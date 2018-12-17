Затяжной мораторий: что мешает Украине открыть рынок земли

Копірайт зображення УНІАН Image caption В ближайшее время парламент снова рассмотрит вопрос о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель

"Если бы у нас была цивилизованное, правовое государство, то я двумя руками поддержал бы продажу земли и отмену моратория", - говорит крестьянин Алексей Осипов. Он - владелец сельскохозяйственного земельного участка в Кировоградской области, и таких как он в Украине - около 7 млн.

Все эти люди получили паи, но не имеют права ими распоряжаться по своему усмотрению, потому что это запретило им государство. И, несмотря на призывы международных организаций и западных партнеров провести реформы и открыть рынок земли, политики не спешат заняться этим чувствительным вопросом.

BBC News Украина попыталась разобраться, что же мешает депутатам снять мораторий и стоит ли надеяться, что рынок земли все же заработает.

Рядом с Венесуэлой и Кубой

В Украине уже 17 лет люди не могут продавать свою землю. За это время более 1 млн владельцев уже умерли.

Подавляющее большинство не может самостоятельно эти участки обрабатывать, а потому сдает в аренду за малые деньги.

Мелкие фермеры же, взявшие эту землю, часто страдают от рейдерских захватов со стороны крупных структур, которые концентрируют сельскохозяйственные земли в своих руках.

И хотя приближается время, когда депутаты вернутся к рассмотрению этого вопроса, надежд на перемены пока нет - ведь впереди выборы, а значит, популизму станет и в этих условиях проще просто продлить мораторий.

Поэтому Украина остается рядом с Венесуэлой, КНДР и Кубой, которые не имеют рынка земли как такового.

Власти хотят, но не могут

Уже несколько лет подряд МВФ призывает Украину отменить мораторий на продажу земли и провести аграрную реформу. А Всемирный банк называет земельную реформу ключевой и неотложной для страны и отмечает, что цены на сельхозземлю после открытия рынка возрастут в разы. А это выгодно и крестьянам, и государству.

В ответ украинская власть соглашается, что ситуацию надо менять, но конкретные действия предпринять не удается.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Международные организации призывают Украину открыть рынок земли, но решений в этом направлении пока нет

Осенью 2018 года премьер Владимир Гройсман высказался против свободной продажи земли для всех. Мол, "надо дать возможность украинцам друг у друга покупать землю в ограниченном количестве".

При этом традиционно успокоил всех, что правительство готово обсуждать вопросы земельной реформы с экспертами.

Технических препятствий для внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине не существует Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики

В этой реформе ключевым является принятие парламентом законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который и нужен для отмены моратория.

Именно он должен установить правила будущего рынка и определить, кому можно продавать, какие будут ограничения площадей и будет ли государство давать кредиты. Эти и другие вопросы надо решить до запуска рынка, но политики пока за это не берутся.

СМИ ранее сообщали, что правительство ожидает ключевого законопроекта от аграрного министерства.

BBC News Украина отправила по этому поводу запрос в Министерство аграрной политики и продовольствия. Оказалось, что документ подготовили и, по данным министерства, "технических препятствий для внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине не существует".

"Проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" был наработан в тесном сотрудничестве с рабочей группой, в которую вошли ученые, представители профильных общественных объединений, народные депутаты, эксперты, участники земельных отношений и финансисты", - говорится в ответе первого заместителя министра Максима Мартынюка.

В проекте предлагают не допускать к покупке земли иностранцев и большой капитал. Вместе с этим законопроектом хотят подать и другие, касающиеся финансовой поддержки и льготного кредитования малых и средних производителей и фермеров.

Поэтому предложения наработаны, но не хватает политической воли.

"Учитывая текущий этап политического процесса в Украине, маловероятно, что такой социально чувствительный вопрос, как отмена моратория на продажу сельхозземель, может быть решен в краткосрочной перспективе", - считает Мартынюк.

Депутаты против

И действительно - настроения в Раде предвыборные, политические силы не хотят ставить под угрозу рейтинги накануне президентской и парламентской кампаний. Поэтому вместо начала профессиональной дискуссии звучат популистские заявления и взаимные обвинения.

Самыми большими публичными приверженцами продления моратория являются "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко. Они пугают тем, что земли скупят иностранцы или олигархи, а потому надо сначала создать законодательные предохранители.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Как-то ярый противник продажи земли Олег Ляшко принес в парламент землю и публично начал ее есть

Не готовы голосовать за открытие рынка земли и в коалиции. Депутаты от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" вместе с несколькими другими группами и фракциями уже зарегистрировали несколько законопроектов, которыми предлагают продлить мораторий.

Количество депутатов, которые начинают поддерживать снятие моратория, увеличивается Алексей Мушак, депутат от БПП

Представитель "БПП" Алексей Мушак в разговоре с BBC News Украина признается, что количество сторонников снятия моратория среди депутатов постепенно растет.

"Я большой оптимист, поэтому оцениваю шансы (на снятие моратория. - Ред.) 50 на 50 в этом году. Ведь количество тех, кто начинает поддерживать снятие моратория, увеличивается", - говорит он.

В такой ситуации, по его словам, важна позиция правительства. А оно в условиях, когда и так недавно пришлось пойти на повышение цен на газ по требованию МВФ, оглядывается на настроения населения. Поэтому похоже, что шансы на профессиональную дискуссию по этому вопросу будут иметь уже депутаты нового созыва и, вероятно, новое правительство.

"Люди как на пороховой бочке"

В своих комментариях по этому вопросу политики часто ссылаются на мнение населения, абсолютное большинство которого якобы против снятия моратория.

В ноябре Центр Разумкова, группа "Рейтинг" и КМИС обнародовали исследование, согласно которому 72% опрошенных - против продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживают.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Эксперты считают, что продление моратория на продажу земли выгодно прежде всего политикам, которые стремятся к власти

Эксперт Всемирного банка Денис Низалов обращает внимание на то, что такие исследования часто манипулятивные.

По его словам, многое зависит от того, как сформулировали вопрос. Поэтому сама формулировка об "отношении к мораторию" не является показательной. Важнее, по его мнению, спросить у людей о сути ситуации и о их личных правах на покупку и продажу земли.

Если у человека есть выбор - он выигрывает, это однозначно! Денис Низалов, эксперт Всемирного банка

"Я в принципе поддерживаю мнение, что земля должна продаваться, но пока на этом пути много преград", - говорит в беседе с BBC News Украина владелец земельного участка Алексей Осипов.

"Я владелец земельного участка, как и многие другие, я ею дорожу. Но земля должна продаваться. Ведь есть те, кто хочет ее продать и переехать, например, из села в город".

При этом Алексей уверен, что на землю надо установить рыночную цену, чтобы не скупали у крестьян за бесценок.

"Если откроют продажу, то важно, как этот процесс будет осуществляться. Ведь сегодня наше государство не гарантирует защиту таким простым людям, как я. Если я попаду в какую-то неприятную ситуацию, то трудно будет искать правду в правоохранительных или судебных органах", - добавляет он .

"У нас в соседних селах были попытки рейдерских захватов, не знаю куда смотрят правоохранительные органы. Никого не наказали, а люди сидят как на пороховой бочке", - добавляет он.

То есть люди скорее не столько за продление моратория, как громко заявляют политики, как за то, чтобы в Украине наконец создали условия для запуска прозрачного рынка земли. Чтобы каждый владелец чувствовал себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.

В комментарии BBC News Украина Денис Низалов объясняет, что от действия моратория теряют в первую очередь сами владельцы. В основном они не могут обрабатывать землю, а потому сдают в аренду за низкую цену.

"А кто хочет продать, чтобы использовать деньги на другое, не может этого сделать. Если у человека есть выбор - он ​​выигрывает, это однозначно!" - считает он и добавляет, что владельцев земли этого выбора лишили.

По его словам, то, что решение этой проблемы не сдвинулось с места, выгодно прежде всего определенным политическим группам, которые стремятся к власти. Также это на руку отдельной группе фермеров, которая имеет выгоду от полулегального или нелегального рынка земли.

"В экспертной среде существует единодушная поддержка, что не стоит продлевать мораторий, надо снимать. Сегодня этот вопрос к депутатам", - говорит эксперт.

• Что происходит с рынком земли в Украине?

Он уверен, что все рейдерские захваты земель являются результатом действия моратория.

"Ведь там, где есть схемы, есть риски, есть неопределенность. Владельцы земли сейчас не могут заключать полноценные договоры аренды. Поэтому в этой полулегальной среде и происходит рейдерство", - считает Денис Низалов.

Копірайт зображення УНИАН Image caption В Украине около 7 млн землевладельцев, которые получили паи, но не имеют права их продавать

Но не все связывают рейдерство напрямую с мораторием. По мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, надо сначала создать справедливые суды и правоохранительные органы, а потом уже снимать мораторий.

Также он объясняет, что у аграриев сейчас нет денег, чтобы покупать землю, необходимо кредитование этого направления.

"Поэтому и получается, что аграрии находятся в ситуации, когда они понимают - их не кредитуют, проблема не решена, к тому же земля является плохим залогом", - говорит Соколов и добавляет, что из-за этого аграрии против открытия рынка земли.

Однако эксперт согласен, что мяч сейчас - на поле депутатов: ведь все необходимые законопроекты разработаны и упорно ими не голосуются:

"Зато одни кричат, что надо ввести рынок земли, другие кричат ​​- надо ввести мораторий. А нужно создать предпосылки, чтобы рынок земли можно было запустить, и он принес нам не новые проблемы, а дал толчок для развития экономики".

Цепная реакция

ЕСПЧ требует сделать так, чтобы Украина решила проблему с отчуждением паев земли Иван Лещина, представитель Министерства юстиции

Тем временм, украинцы начали искать защиты своих прав в международных судах. В мае этого года Европейский суд по правам человека признал мораторий на землю незаконным.

И это решение может привести к цепной реакции. Люди теперь могут ссылаться на решение ЕСПЧ и требовать компенсации. А это может стоить государству миллиарды.

• Всемирный банк: земельная реформа - ключевая для Украины

Копірайт зображення Getty Images Image caption Европейский суд по правам человека признал, что запрет на продажу земли в Украине нарушает права собственников

"ЕСПЧ не требует ввести рынок завтра, но он требует сделать так, чтобы в разумные сроки была решена проблема с невозможностью отчуждения паев земли", - объясняет BBC News Украина уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

То есть речь идет о принятии того законопроекта об обороте земли, который выработало Министерство аграрной политики. Его в парламент должно подать правительство.

"Мораторий хоть и продлевают, но в селах работают местные "царьки", которые вот что придумали: либо берут землю в аренду на десятки лет и считай, они выкупили эту землю у человека, либо подписывают договор эмфитевзиса (долгосрочное право на имущество. - Ред.), а это практически тот же договор продажи", - рассказывает Алексей Осипов.

Таким путем отдельные крупные фермеры концентрируют землю в своих руках.

На разных региональных сайтах можно увидеть много сообщений о незаконных захватах земель, подделке документов об аренде, различных махинациях и т.п. И к тому времени, когда депутаты все же решатся на установление прозрачных правил игры и отмену моратория, многим уже будет нечего продавать.

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