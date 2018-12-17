Герман из Одессы побеждает ДЦП, но не украинскую систему

Копірайт зображення Игорь Буренко

"Нестандартный" - именно так мать называет 32-летнего одессита Германа. Парень болен ДЦП, но каждый день занимается спортом и имеет два высших образования. Мечтает стать психологом для людей с инвалидностью, но на работу со своими дипломами устроиться никак не может.

В семь месяцев Майя Пушкарная заметила, что ее здоровый малыш Герман перестал сидеть.

"Врачи тогда говорили, что я его просто слишком раскормила. Я не верила, потому что чувствовала, что дело в другом", - вспоминает женщина. Это был 1986-й год - доступной информации ноль. Майя вспоминает, как нашла заметку в журнале "Здоровье" о ДЦП и поняла, что тело Германа сковал паралич.

Добавляет: "Диагноз поставили в год и три месяца, но я уже к тому времени давно знала, какая у него болезнь".

Майя даже не думала отказываться от мальчика. Хотя не все родные понимали ее выбор: "Мне как-то свекровь сказала, что у ее приятельницы был больной ребенок. Она помучилась и сдала его. А я тогда никого не слушала. Всегда говорила, что мой Герман еще пойдет".

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption Диагноз малышу поставили только на втором году жизни

Детский церебральный паралич влияет на способность нормально двигаться и разговаривать. Чтобы это изменить, понадобилось восемь операций и сложная реабилитация.

"И мышцы перешивали, и насечки делали", - добавляет Майя. Признается, что 30 лет назад она не была такой позитивно настроенной: "Сил не было, но жизнь заставляла вставать и бороться за него".

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Не дети боялись Германа, а учителя

"А кто вам сказал, что он будет у меня учиться? Если кто-то может на это смотреть, то я нет", - мать больного ДЦП цитирует директора элитной одесской школы. Тогда Майя пыталась дать Герману лучшее образование и очень хотела социализировать мальчика, но в ответ услышала предложение самой создать отдельный класс "для больных детей".

"Сейчас я бы поговорила с ней иначе, но тогда молча ушла и проплакала весь день", - делится Майя, показывая детские фото сына.

Это была не последняя попытка семьи Пушкарных попасть в обычную школу. Завучи уверяли, что Герману это не нужно. Говорили, что детский коллектив в школе "так себе", а знания лучше приобретать дома. Мать не была против, но понимала, что дело вовсе не в детях. Учителя не готовы были принять ее сына.

"Они даже говорили, что мой сын никогда не будет писать, потому что из-за ДЦП он не мог удержать карандаш. Мы тогда брать очень толстую ручку, и я рисовала ему поля на половину тетради. Хоть почерк имеет некрасивый, но писать умеет", - гордится майя.

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На руках - в аудитории

Майя постоянно просит сына сесть ровно, поправляет домашнюю одежду Германа и напоминает, что просила надеть рубашку. Герман смеется и объясняет: "Это же одесские мамы".

Герман гордится своими дипломами. По первому образованию - бухгалтер-аудитор, по второму - психолог. О последнем мечтал с детства. Вспоминает, как мама буквально носила его на руках из аудитории в аудиторию. Условий для комфортного передвижения студентов с особыми потребностями в вузах не было, а образование получить хотелось.

Пряча глаза, парень признается: "Мне конечно стыдно, но я скажу. Даже простого поручня в туалете нет. Хотя это необходимо для таких, как я".

"Лестницы, пандусы, низкий транспорт - всего этого не хватает. Даже на специализированных пляжах я не могу подобраться к морю и режу ноги ракушками. Я бы хотел передвигаться сам по Одессе, а не постоянно просить о помощи", - рассказывает Герман.

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption Герман показывает свои дипломы о высшем образовании

Зарплата - да, работа - нет

Свои дипломы парень с ДЦП реализовать пока не смог. Работодатели опасаются брать его на работу.

Герман уверяет, что готов учиться, но это мало кого интересует. Много раз предлагали просто оформить. Мол, будешь официально оформлен, а на работу можешь даже не приходить. Но его такой вариант не устраивает.

"Они даже согласны платить зарплату, лишь бы не брать меня реально на работу", - говорит Герман.

Парень несколько минут поднимается с домашнего кресла, чтобы продемонстрировать, как после усердных тренировок стоит без костылей. Гордится, что даже сам директор спортивного зала не ожидал таких результатов.

ДЦП не вылечивается, но регулярная работа над собой улучшает физическое состояние. Герман тренируется дома каждый день. В комнате есть беговая дорожка и тренажер, но этого недостаточно. Без профессиональных занятий тело парня снова ослабнет. Если посчитать пенсию Германа за год, то получится не более 32 тысяч грн. Стоимость абонемента в зал еще и с тренером - более 33 тысяч.

"Даже если теоретически представить, что мы отдадим всю пенсию на занятия спортом, все равно не хватит", - рассказывает юноша. Герман давно мечтает о социальных спортзалах и говорит, что в городе нет полноценных реабилитационных центров для людей с инвалидностью. Хотя занятия с такими специалистами действительно помогают бороться со многими недугами.

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption Герман и его мама Майя, которая первой поверила в своего ребенка

Люди реагируют на него по-разному. Кому-то неудобно смотреть в сторону Германа, кто-то наоборот - поддерживает. Парень с ДЦП добавляет, что молодежь сейчас вообще не стесняется помогать людям с инвалидностью.

"У них меньше этого шокового состояния, они нормально реагируют на такие вещи. Для молодых мир открыт - море информации. Мы менее закомплексованные, чем старшее советское поколение. Советское поколение - стандартизированное, и все, кто не подходят под их стандарты, уже их пугают", - делится Герман.

Но все же этого пока недостаточно. В Украине нет механизма, который бы действительно ставил таких детей на ноги физически и морально.

"Есть, конечно, организации инвалидности, но там очень депрессивно и скучно. Мы пытались несколько раз там быть. Но все они рассказывают, как трудно жить на свете людям с инвалидностью. Я не согласен. Отвечаю, что проблемы есть и у здоровых", - рассказывает Герман и добавляет, что очень многое зависит от отношения родителей:

"Прежде всего - родители не должны стесняться своих детей, не должны позволять им комплексовать: "Не позволяйте никому оскорблять ваших детей. Помните - они не "больные", а просто "нестандартные".

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