Объединительный собор в Киеве: кто собирается и что должны решить

Image caption София Киевская готовится к приему объединительного собора

15 декабря в Киеве состоится объединительный собор, украинских православных церквей, который должен утвердить условия создания поместной церкви и избрать ее главу.

Собор пройдет в Киеве в Софийском соборе, председательствовать будет специальный посланник Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил (Адамакис). Также будут присутствовать экзархи Константинополя в Украине архиепископ Даниил и епископ Иларион и еще несколько представителей Вселенского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко также будет присутствовать на мероприятии.

Объединительный собор имеет целью создать новую поместную православную церковь - структуру, которая формально будет иметь статус автокефальной, но возглавлять которую фактически будет Константинопольский патриарх - утвердить устав и избрать ее предстоятеля.

Новоизбранный глава поместной Церкви отправится в Стамбул. По окончании совместной литургии со Вселенским патриархом Варфоломеем он и получит томос об автокефалии.

Ожидается, что в случае успешного проведения собора и избрания предстоятеля вручение томоса состоится 6 января 2019 года.

После этого уже можно будет говорить об окончательном создании автокефальной православной церкви в Украине.

Кто участвует

Председательствовать на соборе будет митрополит Галльский Эммануил (Адамакис).

Приглашения принять участие в объединительном соборе архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви (Московского патриархата) ранее направил Вселенский патриарх Варфоломей.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Митрополит Эммануил и экзархи уже провели службу в Андреевской церкви - ставропигии Вселенского патриархата

Ожидается, что в соборе примут участие более 40 архиереев УПЦ КП, 12 архиереев Автокефальной церкви и три или четыре архиерея Московского патриархата.

11 октября 2018 года решением Синода Вселенского патриархата был восстановлен канонический статус всех православных иерархов в Украине.

Вселенский патриарх в своем приглашении также указал, что участие в соборе могут принять миряне, священники и монахи.

Каждый из приглашенных иерархов церквей сможет взять с собой еще двух человек - одного священника и одного монаха или мирянина.

Что должны утвердить

Собор сначала должен утвердить ключевой документ для функционирования будущей церкви - регламент работы и ее устав.

Проект устава будущей украинской церкви синод Вселенского патриархата одобрил 29 ноября 2018 года.

Митрополит Эммануил Галльский привез документ в Украину и в течение последних дней представители украинских церквей пытались согласовать компромиссные формулировки.

Уже сейчас известно, что будущая поместная православная церковь не будет иметь патриаршего статуса и ее должен возглавить митрополит.

После утверждения устава участники собора должны избрать предстоятеля будущей церкви.

Сейчас трудно прогнозировать, кто может возглавить новую церковь.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Патриарх Филарет - ключевая фигура объединительного собора

Математическое большинство на соборе составляет УПЦ КП, однако точно не известно откажется ли патриарх Филарет баллотироваться на должность главы поместной церкви, и поддержит ли собор кого-то из представителей УПЦ КП.

13 декабря в УПЦ КП состоялся архиерейский собор, где утвердили кандидата на главу поместной православной церкви в Украине, однако имя его не назвали.

Среди потенциальных кандидатов обозреватели чаще всего называют представителей УПЦ КП митрополита Переяславского и Белоцерковского, а также патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила.

Как будут избирать предстоятеля

Каждый украинский иерарх, независимо от церкви, которую представляет, будет иметь возможность взять с собой на собор еще двух человек. Каждый из них имеет право голоса.

Каждый участник собора сможет предложить свою кандидатуру на должность предстоятеля, но себя выдвигать нельзя.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Варфоломей вручить томос по автокефалии, если собор состоится должным образом

Голосование будет проходить в тайном режиме.

Сначала голосовать все вместе - иерархи, приглашенные ими миряне, клирики и монахи, - и из всех кандидатов определят трех главных.

Три кандидатуры включат в бюллетень и после этого только архиереи выбирать предстоятеля среди трех финалистов.

По оптимистическим прогнозам, объединительный собор может длиться всего один день и его участники смогут принять все необходимые решения. Однако не исключено, что собрание может растянуться и на более продолжительное время.

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