подарок от ВВС News Украина электронные книги.

В жюри конкурса Книга года-2018 вошли:

Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская Академия";

Ольга Герасимьюк, журналист, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;

Виталий Жежера, писатель, журналист;

Тарас Лютый, философ, писатель;

Светлана Пыркало, культурный советник ЕБРР;

Марта Шокало, выпускающий редактор BBC News Украина, координатор премии.

Список победителей прошлых лет:

2017 - Екатерина Калитко "Земля потерянных, или маленькие страшные сказки", Анна Коршунова "Комп и компания".

2016 - Таня Малярчук "Забвение", Галина Ткачук, "Тринадцать историй в темноте"

2015 - Василий Махно "Дом в Бейтинг Голлов", Андрей Бачинский "140 децибел тишины"

2014 - София Андрухович "Феликс Австрия", Катя Штанко "Драконы, вперед!"

2013 - Ярослав Мельник "Дальние просторы", Марьяна и Тарас Прохасько "Кто сделает снег"

2012 - Юрий Винничук "Танго смерти", Леся Воронина "Тайное Общество Трусов и Лжецов"

2011 - Владимир Рутковский "Синие воды"

2010 - Сергей Жадан "Ворошиловград"

2009 - Издрик "ТАКЕ"

2008 - Люко Дашвар "Молоко с кровью"

2007 - Владимир Диброва "Андреевский спуск"

2006 - Сергей Жадан "Капитал"

2005 - Юрий Винничук "Весенние игры в осенних садах"

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