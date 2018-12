Культобзор: кто новая девушка Бонда?

На этой неделе в культобзоре:

У Джеймса Бонда останется прежняя девушка

Кира Найтли стала офицером рыцарского Ордена Британской империи

Американские музыканты Робин Тик и Фаррелл Уильямс должны заплатить 5 млн долларов

Извращенная, жестокая и абсолютно скучная лента "Дом, который построил Джек"

Новая-старая девушка Бонда

У Джеймса Бонда останется прежняя девушка. Французская актриса Леа Сейду, сыгравшая роль психолога Маделин Сван в последнем фильме бондианы "Спектр," появится на экранах и в продолжении сиквела, сообщил источник Variety.

Авторы ленты до сих пор работают над сценарием, но уже известно, что в главных ролях зрители увидят Дэниэла Крейга и Леа Сейду.

Однако в новом фильме бондианы появятся и два новых женских персонажа. Один из них будет агентом британской внешней разведки МИ6, которая работает с Бондом, второй - загадочная женщина, которая будет его антагонистом. Сейчас кинокомпания EON, работающая над фильмом, занимается поиском актрис на эти роли.

Релиз 25-го фильма бондианы запланирован на 14 февраля 2020 года.

Орден для Киры Найтли

Кира Найтли стала офицером рыцарского Ордена Британской империи, сообщает Evening Standard.

33-летняя актриса получила награду за службу драматическому искусству и благотворительность.

Церемония состоялась в Букингемском дворце. Орден вручал принц Чарльз.

На торжественном событии Кира Найтли появилась в костюме Chanel с отделкой лимонного цвета. Актрису сопровождали ее муж Джеймс Райтон и родители.

5 млн за плагиат

Американские музыканты Робин Тик и Фаррелл Уильямс должны заплатить 5 млн долларов родственникам соул-исполнителя Марвина Гэя (1939-1984 гг.) за нарушение авторских прав на его песню, сообщает Guardian.

Суд признал музыкантов виновными в плагиате и установил, что их коллаборация "Blurred Lines" имеет много общего с треком Гэя "Got to Give It Up".

"Blurred Lines" покорила американские и британские хит-парады в 2013 году, став самым большим хитом Роба Тика и принеся общий доход в 16,6 млн долларов, отмечает издание.

Семья Марвина Гэя, которой принадлежат авторские права на его работы, сразу же заявила о плагиате. В августе того же года, в ответ Уильямс и Тик подали иск в суд, чтобы доказать, что их песня не нарушает закон об авторском праве.

Мэтт Диллон в главной роли фильма "Дом, который построил Джек"

"Дом, который построил Джек"

Извращенная, жестокая и абсолютно скучная лента - так критик и обозреватель New York Times Уэсли Моррис описывает последнюю работу Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек".

Премьера фильма, рассказывающего историю серийного убийцы, состоялась на Каннском кинофестивале в этом году.

Автор пишет, что во время сцены, в которой главный герой с особой жестокостью разбивает лицо героини Умы Турман, он пытался вспомнить, когда последний раз не хотел смотреть фильм.

"Его фильму не хватает четкого видения, чтобы превратить психопатологию во что-то действительно интеллектуальное", - пишет критик издания.

Несмотря на то, что в прокат вышла сокращенная версия ленты, с меньшим количеством сцен насилия, смотреть его не стало менее невыносимо.

В "Доме, который построил Джек" есть хорошие кадры и неплохая финальная сцена, которая резко обрывает фильм, но несмотря на это, он остается скучным и грустным, причем с повторами и плохими шутками, заключает критик New York Times.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

