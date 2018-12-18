Климатические тайны самого отдаленного острова планеты

Копірайт зображення Guillaume Maurel Image caption Самый необитаемые в мире остров поможет нам лучше изучить явление ветра в Антарктике

"Он производит неизгладимое впечатление, прекрасный и чертовски страшный, когда там работаешь".

Добро пожаловать на Буве, вулканический островок на юге Атлантического океана.

Тысячи километров отделяют Субантарктику от цивилизации, поэтому на отвесные скалы и ледники Буве почти никогда не ступала нога человека.

Да и погода не радует. Остров возвышается над поверхностью океана так, что погодные условия здесь могут ухудшиться очень быстро. Только что на небе не было ни облачка, а уже в следующее мгновение тебя окутывают плотные длинные облака.

Неудивительно, что моряки прозвали Буве самым отдаленным островом на планете. А писатели-искатели приключений и создатели научно-фантастических фильмов почти не используют его в своих сюжетах.

Но это место привлекает к себе все большее внимание ученых, ведь там они могут получить бесценную информацию о том, каким был климат Антарктики в прошлом.

Остров Буве имеет уникальную особенность - расположение в поясе западных ветров, бушующих вокруг континента.

Эти ветры очень важны, поскольку они влияют на то, как в последнее время меняется континент.

Например, они поднимают глубинные воды на поверхность океана, то есть извлекают из глубин теплую воду, которая, попадая под прибрежные ледники, подтапливает их. Этот процесс способствует глобальному повышению уровня моря.

"Как свидетельствуют результаты последних наблюдений, эти ветры усиливаются. Но данные наблюдений доступны нам только за последние 30-40 лет", - сообщила Лиз Томас с Антарктического управления Великобритании (BAS, British Antarctic Survey).

"Прежде всего нас интересует, связано ли это усиление с природной изменчивостью. Может, это норма для этих ветров: ускоряться, а затем замедляться, или это явление необычное и было вызвано воздействием человека на климат?"

Копірайт зображення BAS

Недавно доктор Томас с коллегами высадились на остров с вертолета (единственный способ туда добраться). Цель состояла в том, чтобы пробурить ледник и взять образцы ледяного керна. Спрессованный лед - своего рода запись прошлого на магнитофонной кассете.

Чем быстрее и сильнее дуют ветры, тем больше пыли должно осесть в керне. Но есть и другие маркеры.

Диатомовые (крошечные водоросли), живущие на поверхности океана, поднимаются вверх в брызгах морской воды. Чем сильнее ветры, тем более концентрированным будет наличие диатомовых водорослей в слоях снега на Буве.

Копірайт зображення BAS Image caption Лиз Томас: "Буве - действительно единственное место, где мы можем получить эти данные"

Но "запись" ветров - не единственное, что может раздобыть на острове команда доктора Томас.

Также ученые хотят узнать, на какое расстояние от Антарктики простирается ежегодный морской лед. Бывают годы, когда дрейфующий лед достигает почти самого Буве.

Студентка программы PhD Эми Кинг исследует керн на предмет наличия набора определенных органических составляющих, которые с ветром попадают на остров. Они могут быть полезными для изучения состояния морского льда в прошлом.

Копірайт зображення SHARIF MIRSHAK Image caption Попасть на остров можно только на вертолете

Эти химические вещества связаны с водорослями, которые разрастаются в океане, когда морской лед отступает и вода снова наполняется светом.

Исследовательница BAS объясняет все следующим образом: "Чем больше морского льда зимой, тем дальше он распространяется. А весной, когда лед тает, увеличивается площадь, на которой растет фитопланктон".

"Чем больше в воде фитопланктона, тем больше жирных кислот и метансульфоновой кислоты мы обнаружим в ледяном керне. Поэтому если таких составляющих будет немало, это означает, что в интересующем нас году морской лед распространяется дальше".

Копірайт зображення BAS Image caption Эми Кинг: "Мы попали на Буве только благодаря фортуне"

С результатами изучения ледяного керна доктор Томас ознакомила коллег на осенней конференции Американского геофизического союза (AGU, American Geophysical Union) - крупнейшем в мире ежегодном съезде ученых, исследующих Землю и космос.

14-метровый обломок льда, который ученые добыли на острове Буве, содержит характеристики ветрового режима и состояние морского льда только до 2001 года. Но ученый убеждена: если ее группе удастся вернуться на остров, они найдут место для бурения со значительно более древней историей.

"На Буве мы пробыли всего несколько часов, - рассказывает доктор Томас, - потому что работать могли только при благоприятных погодных условиях, а когда стало опускаться облако, нужно было быстро уезжать с острова. Но я уверена, что возможность вернуться и пробурить очень глубокий керн еще будет, это поможет получить информацию о внутривековых колебаниях климата".

Антарктическое управление Великобритании выполняло работы на острове Буве совместно с университетами штата Мэн (США) и Копенгагена (Дания), в рамках Антарктической приполярной экспедиции (Antarctic Circumpolar Expedition), которую осуществляет Швейцарский институт полярных исследований (Swiss Polar Research Institute).

Копірайт зображення NASA Image caption Буве создает свою собственную погоду: облако формируется и очень быстро исчезает

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