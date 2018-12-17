А вы видели метеорный поток Гемениды? Фото

  • 17 декабря 2018
Копірайт зображення Steven Sandner
Image caption Стивен Сандерн запечатлел эту впечатляющую картину в Австралии

За метеорным потоком Гемениды в небе наблюдали энтузиасты по всему миру. Представляем подборку ваших лучших фото.

Метеоры Гемениды - это каменистые обломки погасшей кометы, которая продолжает вращаться в Солнечной системе.

Presentational white space
Гемениды в Англии Копірайт зображення Jonas Yip
Image caption "Несмотря на холод, мне удалось снять эту потрясающую полосу", - рассказал Джонас Ип, снявший этот кадр на Ленинг-Бич в Уэст-Сассексе, Англия
Presentational white space

Метеоры Гемениды являются частицами каменистого астероида, который называется 3200 Фаэтон. С каждым годом Земля проходит через поток обломков, которые он оставляет в космосе, когда движется вокруг Солнца.

Гемениды в Британии Копірайт зображення Adam Tatton-Reid Photography
Image caption Адам Таттон-Рейд, который сделал это фото в Национальном парке Брекон Байонс, Уэльс, говорит: "Это одна из немногих территорий в Великобритании, которая защищена международным статусом Парка Темного Неба"
Presentational white space
Гемениды в Британии Копірайт зображення Chris Pomeroy
Image caption Это фото сделали в парке Брекон-Биконс, на юге Уэльса
Presentational white space

Когда обломки достигают земной атмосферы, они сгорают, образуя полосы света, известные как метеоры.

Гемениды в США Копірайт зображення @dogzebraphotography/Instagram
Image caption Фотограф Брайан Мур сфотографировал эти метеоры в Каньон-Лейк, штат Аризона, США
Presentational white space
Геминиды в Аризоне, США Копірайт зображення Lori Grace Bailey
Image caption Лори Грейс Бейли увидел не только метеор Гемениды, а еще и "Комету Виртанен, Орион и Плеяды" вблизи горы Диабло в штате Аризона, США
Presentational white space
Гемениды в Дубае Копірайт зображення David Greer
Image caption Дэвид Грир объяснил: "Я сделал фотографию вчера вечером в пустыне Аль-Кудра в Дубае"
Presentational white space

Гемениды пролетают медленнее и вспыхивают ярче, чем большинство других метеоров, и создают длинные яркие дуги белого, желтого, синего, красного и зеленого цветов.

Гемениды в Гемпшире Копірайт зображення Richard Hopkins
Image caption Ричард Хопкинс в Гемпшире, Англия, говорит: "На верхней части снимка есть Плеяды, созвездие Тельца с ярко-красной звездой Альдебаран и зеленая комета внизу справа. А также я поймал метеор Гемениды"
Presentational white space

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Все фотографии принадлежат правообладателям с подписями.

Новости по теме