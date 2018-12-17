"У меня нет оппонентов" - Порошенко дал пресс-конференцию

Копірайт зображення Администрация президента Украины

"Я не использую имена моих оппонентов, потому что у меня оппонентов нет", - так Петр Порошенко ответил на вопрос об участии в выборах. Именно об этом больше хотели узнать журналисты на пресс-конференции, которая прошла в воскресенье.

Начал он, конечно же, с темы создания поместной автокефальной православной церкви в Украине. Говорил о субботнем решении объединительного собора и будущем предоставлении томоса Константинополем.

Президент уже провел беседу со Вселенским патриархом, который подтвердил, что томос вручат в Сочельник 6 января. "И это будет, я думаю, самое примечательное Рождество в истории Украины", - возвышенно начал он общение с журналистами.

Журналистов на пресс-конференции было не так много, как на предыдущих. Вероятно, из-за позднего анонса этого мероприятия, ведь о нем стало известно только в субботу вечером, а также из-за его проведения в выходной день.

О томосе

Петр Порошенко раскрыл несколько деталей проведения объединительного собора в субботу - он рассказал, что собор откладывали, были ситуации, из-за которых это мероприятие вообще было на грани срыва.

"Но история всех и вся расставила по своим местам. И произошло это именно вчера, 15 декабря 2018 года, когда основали православную автокефальную церковь", - сказал он.

Петр Порошенко признался, что этим начал заниматься еще в 2014 году, когда стал президентом. Первая встреча с Вселенским патриархом по этому поводу состоялась в начале 2016 года. С тех пор постоянно продолжались встречи и консультации.

Он хорошо оценил работу украинских спецслужб, которая сделала невозможными разные провокации. "Как вы заметили, вчера не было никаких эксцессов, а планы были наполеоновские", - добавил он.

О заложниках и Медведчуке

Петр Порошенко рассказал, что вопрос освобождения заложников полностью зависит от желания российского президента Владимира Путина. А он, по словам президента, не хочет общаться на эту тему.

"Все зависит исключительно от его даже не политической воли, а от желания - захотел освободил, захотел - нет", - говорит Порошенко, отвечая на вопрос корреспондента BBC News Украина.

И в этой ситуации, по его словам, повлиять не могут ни международные лидеры, ни церковь.

По его словам, Виктор Медведчук с весны в этом году не участвует в переговорах в Минске. "Де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина и, возможно, единственным источником для донесения этой информации".

"И если стоит вопрос контактировать перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить какие-то предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, я буду это делать и буду встречаться".

Вспомнил он и о режиссере Олега Сенцова и журналисте Романе Сущенко. По словам Порошенко, после судебных приговоров украинская сторона получала положительные сигналы по их освобождению, но впоследствии процесс заморозился. "Сегодня этот мяч находится на поле РФ", - сказал он.

Дело Гандзюк

Несколько представителей СМИ пришли в футболках с портретом Екатерины Гандзюк и надписью "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".

"Я разделяю ваше беспокойство. Мы не дадим разрушить имидж страны нерасследованием дел активистов", - прокомментировал эти футболки президент.

Он напомнил, что Гандзюк дала показания перед смертью, которые очень помогли следствию.

"То, что я знаю последнее, сейчас задержаны четверо, над этим работают все следственные органы", - сказал он.

"Я лично гарантирую, что кто бы ни был найден, мы не дадим его как-то защитить, они точно понесут ответственность", - заверил Порошенко.

Следственные органы ему сообщили, что для завершения расследования имеют очень качественные следственные материалы.

Поэтому президент требует от правоохранителей как можно быстрее направить дело в суд.

"Решение не принял"

В течение двух часов журналисты всячески пытались выведать, планирует ли Порошенко участвовать в предстоящих президентских выборах. Он традиционно уклонялся от прямого ответа, но при этом намекал, что все же метит на второй президентский срок.

"Я очень доверяю украинскому народу и уверен в его выборе. Если я приму решение баллотироваться, и если так случится, что будет кто-то достойный - я буду ему помогать", - сказал он.

Однако в начале пресс-конференции в своем вступительном слове он очертил основные задачи на следующие пять лет. Кто именно будет выполнять эти задачи и на какой должности - не уточнил.

Среди этих задач - добиться мира на основе национальных интересов Украины, преодолеть последствия войны и обеспечить рост уровня жизни людей, а также достичь критериев вступления в ЕС и НАТО.

"К сожалению, сейчас в Украине нет ни одного политика, который бы не имел негативного рейтинга", - говорит президент. По его словам, все политики имеют отрицательный рейтинг с разницей в 1-3%.

Отвечая на вопрос, почему он в своих ответах не называет имен оппонентов, Порошенко сказал: "Я не использую имена моих оппонентов, потому что у меня оппонентов нет".

"Я - президент Украины, а они пока либо лидеры фракций, либо общественные деятели, которые проводят свою кампанию. Я их своими оппонентами сегодня не считаю", - сказал он.

Уже позже одна из журналисток начала свой вопрос словами "Пора подводить итоги вашего президентства", на что журналисты рассмеялись, а Порошенко сказал "Почему это?".

Пресс-секретарь Святослав Цеголко добавил: "Итоги первой каденции", на что Порошенко рассмеялся и сказал своему представителю: "Это ты сказал", чтобы не разрушать интригу.

Военное положение отменят

Петр Порошенко в очередной раз заверил, что военное положение не связано с выборами, и его отменят своевременно, если не будет агрессии.

Копірайт зображення UNIAN

"Если не будет широкомасштабной агрессии, вторжения России на территорию Украины, военное положение не продлят и начнется подготовка к выборам 31 марта", - сказал он.

Результаты опроса, которые показали, что люди все-таки связывают введение военного положения с желанием перенести выборы, Петр Порошенко объяснил "активной кампанией" отдельных политсил.

"Был развернут отдельными политиканами шабаш, а потом все равно проголосовали", - объясняет он.

"Если бы мы имели основания говорить о деэскалации, я бы не говорил о военном положении", - сказал Петр Порошенко и добавил, что угроза вторжения на территорию Украины существует, и "мы должны быть готовы".

За что стыдно?

Президент в очередной раз извинился перед украинцами за свое обещание быстро решить конфликт на Донбассе.

"Мне стыдно, и я извинился за то, что я подал необоснованные надежды относительно сроков окончания войны", - сказал он.

По его словам, тогда мало кто мог предположить масштабы агрессии. "Я могу только еще раз извиниться перед украинским народом за безосновательные надежды", - подытожил он.

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