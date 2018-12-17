А вы видели метеорный поток Гемениды? Фото

Копірайт зображення Steven Sandner Image caption Стивен Сандерн запечатлел эту впечатляющую картину в Австралии

За метеорным потоком Гемениды в небе наблюдали энтузиасты по всему миру. Представляем подборку ваших лучших фото.

Метеоры Гемениды - это каменистые обломки погасшей кометы, которая продолжает вращаться в Солнечной системе.

Копірайт зображення Jonas Yip Image caption "Несмотря на холод, мне удалось снять эту потрясающую полосу", - рассказал Джонас Ип, снявший этот кадр на Ленинг-Бич в Уэст-Сассексе, Англия

Метеоры Гемениды являются частицами каменистого астероида, который называется 3200 Фаэтон. С каждым годом Земля проходит через поток обломков, которые он оставляет в космосе, когда движется вокруг Солнца.

Копірайт зображення Adam Tatton-Reid Photography Image caption Адам Таттон-Рейд, который сделал это фото в Национальном парке Брекон Байонс, Уэльс, говорит: "Это одна из немногих территорий в Великобритании, которая защищена международным статусом Парка Темного Неба"

Копірайт зображення Chris Pomeroy Image caption Это фото сделали в парке Брекон-Биконс, на юге Уэльса

Когда обломки достигают земной атмосферы, они сгорают, образуя полосы света, известные как метеоры.

Копірайт зображення @dogzebraphotography/Instagram Image caption Фотограф Брайан Мур сфотографировал эти метеоры в Каньон-Лейк, штат Аризона, США

Копірайт зображення Lori Grace Bailey Image caption Лори Грейс Бейли увидел не только метеор Гемениды, а еще и "Комету Виртанен, Орион и Плеяды" вблизи горы Диабло в штате Аризона, США

Копірайт зображення David Greer Image caption Дэвид Грир объяснил: "Я сделал фотографию вчера вечером в пустыне Аль-Кудра в Дубае"

Гемениды пролетают медленнее и вспыхивают ярче, чем большинство других метеоров, и создают длинные яркие дуги белого, желтого, синего, красного и зеленого цветов.

Копірайт зображення Richard Hopkins Image caption Ричард Хопкинс в Гемпшире, Англия, говорит: "На верхней части снимка есть Плеяды, созвездие Тельца с ярко-красной звездой Альдебаран и зеленая комета внизу справа. А также я поймал метеор Гемениды"

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