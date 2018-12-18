Как быть незрячим туристом во Львове

Во Львове проживает более 1300 человек с нарушением зрения. Но активную социальную жизнь ведут единицы: самостоятельно передвигаются по городу, учатся, работают, развлекаются.

Ходить по городу незрячие до сих пор могут в основном с проводниками, ведь тактильные плиты есть только в центре и некоторых районах, а тротуары - с препятствиями.

О том, насколько удобен Львов для незрячих, что еще надо сделать и городской власти, и самим незрячим, рассказали львовяне с нарушениями зрения.

Макеты со шрифтом Брайля

В центр города Оксана Потымко приходит с помощницей - Екатериной. Девушка сопровождает ее в рабочее время.

Женщина потеряла зрение в 20 лет после болезни. Работала медицинской сестрой в военном госпитале. После диагноза начала заниматься общественной деятельностью, возглавляет общественные организации для незрячих.

Встречаемся у бронзового памятника здания Ратуши у входа в городской совет. Его установили два года назад. На макете - надпись об истории здания шрифтом Брайля.

Оксана Потымко снимает кожаные перчатки и пальцами считывает надпись.

"Мне в определенной степени повезло. Потому что я видела Ратушу, когда была зрячей. Но уже забыла, как она выглядит. Вот когда я впервые потрогала макет, выяснилось, что часовая башня построена не в середине здания городского совета, а просто из одной стены . Это для меня открытием было ", - объясняет.

Во Львове можно заказать экскурсию для незрячих. Специально обученный гид не только рассказывает об исторических местах, но и описывает их.

"Эти бронзовые макеты - Ратуши, церкви Юра и памятника Шевченко - очень облегчили работу гидам и помогли слепым более подробно представить эти интересные достопримечательности. В других городах такого пока нет", - говорит Оксана Потымко.

Идем к противоположной стороне Ратуши. Там владелец одного из ресторанов установил бронзовый макет центра Львова. На импровизированной плоской карте изображены объемные архитектурные памятники старой части города, улицы и телебашня на горе Высокий замок.

"А этот памятник - не для слабовидящих, а для всех, - говорит Оксана Потымко. - Ведь чтобы почувствовать на ощупь, как выглядят дома в центре, мне надо лечь на эту карту. Но замысел хороший, конечно".

В кафе

Идем в кафе неподалеку. Официантка не замечает, что посетительница слепая, меню кладет перед ней.

"Мы проводили мастер-классы для официантов, как обслуживать незрячих. Вот например, если бы эта девушка прошла бы такое обучение - она ​​бы подняла меня и положила мою руку на стул - я сяду сама. Затем положила бы руку свою на мое плечо и попросила бы представиться. Тогда уже я знала бы, что если она говорит "Госпожа Оксана" - обращается именно ко мне. Я не вижу, кому она говорит. Ну и, конечно, она бы зачитала мне меню с ценами".

Помощница Екатерина перечисляет блюда из меню. Выбираем капучино. Женщина рассказывает о впечатлениях от Канады, в которой побывала:

"Там незрячие тоже жалуются, что их власть для них мало что делает. Но у них все светофоры со звуковыми сигналами, есть дорожки для слепых, озвучка транспорта. В библиотеках - всех, не только специализированных, - книги со шрифтом Брайля. Если какой-то книги нет - вам ее изготовят бесплатно через неделю-две".

Добавляет, что Львову тоже есть чем похвастаться. Еженедельно показывают фильмы с аудиодискрипцией. Это голосовой комментарий, который объясняет, что происходит на экране. В творчестве львовских аудиодискрипторов - 62 мультипликационных, художественных и документальных фильма. Некоторые украинские писатели озвучивали свои произведения для незрячих в специальной городской студии.

"Но самое большое достижение (во Львове. - Ред.) - это инклюзивное образование. Когда незрячие дети учатся на равных с другими в школе. Пусть с помощниками, пусть по специальным программам - но их не ограничивают, не закрывают в спецучреждения, как было когда-то", - говорит женщина.

Оксана Потымко прощается - спешит на встречу с артистами. После праздников состоится совместный концерт львовских певцов с незрячими детьми.

"Люди с нарушением зрения не ходят по таким заведениям"

На Площади Рынок в музее-аптеке прошу показать список лекарств и инструкции шрифтом Брайля. Аптекарша Екатерина Павловна берет толстую книгу с полтысячи белых листов со шрифтом. Спрашиваю, часто ли просят достать эту книгу.

"Редко. Молодым незрячим удобнее со смартфона или компьютера считывать информацию о лекарствах. Обычно приходят пожилые люди. Такие книги есть в более полусотни аптек города", - говорит.

Не пользовалось популярностью и единственное меню для незрячих в ресторане "Кентавр" на Площади Рынок. Еще 10 лет назад социальный проект начала Гильдия рестораторов. Владелец заведения Вардкес Арзуманян заказал пять экземпляров меню шрифтом Брайля в издательстве в Харькове. Стоимость одного - в 30 раз выше цены обычного меню. Обновлял несколько лет подряд. Потом - перестал.

"К сожалению, ни разу за эти годы официанты не получили по требованию меню из ящика. Кроме меню, мы еще провели специальные тренинги для персонала. Ведь все действия официант должен озвучить для незрячего клиента. На практике эти знания так и не применили. Люди с нарушением зрения не ходят по таким заведениям. Не знаю, причина финансовая или психологическая", - рассказывает ресторатор.

"Хуже всего для незрячего - большие площади"

Екатерина Халецкая не смогла прийти на встречу со мной в центре города. Она - полностью незрячая. Объясняет, что не смогла найти проводника для поездки. Переехала во Львов из Киевской области три года назад. Работает в частной детской клинике массажистом. Разговариваем по телефону.

"В центре я плохо ориентируюсь: много туристов, узкие улочки, куча препятствий - столики, реклама. Чтобы незрячий изучил маршрут - надо ему один-два раза пройти с сопровождающим, еще столько же - самому. Запоминаю маршрут, повороты, количество шагов к остановке или препятствия", - рассказывает она.

"Хуже всего для незрячего - большие площади. Я благодаря тросточке чувствую - где тротуар заканчивается, где кусты, где мостовая. А на широкой площади с плоской плиткой сразу теряю ориентир", - добавляет она.

За три года Екатерина сменила шесть арендованных квартир. В большинстве случаев хозяева отказывают, когда слышат, что женщина не видит.

"Боялись, что могу сжечь квартиру или что-то подобное, - говорит Екатерина, - или что не буду иметь денег, чтобы заплатить. У меня есть работа, не нужно меня жалеть, я с детства себя обслуживаю сама".

Советник городского головы Андрея Садового, председатель правления общественной организации "Реабилитация лиц с инвалидностью" Ярослав Рыбальский говорит, что ежегодно в городе улучшают условия инфраструктуры для людей с физическими ограничениями. Он и сам передвигается на коляске.

По его словам, в последние три года все новые и реконструированные остановки транспорта оборудованы для незрячих - выкладывают тактильную плитку за 80 см до края, чтобы незрячие могли быстро сориентироваться. Сейчас в городе есть 147 светофоров, 137 из них - со звуковым сопровождением.

"Львов - более или менее комфортный"

Незрячий программист Денис Ревега может сравнить удобство инфраструктуры Львова и Киева. В столицу из Львова он переехал недавно. Его пригласили работать в большую IT-компанию. Занимается функциональным программированием. Пользуется специальными программами для незрячих, которые озвучивают текст, символы и изображения.

"По сравнению с другими меньшими городами, Львов - более-менее комфортный для незрячих. Но в Киеве есть прекрасная штука - озвучка номеров и направлений трамваев, которые подъезжают. Поэтому не приходится переспрашивать людей. Так же в метро", - рассказывает он.

"А вот тактильная плитка на тротуарах и остановках не имеет значения, если улицы не убирают зимой. Снег засыпает рельефы плитки и жизнь незрячих еще больше осложняется", - добавляет мужчина.

На улице он пользуется GPS-навигатором - в наушниках программа озвучивает маршрут. Но с собой всегда берет белую трость. Чтобы рассчитаться - пользуется на смартфоне бесплатной программой для незрячих, которая считывает и озвучивает номинал банкнот.

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