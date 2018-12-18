Кто такой митрополит Михаил, главный соперник Епифания

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Объединительный собор 15 декабря избрал предстоятелем будущей поместной православной церкви Украины митрополита Епифания (Сергея Думенко), но без борьбы не обошлось. Главным соперником Епифания стал 52-летний митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Тимофей Зинкевич), но он снял свою кандидатуру перед вторым туром голосования.

Сегодня в Луцке митрополит Михаил дал пресс-конференцию, на которой, как сказано на сайте местной епархии, объяснил обстоятельства своего отказа от борьбы за пост предстоятеля новой церкви.

По словам Михаила, объединительный собор 15 декабря долго не мог начаться, потому что сначала УПЦ Киевского патриархата должна была принять решение о самороспуске.

Местные СМИ добавляют, что, по словам митрополита, осложнение возникло из-за того, что глава УПЦ КП Филарет не хотел распускать церковь и идти на объединительный собор, поскольку Епифаний, который был наместником Филарета мог проиграть, и победа досталась бы митрополиту Михаилу.

"Это было сказано публично, нас было 120 делегатов в зале. После этого были горячие дискуссии между мной и Филаретом. В результате чего, не договорившись ни о чем, часть делегатов покинула Теплую Софию и пошла в Великую Софию вместе со мной. Практически мы стояли на грани несамороспуска", - приводит слова митрополита Михаила издание Volynpost.

Копірайт зображення UNIAN Image caption По словам митрополита Михаила, глава УПЦ КП отказывался идти на объединительный собор, если тот не снимет свою кандидатуру, чтобы обеспечить победу наместника Филарета Епифания

После этого Михаил рассказал о ситуации другим участникам собора - представителям УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

"Я пошел и рассказал, что меня шантажируют, чтобы я не выдвигал свою кандидатуру. А это недемократично и нечестно. Реакция и МП, и автокефальной церкви была такова, что они хотели покинуть собор", - рассказал Михаил.

Он добавил, что не хотел снимать свою кандидатуру, поскольку для этого не было оснований.

"Тогда возникла дилемма: либо я стою на своем и иду до конца, тогда вторая часть может покинуть собор (те, кто поддерживал Филарета). Тогда снова разделение, снова несколько православных церквей, обвинения Вселенского патриарха, снова российское торжество. Стоял вопрос: или я и мое эго, или Украина. Я принял решение: Украина превыше всего", - сказал он.

Копірайт зображення Pravoslaviavolyni Image caption Митрополит Михаил заявил, что признает результаты собора, но не отказался от идеи возглавить вновь созданную церковь

При этом на сегодняшней пресс-конференции митрополит Михаил заявил, что не отказался от идеи все-таки возглавить вновь созданную церковь.

"От желания стать предстоятелем я не отказываюсь. У меня есть свое видение того, какой должна быть церковь", - приводит его слова местное издание "Перший".

Снять кандидатуру - или сорвать собор

По информации BBC News Украина, Вселенский патриарх требовал, чтобы до проведения объединительного собора УАПЦ и УПЦ КП самораспустились.

Также источник BBC подтвердил, что Филарет потребовал - митрополит Михаил должен снять свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой церкви, или УПЦ КП не будет ликвидирована и не пойдет на собор.

После переговоров с Филаретом, президентом Петром Порошенко и председателем Верховной Рады Андреем Парубием, Михаил пообещал снять свою кандидатуру. После этого участники собора от УПЦ КП проголосовали за ее самороспуск и перешли в Софию Киевскую на объединительный собор.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Снять кандидатуру на выборах предстоятеля будущей церкви митрополита Михаила убеждал и президент

В начале мероприятия его участники одобрили предложенную Вселенским патриархом процедуру избрания будущего предстоятеля, когда кандидатов могут выдвигать все присутствующие на соборе иерархи, а голосование проходит в тайном режиме.

Филарет и Епифаний были против этого, однако их голосов не хватило для принятия другого решения.

Таким образом, выборы должны были проходить в два тура. В первом участники голосовали бюллетенями, где значились имена всех присутствующих архиереев, кроме Филарета и главы УАПЦ Макария.

По его результатам, во второй тур прошли три кандидатуры: Епифаний, Михаил и митрополит Винницкий и Барский УПЦ МП Симеон (Владимир Шостацкий).

Между турами голосования с митрополитом Михаилом беседовал президент и убеждал снять кандидатуру из-за риска срыва собора со стороны Филарета.

Перед началом второго тура Михаил все-таки снял свою кандидатуру. Вместо него в бюллетень внесли епископа Вышгородского и Подольского УАПЦ Владимира (Черпака).

По результатам голосования победил митрополит Епифаний.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После снятия кандидатуры Михаила, во втором туре было трое кандидатов: митрополит Епифаний, митрополит Винницкий и Барский Симеон и епископ Вышгородский и Подольский УАПЦ Владимир

Кто же такой главный соперник Епифания?

Митрополит Михаил считался одним из самых влиятельных людей в УПЦ Киевского патриархата и неформальным лидером условной группы, которая придерживается альтернативной Филарету точки зрения на существование церкви.

Его племянником является епископ Днепровский и Криворожский Симеон (Олег Зинкевич).

Михаил не скрывает своих антироссийских настроений. Он очень резко высказывался в отношении российской аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. Именно его епархию называли одной из лидеров по количеству переходов из УПЦ Московского патриархата в Киевский патриархат.

Он служил на флоте времен СССР, а церковную карьеру начинал еще до раскола 1992 года. Церковное образование получил в России и в Украине.

От слесаря до митрополита

Тимофей Зинкевич родился 9 мая 1966 года в селе Лосятин Тернопольской области, которое находится недалеко от Почаевской лавры.

Он говорит, что Почаевская лавра оказало наибольшее влияние на его решение посвятить свою жизнь церкви.

В своих интервью Михаил очень критически оценивает нынешнюю роль Почаевской лавры под властью УПЦ Московского патриархата, которая постоянно поставляет православных "титушек-семинаристов" для силовых противостояний вокруг храмов.

Окончив школу, будущий предстоятель поступил в профессионально-техническое училище, где освоил специальность слесаря электронных изделий и автоматики.

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Впоследствии пошел служить на флот, а по возвращении домой пошел работать в Почаевскую лавру. Там Тимофей Зинкевич постепенно и начал строить свою церковную карьеру.

В 1988-1990 гг служил пономарем в Черкассах а позже поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарии.

После ее окончания в 1994 году продолжил обучение в Киевской духовной академии УПЦ КП.

В 1997 году Тимофей Зинкевич был рукоположен в сан диакона и пострижен в монашество с именем Михаил. Впоследствии его рукоположили в сан иеромонаха и отправили служить в Тернополь.

После непродолжительного служения в Михайловском монастыре в Киеве в 2000 году синод УПЦ КП избрал его епископом Сумским и Ахтырским, а 22 октября состоялось его рукоположение.

Два года спустя его назначили епископом Черниговским и Нежинским, а 14 мая 2004 года - епископом Луцким и Волынским.

В 2009 году Михаил стал архиепископом, а в 2012 году - митрополитом.

Митрополит Волынский

За годы работы в Волынской епархии Михаил стал одним из самых влиятельных митрополитов в Киевском патриархате.

Этот регион является специфическим, а местные жители - чрезвычайно набожными.

Православные составляют здесь большинство, а жесткие репрессии против церкви в 30-е годы не коснулись этих земель, посколько они были в составе Польши.

О влиянии Михаила на местном уровне могло свидетельствовать хотя бы то, что в местных рейтингах его включали в десятку самых влиятельных людей области наравне с топ-чиновниками, бизнесменами и депутатами.

Копірайт зображення cerkva.info Image caption После начала боевых действий на Донбассе Михаил неоднократно критиковал представителей УПЦ Московского патриархата

Он активно поддерживал Оранжевую революцию в 2004 году и Евромайдан в 2014-м.

"У нас один путь - к Богу. И в Европу", - заявлял Михаил на луцком Евромайдане.

После начала боевых действий на Донбассе Михаил неоднократно критиковал представителей УПЦ Московского патриархата за их подчинение церкви страны-агрессора.

И намекал на их подрывную работу.

"Поехали в 2014-м подбодрить моряков на корвете "Луцк" в Крыму. Подбодрили так, что после службы на следующий день корвет сдался на милость россиян", - любил вспоминать он о роли священников УПЦ МП во время аннексии Крыма.

Волынская епархия была одной из самых крупных и богатых в Украине, поэтому могла себе позволить помогать другим епархиям, а также строить храмы на Донбассе.

В частности, в 2018 году Волынская епархия построила храм в прифронтовой Волновахе.

Митрополит Михаил настаивал, что на личностном уровне с иерархами УПЦ МП отношения у него нормальные.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Волынская епархия была одной из самых богатых в Украине и могла себе позволить помогать церквям и школам Донбасса

В канун объединительного собора митрополит Михаил даже сделал прогноз, что на Волыни все архиереи Московского патриархата присоединятся к поместной церкви.

"Прогнозирую, что у нас на Волыни перехода приходов не будет, а будет переход епархиями. У нас нет противостояний", - заявлял он в одном из интервью накануне собора.

Хоть Михаил практически никогда не позволял себе критикоть Филарета и руководство церкви, в 2017 году один отрицательный комментарий в их адрес он все-таки сделал.

В тот год по решению Синода УПЦ КП во главе с Филаретом епархию Михаила разделили.

Если до этого Михаил контролировал 400 приходов и 350 священников, то после разделения и создания Владимир-Волынской епархии у него забрали четверть приходов.

"Меня поставили перед фактом, что вашу епархию разделили. Я считаю, что это решение не до конца изучено и неоправдано", - чуть ли не впервые выступил он с критикой в адрес руководства церкви в интервью местной прессе.

До последнего дня во всех интервью он отказывался комментировать свое возможное избрание на пост митрополита.

Дорогие машины, велосипед и собака

Митрополит Михаил очень публичная личность на Волыни, и его материальное положение не раз становилось причиной скандалов.

Местные СМИ публиковали фотографии дорогих автомобилей, на которых ездит владыка, намекая на определенный стиль жизни.

На подобные упреки он отвечал весьма оригинально.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Нельзя говорить, что все, у кого есть хороший автомобиль, обязательно его украли", - комментировал митрополит информацию в СМИ о его дорогих авто

"Не говорю, что все священнослужители - святые, у них тоже есть разные "чудотворения". Но нельзя говорить, что все, кто имеет хороший автомобиль, обязательно его украли", - объяснял он в интервью местному изданию.

Митрополит Михаил говорил, что есть друзья, в жизни которых можно сыграть какую-то роль, и они хотят отблагодарить.

Хотя сам он настаивал, что ведет простой образ жизни - даже любит по вечерам кататься на велосипеде, который ему подарили.

Пса, с которым он любит гулять по вечерам, ему также подарили.

"Ложусь спать после 12-ти ночи. Не позже часа. Обхожу территорию с собакой ...", - рассказывал митрополит о своих привычках.

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