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Объединительный собор избрал предстоятелем будущей автокефальной поместной православной церкви в Украине 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Сергея Думенко), который является наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Молодость митрополита Епифания компенсируется его стремительной карьерой и пятью годами работы заместителем патриарха Филарета.

В отличие от многих своих коллег в украинских церквях, получивших образование в России, будущий предстоятель учился в Украине и в Греции.

Епифания считают отдаленным от основных групп влияния в церкви и близким к патриарху. Его знание греческого языка может стать существенным плюсом в свете активного сотрудничества с Константинополем, поскольку языком общения будет именно греческий.

С другой стороны, Вселенский патриархат может видеть в Епифании своего рода "тень" Филарета и его неформальное "продолжение", что, вероятно, не особо нравится Константинополю.

Но дело сделано. Епифаний избран предстоятелем будущей поместной православной церкви в Украине, и именно он 6 января в Константинополе во время совместной литургии с Вселенским патриархом Варфоломеем получит томос об автокефалии.

После этого уже можно будет говорить о конечной точке в создании автокефальной православной церкви в Украине.

Молодой наместник

"Рано или поздно, но народ Украины будет иметь свою поместную православную церковь, как имеет государство, президента, правительство, армию, гимн, герб, флаг ... Это неизбежно", - заявил в октябре 2013 года на тот момент новоизбранный наместник патриарха Филарета Епифаний.

В 34 года митрополит был рукоположён в сан епископа, став фактически вторым человеком в церкви.

28 июня 2013 года архиерейский собор УПЦ Киевского патриархата существенно изменил устав церкви на случай смерти или болезни патриарха.

Если раньше было четко указано, что через несколько месяцев после смерти необходимо избрать нового предстоятеля, то новые правила снимали все ограничения.

Вместе с тем, вводилась должность патриаршего наместника, который в случае смерти или болезни предстоятеля будет исполнять его функции до избрания нового патриарха.

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Объясняли такие изменения просто - именно тогда активно обсуждали возможное объединение с УПЦ Московского патриархата, поэтому в случае смерти Филарета требовалось время для проведения переговоров и объединительного собора двух церквей.

Тогда ходило много слухов, что состояние здоровья Филарета ухудшается, хотя официально церковь это всячески отрицала.

В УПЦ МП в то время сложилась показательная ситуация - из-за болезни митрополита Владимира его обязанности исполнял не очень для него удобный митрополит Агафангел. Впоследствии между ними даже возникло противостояние.

Некоторые эксперты предполагают, что Филарет сознательно выбрал удобного для себя наместника, чтобы избежать подобной ситуации.

"Признаюсь, для меня это (избрание. - Ред.) было неожиданностью ...", - оценил назначение молодой епископ в одном из своих немногочисленных интервью.

Обозреватели тогда выдвигали несколько версий стремительного карьерного взлета Епифания.

Одни настаивали, что это свидетельствовало о близких отношениях и высоком доверии Филарета к молодому епископу.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Епифаний сопровождал Филарета на всех важных встречах

Выдвигались и другие версии его избрания: мол, молодой Епифаний был достаточно нейтральной фигурой для главных групп влияния в церкви. Его назначение могло не вызвать больших возражений у таких влиятельных в церкви архиереев, как Волынский митрополит Михаил (Зинкевич) или митрополит Львовский Дмитрий (Рудюк).

Украинский религиовед Юрий Черноморец настаивает, что главным фактором решения Филарета в 2013 году стала комбинация "теории и практики в одном лице, а также максимально выраженная способность работать в команде".

Хотя критики часто указывали на то, что большим минусом Епифания мог быть его быстрый карьерный рост, что всегда вызывает зависть и раздражение.

Также собеседники ВВС News настаивают, что своим поведением в последние годы Епифаний испортил отношения с частью иерархов УПЦ МП.

В то же время эксперт-религиовед Людмила Филипович считает, что Епифаний прошел все необходимые ступени, чтобы стать предстоятелем - является монахом, занимается вопросами образования и имеет управленческий опыт.

Где учился и работал Епифаний

Сергей Думенко родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области.

Однако рос и учился в деревне Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области. Население Буковины всегда считалось чуть ли не самым набожным в Украине. Предстоятель УПЦ МП Онуфрий также родом из Буковины.

В 1996 году он окончил местную школу и поступил в Киевскую Духовную Семинарию УПЦ КП, по окончании которой продолжил обучение в Киевской Духовной Академии.

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Формирование церковно-канонических сборников в Доникейский период и их характеристик" и получил ученую степень кандидата богословских наук.

Несколько лет молодой богослов преподавал в Ровенской духовной семинарии и работал секретарем своего земляка из Буковины, митрополита Ровенского и Острожского УПЦ КП Даниила, который скончался в 2005 году.

Именно его будущий предстоятель церкви называл своим духовным наставником. Митрополит Даниил (Богдан Чокалюк) даже учился в той же школе в селе Старая Жадова Черновицкой области, что и митрополит Епифаний, но с разницей в 20 лет.

После смерти духовного наставника он временно прервал церковную карьеру и учился на Западе. В 2006-2007 годах Сергей Думенко получал образование в афинском национальном университете на философском факультете.

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В официальной биографии Епифания не указано, какими именно иностранными языками он владеет. Однако церковные эксперты отмечают, что он знает греческий.

В одном из своих интервью он сказал, что занимается переводами.

"Читаю и перечитываю труды святых отцов, стараюсь переводить их на украинский язык", - рассказал теперь уже митрополит Епифаний о своем досуге.

В 2007 году Епифаний вернулся в Украину и начал преподавать в Киевской православной богословской академии.

В том же 2007 году стал преподавателем Киевской православной богословской академии и заведующим кафедрой филологии.

В Киеве его церковная карьера пошла стремительно вверх.

В декабре 2007 года в Михайловском монастыре он принял постриг в монашество с именем Епифаний, что является обязательным условием для дальнейшего роста в церковной иерархии.

Очередные ступени церковной карьеры он преодолевал буквально ежемесячно.

Уже 6 января 2008 года патриарх Филарет рукоположил его в сан иеродиакона, 20 января - иеромонаха, а 20 марта - архимандрита. Тогда же Епифаний стал секретарем патриарха Филарета.

В марте 2008-го Епифаний стал наместником Выдубицкого мужского монастыря города Киева, а в мае - управляющим делами киевской епархии.

Через год священный синод УПЦ КП избрал Епифания епископом, а его архиерейское рукоположение (хиротония) состоялось 15 ноября 2009 года.

Копірайт зображення cerkva.info Image caption 13 декабря архиерейский собор УПЦ КП определился с кандидатом на пост главы поместной церкви

31-летний Епифаний стал епископом Переяслав-Хмельницким и Бориспольским, а также ректором Киевской богословской академии, а уже в январе 2012 года Филарет возвел его в сан архиепископа.

В том же году он стал доктором богословских наук и возглавил Синодальное управление по делам духовного образования УПЦ КП.

В этой ипостаси 28 июня 2013 года - за полгода до Евромайдана - Епифаний был избран наместником и местоблюстителем патриарха Филарета на случай его смерти или болезни.

В одном из немногочисленных интервью в октябре 2013 года Епифаний указывал, что после избрания президентом Виктора Януковича "все насторожились", и пророссийские силы пошли в наступление, даже были предложения снять с регистрации Киевский патриархат.

Однако этого не произошло, рассказывал Епифаний, одобряя намерения властей подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которое принесло бы пользу и их церкви.

Рядом с Филаретом

Митрополит Епифаний очень редко давал интервью и очень скупо рассказывал о детстве, семье, привычках или предпочтениях.

Его личная страница в Facebook скорее напоминает профиль пресс-службы - сухие отчеты о поездках или молебнах. Большинство сообщений - фотографии, на которых он всегда рядом с патриархом Филаретом.

Сам он настаивал, что наместник - это просто помощник, не имеющий общецерковных полномочий вмешиваться в жизнь других епархий.

Однако в последние годы Епифаний взял на себя слишком много представительских функций главы церкви.

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Он посещал украинские приходы в Австралии, был с Филаретом в Европарламенте и выступал там от имени церкви.

Приветственные речи и другой "официоз" от имени церкви также стал частью работы Епифания. Например, открытие нового учебного года в государственной академии управления или участие в мероприятиях по случаю годовщины авиационного университета или медицинской академии.

Несмотря на такую активность, для журналистов он был фигурой достаточно закрытой и больших интервью не давал.

О своих привычках или предпочтениях рассказывает неохотно. Еще в 2013 году он сообщил журналистам, что среди его любимых произведений - книга Генрика Сенкевича "Камо грядеши". А из изданий Григория Сковороды он черпает "много христианской мудрости".

Отношение к русской церкви

Определенные выводы о мировоззрении Епифания можно сделать из его программной статьи, опубликованной в декабре 2015 года под красноречивым названием "Долго ли еще в украинских душах будет рыскать Москва?"

Хотя некоторые собеседники ВВС предполагают, что этот материал ему могли помочь написать, и его реальное отношение к русской церкви не столь категорично.

В статье Епифаний описывал антиукраинские "совместные действия руководства церкви Московского патриархата, политического руководства России с привлечением представителей главного духовенства церкви Московского патриархата в Украине".

Одним из примеров совместной информационной спецоперации этих сил для дестабилизации ситуации в Украине он тогда назвал "конфликт вокруг храма в селе Птичья Ровенской области".

В своей статье он настаивает, что власти РФ проводили и проводят политику "полного включения структур Московского патриархата в России и за рубежом в реализацию собственной внутренней и внешней политики".

Епифаний указывал на огромное влияние спецслужб России на православную церковь и существование в ее рядах спецагентов.

Результатом такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.

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"Становится все более очевидным, что российские политические и церковные круги через свое структурное подразделение УПЦ МП делают все возможное, чтобы использовать ее как инструмент пророссийского влияния на государство, власть и общество в Украине", - писал митрополит Епифаний.

По его словам, после смерти митрополита УПЦ МП Владимира в 2014 году надежды на объединение церквей начали рассеиваться. А с избранием предстоятелем церкви Онуфрия чрезвычайно усилилось влияние на эту церковь митрополита Антония (Паканича) и пророссийского бизнесмена Вадима Новинского.

О влиянии известного украинского бизнесмена и бывшего гражданина РФ Вадима Новинского на руководство УПЦ Московского патриархата Епифаний упоминал отдельно, указывая, что тот до сих пор поддерживает связи с Россией.

Епифаний предполагал, что именно при поддержке Вадима Новинского организованы многочисленные информационные проекты, цель которых - "поддержка пророссийских настроений в церкви Московского патриархата и разжигание вражды в отношении других церквей".

Он также заявил о необходимости помочь УПЦ МП "разоблачить российскую агентуру влияния, прекратить поездки церковного руководства в Москву для получения инструкций".

"Тогда, очистившись от кремлевских паразитов, УПЦ МП станет здоровее, диалог о церковном единстве - продуктивным, а единая поместная Украинская церковь - реальностью", - резюмирует в своей статье митрополит Епифаний.

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