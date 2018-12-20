Школы в больницах: есть ли шанс у детей учиться, несмотря на болезнь?

Копірайт зображення unian

В 2019 году при больницах в Украине должны заработать школы для обучения больных детей. Как это должно происходить и готовы ли к этому учителя, выясняла ВВС News Украина.

Сотни пропущенных уроков

Настя пропустила 350 уроков истории, Слава - почти 100 уроков английского, а Дарья - 230 уроков математики. О детях, которые долго болеют, находятся в больницах и поэтому вынуждены пропускать школу, рассказывает Наталья Мосейчук, телеведущая и куратор социальной инициативы "Право на образование".

"Кроме того, что этот ребенок смотрит в окно, у него больше ничего нет. Они пропускают свою жизнь", - говорит Наталья.

Именно по инициативе общественных активистов и волонтеров в Украине при больницах начали появляться школы, где могут учиться больные дети. Теперь, обещает правительство, это станет распространенной практикой по всей Украине.

"Школы при больницах нужны не столько для образовательного процесса, сколько для общения. Это гарантия, что дети вернутся в мир живых", - говорит Наталья Мосейчук. Это облегчает их адаптацию во время возвращения в школу и дает шанс наверстать школьную программу, говорят активисты.

"У них горят глаза"

Дети при больнице "Охматдет" в Киеве изучают украинский язык, литературу и математику, готовятся к ЕГЭ.

Здесь уже четыре года работает организованная общественными активистами "Школа Супергероев". Сейчас детей учат восемь учителей, деньги на зарплату им собирают из пожертвований, а часть преподавателей являются волонтерами. К детям, которые не могут встать с постели, учителя приходят прямо в палату.

За успехи здесь раздают наклейки супергероев и гематоген, конфеты - под запретом.

"В классе есть парты, магнитная доска и кровать, где ребенок может полежать, если устал. Собираем деньги на электромобиль, который будет привозить в класс детей из всех отделений больницы", - рассказывает основательница "Школы Супергероев" Евгения Смирнова.

Копірайт зображення facebook.com/pg/superheroes.school Image caption Обучением при больницах в Украине, по данным МОН, охвачено около двух тысяч детей. А нуждаются в этом - более 10 тысяч

Школы при больницах давно работают в Финляндии и США. А в Украине сейчас они есть только в двух городах: благодаря инициативе родителей, еще с 90-х учат детей в больницах Львова, также учителя приходят к больным детям в Киеве.

Кроме "Школы Супергероев", в столице к инициативе присоединились частные заведения - "Liko-school" и "Академия современного образования".

В целом обучением при больницах, по данным МОН, охвачено около двух тысяч детей.

В "Школе Супергероев" посчитали, что обучение потребует более 10 тысяч детей в украинских больницах. Столько детей ежегодно находятся на стационарном лечении. Иногда - недели, а порой - месяцы.

"Смотришь на детей, которые только после капельницы, но которые хотят, чтобы к ним пришел учитель, чтобы с ними общались. У них глаза горят, они хотят учиться", - рассказывает Ирина Синяя, заведующая сектором воспитательной работы Львовского горсовета.

В больницах Львова сейчас работают 14 учителей и часто от них, по словам г-жи Синей, зависит психологическое состояние и настроение ребенка.

Школы во всех больницах?

Со следующего года обучение при больницах должно начаться во всех регионах Украины. Об этом есть приказ Минобразования и Министерства здравоохранения и 12 млн грн из бюджета, уверяет министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, уже с нового года за больницами местные власти должны закрепить школы, учителя из которых будут учить больных детей.

По прогнозам МОН, на полную эта инициатива заработает с сентября 2019 года - с нового учебного года - и в первую очередь коснется областных больниц, где обычно находится больше всего детей и они лечатся дольше.

Копірайт зображення unian

Для того, чтобы ребенок учился в больнице, необходимо заявление от родителей и разрешение от врача.

Обучение может быть в классе при больнице - до 12 учеников, индивидуальным - у кровати, если ребенок не может подняться, или дистанционным, если ребенок, например, после операции находится в боксе и не может контактировать с внешним миром.

Директора школ и главные врачи должны взаимодействовать и вместе решать организационные вопросы, говорят в МОН. Школы должны предоставлять учителей и учебники, а больницы - помещение, мебель, ремонт и уборку.

"Как это будет происходить в реальности, я не знаю. Не представляю, как в больницах на это выбивать помещения и делать ремонт", - рассказал ВВС News Украина человек, который сотрудничал с больницами в Киеве.

Приходишь, а кровать - пустая

"Все в больницах должны знать - ребенок учится и это важно", - убеждена Гриневич.

По ее словам, первое задание - это найти и подготовить учителей, провести для них тренинги. При этом, уверяет министр, заставлять работать с больными детьми учителей никто не будет, все должно быть добровольно.

О важности подготовки таких педагогов говорит и Елена Киркевич, учитель математики с 40-летним стажем, работающая в "Школе Супергероев" при "Охматдете".

Копірайт зображення Фото социальной инициативы "Право на образование" Image caption "Даже если ребенок всего неделю в больнице, он все равно должен учиться", - говорит учитель математики Елена Киркевич

"В больницах учителя должны быть не те, которые приходят и уходят, а основные. Сложно, когда дети разного возраста. Поэтому объяснять, например, уравнение им надо так, чтобы было понятно маленьким и интересно самым старшим", - говорит Киркевич и добавляет: это трудно, но это возможно.

Также общественные активисты говорят о психологическом аспекте работы в больницах. Рассказывают о случаях, когда преподаватели соглашались, а потом отказывались работать.

Кто-то говорил о боязни работать с ВИЧ-позитивными детьми, кто-то - о том, что не может работать в онкоотделениях: приходишь в палату, а кровать - пустая.

"Специалисты должны быть очень мотивированы и очень хорошо подготовлены. Не в каждой школе есть такие. Учителя не должны бояться, они должны хотеть это делать", - говорит Евгения Смирнова из "Школы Супергероев".

"Сердце разрывается, переживаешь, плачешь, чтобы завтра этот ребенок снова тебя встретил", - рассказывает о трудностях такого преподавания Ирина Синяя из Львова.

Надо отвлекаться от болезни

Копірайт зображення unian Image caption "Надо отвлекаться от проблем, от болезни. Обучение в больницах необходимо", - говорят родители

Любимый урок у девятиклассника Вадима - информатика. С начала учебного года из-за болезни почек он пропустил три месяца в обычной школе, но с радостью спешит на учебу в школе при "Охматдете", рассказывает его мама Елена Цыбух.

"Обучение важно для выздоровления, это терапия. Надо отвлекаться от проблем, от болезни. Я надеюсь, что такая школа будет не одна", - говорит Елена.

Вадим получил наклейку супергероя за хорошую учебу и был очень счастлив, рассказывает мама.

Следите за нашими новостями в Telegram