А вы видели метеорный поток Гемениды? Фото

За метеорным потоком Гемениды в небе наблюдали энтузиасты по всему миру. Представляем подборку ваших лучших фото.
Метеоры Гемениды - это каменистые обломки погасшей кометы, которая продолжает вращаться в Солнечной системе.
Метеоры Гемениды являются частицами каменистого астероида, который называется 3200 Фаэтон. С каждым годом Земля проходит через поток обломков, которые он оставляет в космосе, когда движется вокруг Солнца.
Когда обломки достигают земной атмосферы, они сгорают, образуя полосы света, известные как метеоры.
Гемениды пролетают медленнее и вспыхивают ярче, чем большинство других метеоров, и создают длинные яркие дуги белого, желтого, синего, красного и зеленого цветов.