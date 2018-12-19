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Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

В интервью BBC News Украина он рассказал подробности введения военного положения, о том, что сделано в этих условиях и о каких результатах уже можно говорить.

Общение продолжалось более часа, и все это время Турчинов традиционно оставался невозмутим, иногда шутил. На заявления России о подготовке Украиной наступления он ответил: "Нельзя исключать, что Лавров предсказывает недалекое будущее".

Мы расспросили Александра Турчинова, завершится ли военное положение в декабре, миновала ли опасность вторжения и насколько Украина готова себя защитить.

"Опасность вторжения сохраняется"

BBC News Украина: В 2014 г. военное положение так и не ввели, и это объясняли необходимостью проведения выборов. Но уже в 2015 году была потеря Дебальцево, а летом попытка штурма Марьинки - и военное положение все равно не вводили. Почему же его ввели сейчас, за несколько месяцев до президентских выборов, когда ваши оппоненты в Украине и России имеют возможность связать его с избирательной кампанией?

Александр Турчинов: У нас действительно пятый год идет война с РФ, но до событий в Керченском проливе это была гибридная ее форма. Когда шла оккупация Крыма, российские военные прятали свои опознавательные знаки, то же и в Донбассе.

В Керченском проливе российские военные впервые с 2014 года атаковали украинские корабли при полных признаках своей ответственности. Россия не скрывала акт агрессии. То есть, по украинскому законодательству, как и по всем международным нормам, это был акт прямой военной агрессии - не гибридной.

Не говорили "Нас там нет, это не наши, это пираты Керченского пролива". Нет, они подтвердили факт атаки и ведения огня фактически на уничтожение против военных моряков Украины. А по украинскому закону, в случае военной агрессии вводится военное положение.

Военный кабинет, а затем СНБО рекомендовали президенту ввести военное положение, что он и сделал, и внес решение в парламент.

Да, было много спекуляций в российской прессе, были и в украинской - особенно той, которая до сих пор ориентируется на страну агрессора, - что это попытка сорвать выборы, политика, а не вопрос безопасности. Здесь ответ очень прост - избирательный процесс, как и должен был, начнется с января.

Президент с самого начала четко сказал, что выборы состоятся в соответствующие сроки - если не будет полномасштабной военной агрессии.

Мы надеемся, что до завершения выборов этого не произойдет, ведь у руководителей РФ есть надежда, что они совершат реванш политическим путем.

Поэтому опасность полномасштабного вторжения не снимается, но по прогнозам наших аналитиков, высокая вероятность этого будет, когда на президентских выборах победит кандидатура, которую поддерживает Путин...

Копірайт зображення Уніан Image caption Заседание СНБО, на котором рекоммендовали ввести военное положение

BBC News Украина:Расскажите, как проходили дискуссии о введении военного положения? Были ли оппоненты среди тех, кто принимал решение, в частности в команде президента?

Александр Турчинов: Понимаете, началась агрессия. Стало известно, что не только захватили наши катера, но есть и раненые. Агрессия немотивированная - с точки зрения здравого смысла.

Когда она началась, прогнозировать, что россияне на этом остановятся, было достаточно трудно, военная машина имеет высокую инерцию.

Военный кабинет собрался буквально через час-два после событий в Керченском проливе, и было единогласное решение всех силовиков о введении военного положения.

Так же это решение единогласно поддержали на СНБО. То есть не было никаких выступлений: "Давайте не выполнять закон, вдруг нас не так поймут...".

Могу сказать, что в целом страна готова противодействовать агрессии Александр Турчинов, секретарь СНБО

Другой вопрос, среди оппозиционных политиков и в СМИ было много спекуляций вокруг сроков военного положения. Многие спрашивали, почему в первом решении СНБО был срок два месяца. Дело в том, что это минимальный срок для стратегического развертывания Вооруженных сил и полной мобилизационной подготовки страны. Сократить этот срок достаточно трудно, поэтому военные внесли именно такое предложение.

В то же время, когда начались обвинения президента, что выборы будут не в марте, а в апреле, он пошел на то, чтобы вдвое сократить срок военного положения с 60 до 30 дней.

BBC News Украина:То есть 60 дней были необходимы именно военным?

Александр Турчинов: Это нормативные позиции. Хорошо, что мы можем отрабатывать всю технологию мобилизации страны не в условиях широкомасштабных боевых действий.

Военное положение для страны стал неким стресс-тестом, глобальной проверкой страны, насколько она готова мобилизовать все свои ресурсы: силовые, экономические, человеческие, чтобы противодействовать полномасштабной агрессии.

Проверяется ведь не только готовность военных. Проверяется готовность работать в особых условиях всей исполнительной вертикали, от Кабмина до местных администраций.

После проверки готовности гражданской и территориальной обороны, скорость развертывания резерва первой очереди. Проверяется способность военных быстро и незаметно перебрасывать мощные соединения на большое расстояние, то есть способность оперативно противодействовать агрессии в различных опасных направлениях.

И для нас открылось много вопросов, которые мы до введения военного положения не испытывали.

Могу сказать, что в целом страна готова противодействовать агрессии, но обнаружено и много проблем, которые надо срочно исправить.

BBC News Украина:Например? О чем можно говорить?

Александр Турчинов: Есть мобилизационные задания, которые идут по вертикали. Эти запечатанные конверты открывают по отдельному указу в условиях особого времени. Проверка показала, что они обновлялись достаточно формально.

Очень много позиций, которые предписывались местным органам власти, идут еще от Советского Союза. Старые требования мобилизации просто переписывались.

Система первоочередных мероприятий на всех уровнях нуждается в обновлении, в соответствии с условиями, в которых находится страна, и условиями достаточно масштабной агрессии.

Расчет мобилизационных резервов - это огромный объем работы, который был протестирован. В этих вопросах будет много корректив, чтобы все было не только в теории, а и на практике.

Тестирование гражданской обороны также показало много проблем, в частности неготовность многих бомбоубежищ. Многие из них находятся на некогда государственных предприятиях, которые были приватизированы. А частные предприятия не имели желания поддерживать их в надлежащих условиях.

В регионах, где объявлено военное положение, моделировали атаки с воздуха и проверяли защиту с помощью метрополитена.

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BBC News Украина:Неужели это не проверяли в 2014 году?

Александр Турчинов: Были локальные проверки, но сейчас - совсем другие масштабы. Например, полная проверка функционирования законсервированных командных пунктов, восстановление защищенной связи, запуск генераторов, систем подачи воздуха и тому подобное.

Некоторые объекты последний раз функционировали еще в советские времена. Кстати, тестирование и испытания всей системы защиты страны - это недешевое удовольствие, оно требует значительного материально-технического и финансового обеспечения.

BBC News Украина:И сколько средств потратили на военное положение?

Александр Турчинов: Об этом можно будет сказать после его завершения. Будут подведены итоги, внесены коррективы, в том числе и привлечены к ответственности те, кто не выполнял возложенных на них задач.

Выполнение задач военного положения - это не факультатив, это не очередная тренировка. Это закон, от реализации которого зависит способность страны выстоять и победить.

"Россия концентрирует силы на границе"

BBC News Украина:Теперь, после проверок в регионах, связанных с военным положением, можно сказать, что, условно, городок Крыжополь в Винницкой области лучше подготовлен к масштабной агрессии, чем какой-нибудь город в Киевской области, где военного положения не было?

Александр Турчинов: Нельзя упрощать ситуацию. Понятно, что в плане мероприятий не было тотально задействовано населения всех сел, поселков и городов в областях, где было объявлено военное положение.

В этом и не было необходимости. Но в каждой области создан совет обороны, куда вошли руководители как гражданских, так и силовых структур. Во взаимодействии с Генштабом они обеспечивали реализацию определенных задач территориальной и гражданской обороны, проводили другие мобилизационные мероприятия и обучения.

Даже в теории трудно представить себе тотальные обучения, где задействованы все и сразу. Это просто парализовало бы функционирование государства. А для нас было важно, чтобы страна и все регионы продолжали жить в обычном режиме, и не создавать без потребностей дискомфорта для наших граждан.

В то же время, когда учения проходили в одном из определенных городов, к ним привлекались руководители соответствующих структур из всех районов области. Они тренировались, чтобы быть готовыми к реализации аналогичных задач в своих регионах, в том числе, и в Крыжополе, о котором вы спрашивали.

BBC News Украина:Если все идет к завершению военного положения - то опасность прошла?

Александр Турчинов: Пока Россия продолжает агрессию против Украины, опасность не может пройти. Главная военная угроза даже не в оккупированных районах Донбасса, она вдоль нашей границы с РФ.

На востоке у нашей границы размещена восьмая армия Южного военного округа РФ. На севере над нами нависают дивизии 20-й армии Западного военного округа. У них в резерве находятся и могут быть использованы для военной операции против нас 1-я танковая, 49-я и 58-я общевойсковые армии, а также 4-я и 6-я армии ВКС (военно-космических сил), добавьте к этому еще несколько дивизий воздушно-десантных войск и расположенные вдоль нашей границы четыре ракетные бригады.

Посчитайте, какой потенциал сегодня готовится для возможной агрессии против нашего государства. Они вкладывают колоссальные ресурсы: подтягивают железнодорожные пути, развивают военную инфраструктуру вдоль границы, восстанавливают аэродромы для штурмовой авиации и тому подобное.

Не говоря уже о создании огромных баз хранения военной техники в непосредственной близости от нашей границы. Множество снимков из космоса, фиксирующих большое количество танков и другой бронетехники, уже есть и в открытых источниках. Эта военная техника может быть использована для создания дополнительных дивизий и полков.

Вся эта армада учится, готовится и может быть использована против нашей страны, это реальная опасность.

BBC News Украина:Это наступательные части?

Александр Турчинов: Да, у нашей границы расположены подразделения, готовые к наступательно-штурмовым действиям. Я уже не говорю о милитаризации Крыма, где кроме значительно усиленного Черноморского флота создан 22-й армейский корпус, ориентированный для наступления на южные регионы нашей страны.

Агрессия 25 ноября - это не спонтанное действо. С завершением первой очереди Керченского моста они фактически начали экономическую блокаду нашего азовского побережья, продолжая свою экспансию уже на море. РФ хочет сделать Азовское море российским "озером". Именно поэтому мы противодействовали. Захваченные РФ, наши плавсредства выполняли решение СНБО об усилении военного присутствия в Азово-Черноморском регионе и создание на Азове базы ВМС.

Мы системно работаем над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья. С этой целью будут задействованы новые и модернизированные ракетные комплексы. Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, грозящий нашей стране на расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования. Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, разрекламированный.

Агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерной группировки ВМС в Азовском море.

Мы должны доказать всему миру, что Украина не потеряла своих позиций в Азовском море, и это море, где действует международное право и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли.

Новый проход кораблей

BBC News Украина:Так будут ли украинские военные корабли еще пытаться пройти через Керченский пролив?

Александр Турчинов: Да. Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру определенные самостоятельно новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма.

BBC News Украина:И этот переход возможен уже в ближайшее время?

Александр Турчинов: Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье.

Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил.

У нас нет альтернативы таким действиям.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Захваченные украинские катера и буксир в Керчи

BBC News Украина:Насколько реально, что в Азовском море на помощь Украине придут корабли НАТО?

Александр Турчинов: Это было бы очень логично. Чтобы корабли НАТО, приглашенные нами в порты Азовского моря, доказали, что Россия должна считаться с международным правом.

Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей.

BBC News Украина:А если захватят и представителей НАТО и ОБСЕ?

Александр Турчинов: Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет действовать агрессивно. Но если оставить на произвол судьбы ситуацию, которая разворачивается вокруг Керченского пролива, если наши моряки не будут немедленно освобождены из плена, тогда цивилизованный мир фактически признает, что Россия имеет право на любую агрессию, на любые изменения границ, и не будет нести за это ответственность!

Давайте говорить честно - РФ осудили, но не наказали. После такой агрессии должны быть значительно усилены санкции против России, приняты соответствующие меры по отношению к российскому флоту по всему миру, иначе следующие действия будут еще более кровопролитными и опасными не только для Украины, но и для других стран.

"Прогнозирую, что военное положение завершится"

BBC News Украина:Возвращаясь к военному положению - если опасность не миновала, то почему его завершают?

Александр Турчинов: Действующее в стране военное положение имеет существенные отличия от своей классической формы. Президент в парламенте заявил, что во время его проведения не будут ограничены права и свободы наших граждан. Что, кстати, и произошло.

Хотя смысл военного положения и заключается во временном ограничении прав и свобод. Это была достаточно сложная задача - реализация всех задач и мероприятий без каких-либо таких ограничений.

Например, одна из распространенных мер военного положения - введение цензуры в СМИ. Это всегда реализуется для недопущения дезинформации и деморализации населения, возможностей распространять панические слухи или информацию о военных мерах. Понятно, что у нас этого не было, и некоторые СМИ с удовольствием поносили все, что было связано с военным положением.

Еще классический набор военного положения - ограничения политической деятельности, массовых мероприятий, введение комендантского часа, запрет забастовок и акций протеста и тому подобное. А также возможность мобилизовать любой ресурс, необходимый для обороны государства. Ни в одном регионе страны не было задействовано ни одного из этих элементов.

То есть военное положение, которое проводится у нас, является очень корректным по отношению к нашим гражданам. Практически никаких неудобств и проблем.

Мы прошли путь без этих ограничений, даже без профилактического задержания паникеров и саботажников Александр Турчинов, секретарь СНБО

Перед его провозглашением некоторые из оппозиционных лидеров требовали не голосовать за внесенный президентом Указ, взывая: "Нас всех завтра арестуют! В течение месяца уничтожат всю оппозицию! Начнутся обыски и облавы!.. ".

И это вполне серьезно говорили люди, которые совсем не похожи на больных. Безусловно, такие настроения сильно подогревались и российской пропагандой - "все, завтра никто не выйдет на улицу, экономика Украины этого не выдержит, будет коллапс и хаос...".

Странным образом заявления российских пропагандистов и креатур спецслужб РФ совпадали с заявлениями отдельных наших оппозиционеров. В то же время, российские спецслужбы по классической схеме военного противостояния, активно работали в информационном поле.

Помните, были массовые слухи, что началась конфискация имущества и транспорта у обычных людей. Запускалась информация о тотальном призыве мужчин. Несколько дней продержалась попытка дестабилизировать курс гривны. Для этого делались массовые смс-рассылки, где сообщалось: "Долларов в стране уже нет, кто не успел обменять - гривну можете выбрасывать". Люди бежали в обменки и по ненормальному курсу меняли деньги, а потом понимали, что их просто оставили в дураках.

Но это не шутки - это одна из форм агрессии. Значительно легче побеждать, когда хаос, когда люди паникуют, недовольные действиями власти, а также не только сами не готовы противодействовать агрессии, но и мешают другим.

Для противодействия этому и принимаются все предусмотренные законом ограничения. Мы прошли путь без этих ограничений, даже без профилактического задержания паникеров и саботажников.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Президент Петр Порошенко заявлял, что военное положение не будет ограничивать права и свободы граждан

BBC News Украина:Значит, военное положение продлится установленные 30 дней и не будет продлено?

Александр Турчинов: Прогнозирую, что оно не превысит заявленный срок и не будет продолжаться при отсутствии полномасштабной военной агрессии.

Если же такая агрессия произойдет, то военное положение уже не будет таким мягким. Весь арсенал средств будет задействован, в соответствии с предоставленными Конституцией и законом полномочиями.

BBC News Украина:Не рассматриваете ли вы вариант, когда Россия может использовать военное положение для срыва выборов? Например, возникнут какие-то провокации на границе, Украина вводит военное положение и выборы переносятся.

Александр Турчинов: Нельзя исключать такие провокации. С другой стороны, вы видите, какие заявления делает Путин. Он очень надеется на то, что Порошенко уйдет с должности президента, и именно на это работает. Он публично об этом говорит. Руководство России очень надеется на политический реванш на ближайших выборах. Именно поэтому вкладываются колоссальные ресурсы в поддержку отдельных СМИ, увеличивается количество ботов в социальных сетях, происходит скрытое содействие отдельным политсилам и тому подобное. Все это на фоне продолжения агрессии против нашей страны с использованием широкого спектра гибридных технологий (информационных, кибернетических, экономических, диверсионных, военных и т.д.). Разрушить экономику, посеять уныние и хаос, и на этом фоне привести к власти тех, кто не будет мешать имперскому реваншизму Путина.

Сегодня решение о блокировании въезда в Украину мужчин от 16 до 60 лет четко выполняется Александр Турчинов, секретарь СНБО

Не исключаю, что они будут работать и в режиме силовой дестабилизации ситуации (локальные военные провокации, диверсии, террор). Цель - создать у наших граждан чувство непрерывной угрозы. Поэтому, безусловно, в условиях проведения выборов будет значительно усилена безопасность.

Ограничения для россиян могут остаться

BBC News Украина:Останутся ли ограничения для въезда россиян после прекращения военного положения или наоборот - это может быть шаг к визовому режиму?

Александр Турчинов: Мы будем подводить итоги военного положения, и я не исключаю, что некоторые вещи, которые действовали эффективно, могут быть продолжены уже в обычных условиях.

Сегодня решение о блокировании въезда в Украину мужчин от 16 до 60 лет четко выполняется. И, безусловно, это значительно облегчает работу и нашей контрразведки, и правоохранительных органов, потому что мы таким образом блокируем попадания из России агентуры и диверсионных групп.

То, как агрессивно ведет себя Россия, не выполняя требований не только Украины, но и всего цивилизованного мира по освобождению наших военнопленных, возвращению захваченных плавсредств - все это дает нам основания продолжить отдельные мероприятия в отношении российской стороны, в том числе и ограничение въезда. Но, безусловно, это решение будет принимать СНБО и президент.

Копірайт зображення ГПСУ

BBC News Украина:Соцопросы показывают, что большинство украинцев не поддерживают введение военного положения. По вашему мнению, почему?

Александр Турчинов: Если бы обсуждалось решение о предоставлении каждому денежного вознаграждения, - то поддержали бы все. Безусловно, хотим мы или нет, но военное положение создает социально-политический и экономический дискомфорт. Надо быть патриотом своей страны, чтобы это сознательно поддержать.

Давайте говорить честно - как только объявили военное положение, большинство людей не понимали, как будут развиваться события, значительно увеличилось количество тех, кто срочно выехал за пределы страны. Это трудно назвать патриотическим шагом или шагом солидаризации в стране, которой угрожает реальная опасность, требующая, чтобы количество защитников увеличилась.

Мы должны быть готовы к любым испытаниям, к любой форме агрессии Александр Турчинов, секретарь СНБО

Кроме того, у нас есть прослойка населения, отравленная российской пропагандой, которая несмотря на то, что идет 5-й год агрессии России против Украины, имеет антиукраинские настроения. Это трудно объяснить здравым смыслом, но таковы реалии нашей жизни. И тут что-то посоветовать сложно, но мы вынуждены с этим считаться и понимать, что, как и в 2014 году, в случае масштабного противостояния, у нас может быть достаточно много предателей и коллаборационистов. От этого никто не застрахован, ни одна страна, ни один народ.

Ситуация на Донбассе

BBC News Украина: Как изменилась ситуация на Донбассе после введения военного положения?

Александр Турчинов: Ситуация на Донбассе никогда не была стабильной. Два армейских корпуса на оккупированной территории подчинены 8-й армии Южного округа РФ. Если есть команда стрелять - они стреляют, команда делать военные провокации - они делают, команда уменьшить интенсивность стрельбы - уменьшают.

В то же время введение военного положения значительно напугало оккупационную власть и расположенные там воинские подразделения. Их представители уже сделали громкие заявления о подготовке в пределах военного положения полномасштабного наступления ВСУ. Начали активно строить защитные сооружения, создавать дополнительные линии обороны, то есть - реальный испуг.

По поводу громких и дебильных заявлений представителей оккупационных властей, вроде "Украинская армия планирует применить химическое оружие", которого, кстати, у нас вообще нет на вооружении. Цель таких заявлений - с одной стороны напугать тех, кто находится на оккупированной территории, и заставить их выполнять все неадекватные указания оккупационных властей. С другой стороны, нельзя исключать, что именно под таким прикрытием информационной глупости могут произойти реальные и опасные провокации.

Спрогнозировать логику действий российского Генштаба и российского президента очень трудно. Поэтому мы должны быть готовы к любым испытаниям, к любой форме агрессии.

BBC News Украина:Вы упомянули об усилении украинского флота. Хватает ли на это средств, ведь руководство Минобороны не раз заявляло, что предусмотренного на 2019 финансирования для ВСУ недостаточно?

Александр Турчинов: В бюджете на следующий год Минобороны получило 104 млрд гривен. Это на 12 млрд больше, чем в 2018 году.

BBC News Украина:Но они просили еще больше...

Александр Турчинов: Безусловно, когда мы говорим о переходе на стандарты НАТО, то речь идет о соответствующем обеспечении ВСУ. Украина пока не может себе позволить тратить на обеспечение одного солдата столько как в США, Германии или Франции...

Согласно Стратегии нацбезопасности, на сектор безопасности и обороны мы ежегодно выделяем не менее 5% от ВВП. Это для нашей страны колоссальный ресурс. Последние несколько лет мы выделяем даже больше. Например, оборонный бюджет на следующий год составляет 5,37% от ВВП.

Проблема в том, что больше страна не может себе позволить. Вы знаете, какой тяжелый в финансовом плане будет следующий год - значительная часть поступлений будет идти на возврат внешних долгов, а это колоссальная нагрузка на экономику и бюджет.

Безусловно, наш оборонный бюджет не сопоставим с бюджетами США и европейских стран, поскольку несопоставимы экономические показатели, в частности, ВВП наших стран.

Нам необходимо решить одну из главных стратегических задач - обеспечить значительный рост нашей экономики. От этого зависит независимость и само существование Украины, способность выстоять и победить в противостоянии с РФ. Так, обеспечение вооруженных сил современным оружием и военной техникой требуют значительных расходов. Мы восстанавливаем ракетное производство, в том числе производство ракетных комплексов, которые никогда не выпускали в Украине. Мы вынуждены развивать производство боеприпасов, которые у нас никогда не производились, даже во времена СССР. Нам нужны новые самолеты, корабли, мощные системы ПВО и тому подобное. Но залогом реализации всех этих задач может быть только быстрое развитие экономики Украины, которое становится одним из главных приоритетов национальной безопасности.

Я не исключаю, что спецслужбы России будут пытаться устроить провокации для инспирации религиозных конфликтов Александр Турчинов

BBC News Украина:Работа Минской группы не приносит результатов, Нормандский формат на уровне лидеров не собирался уже более двух лет. Считаете ли вы, что эти механизмы неэффективны и нужны другие?

Александр Турчинов: Даже когда проходили регулярные встречи в Минском и Нормандском формате, это не мешало России жестко ставить все требования и договоренности. У нас не было и дня без обстрелов и провокаций.

Но есть другой вопрос - альтернативы Минску, как единой площадке, где возможны хоть какие-то переговоры с РФ, сегодня не существует. Я прогнозирую, что в ближайшее время Россия будет делать все, чтобы полностью скомпрометировать Минские соглашения в качестве альтернативы военному противостоянию.

"Единая православная церковь - это справедливость"

BBC News Украина:В России говорят об опасности религиозной войны в Украине через томос. Действительно ли она существует?

Александр Турчинов: Я сам протестант, но, безусловно, поддерживаю создание единой Православной церкви Украины. Это историческая справедливость и украинские православные христиане имеют право иметь свою независимую церковь.

Но это и вопрос безопасности. Ведь, к сожалению, религиозные общины Московского патриархата, в первую очередь их духовенство, использовались руководством России против нашей страны.

Их использовали как средство информационной войны: распространение дезинформации, настройки людей против собственной страны и тому подобное.

Были и более серьезные задачи - ведение агентурной работы. Это циничное злоупотребление статусом и церковными возможностями. Представьте, СБУ задерживает священнослужителя Московского патриархата по серьезному обвинению в шпионаже, государственной измене и т.д. - вы же понимаете, какой сразу начнется шум о якобы сведении счетов и попытке уничтожить честных служителей церкви.

Я не исключаю, что спецслужбы России будут пытаться устроить провокации для инспирации религиозных конфликтов. Но я убежден, что и руководство Православной церкви Украины, и руководство государства сделают все, чтобы не допустить подобных провокаций и обеспечить эволюционный путь возвращения православных христиан, которые были прихожанами МП, в украинскую церковь.

BBC News Украина:Каким вы видите свое будущее после президентских выборов?

Александр Турчинов: Господь учит: где бы ты ни работал, делай все, что ты можешь сделать честно и качественно. И все будет хорошо. Я работаю не над политическими проектами, а над проектами безопасности и обороны страны, и считаю, для страны это сегодня является важным приоритетом. А дальше жизнь покажет.

"Возможно, Лавров прогнозирует недалекое будущее"

BBC News Украина:В прошлом году мы завершали интервью вопросом о том, чем и когда закончится АТО. Сегодня мы хотим спросить, когда и как может завершиться ООС?

Александр Турчинов: Я убежден, что ООС может завершиться только тогда, когда будет полностью восстановлено территориальную целостность нашей страны. Речь идет не только о Донбассе, а и о Крыме. Тогда действительно можно будет прекратить военную операцию.

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BBC News Украина:Лавров кстати говорит, что вы готовите наступление на Крым ...

Александр Турчинов: Заявление Лаврова - это очередная провокация накануне Рождественских праздников. Его пресс-секретарь повторяет больную ложь испуганных марионеток из оккупированного Донбасса о том, что готовится какая-то химатака, а он говорит, что имеет достоверную информацию о наших наступательных операциях не только на Крым, а вдоль всей российской границы.

Когда такие неадекватные заявления делают чиновники такого уровня, то чего можно от них ожидать? Начала военных действий, с объяснением, что должны были это сделать на опережение? Это очень опасная игра, которая заставляет нас быть бдительными и готовыми к любому развитию событий, к любым провокациям.

Военно-политическое руководство нашей страны никогда не пойдет на опасные авантюры. Для победного наступления необходимо иметь значительное преимущество над врагом.

Сегодня мы еще не готовы обеспечить победоносное наступление на вторую по потенциалу армию мира, чтобы вернуть все оккупированные территории. Но все меняется и нельзя исключать, что Лавров предсказывает недалекое будущее.

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