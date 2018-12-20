Как Facebook делился данными: детали расследования

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Социальную сеть Facebook снова поймали на горячем: издание New York Times опубликовало расследование, в котором говорится о том, как соцсеть обращается с личными данными пользователей.

Газета обнародовала новые подробности о том, как социальная сеть делилась доступом к личной информации пользователей с другими компаниями, среди которых были Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Spotify и Yandex.

В некоторых случаях другие компании заявили, что даже не осознают, что имеют специальный доступ.

Facebook стал на защиту собственной позиции.

В компании заявили, что никогда не предоставляли другим доступ к персональным данным без разрешения людей и вообще не увидели никаких доказательств того, что эти данные использовали неправильно.

Тем не менее, в компании отметили, что должны предотвратить доступ третьих сторон к информации пользователей, и заявили, что прекратили такую ​​практику из соображений безопасности.

Среди прочего, пишет New York Times, посторонние платформы имели возможность читать личные сообщения пользователей и знать их имена, контактные данные и отслеживать деятельность их друзей.

Реакцию Facebook на такие замечания раскритиковал даже бывший начальник по безопасности Алекс Стамос, который в заметке в Twitter призвал раскрыть больше деталей о том, кто должен иметь спецдоступ к личным данным.

Skip Twitter post by @alexstamos This isn't a good response from Facebook to the NY Times story, because it makes the same mistake of blending all kinds of different integrations and models into a bunch of prose and it is very hard to match up the responses to the Times' claims.https://t.co/rrnWylOBMp — Alex Stamos (@alexstamos) 19 декабря 2018 г.

К последним разоблачениям относится скандал со сбором данных компанией Cambridge Analytica, подстрекательство к насилию в Мьянме, доказательства вмешательства России и Ирана в американские выборы и несколько обнаруженных ошибок, которые привели к утечке данных.

Все это подорвало доверие общественности к Facebook и привело к призывам ввести новые правила.

Анализ: Дейв Ли, репортер по вопросам технологий вСеверной Америке

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые считают, что Марк Цукерберг должен назначить другого человека на должность главы Facebook

В Facebook по-прежнему считают, что их критикуют несправедливо. На этой неделе бывший начальник по безопасности Алекс Стамос заявил, что на скандал с Cambridge Analytica "слишком резко отреагировали".

В официальном заявлении, которое обнародовали в среду, Facebook не изменил тон, которым общался и раньше: пользователи давали согласие, говорить не о чем.

Но Facebook недооценивает, насколько "прозревшими" в вопросе пользования данными стали пользователи в течение этого года. Так же там не понимают, что пришло время раскрыть все карты.

Если бы я был сотрудником Facebook или его акционером, я бы сказал Марку Цукербергу: "Пора открыть информацию о том, кто имеет или имел доступ к данным".

Это - единственный способ в 2019 году не повторить ошибки 2018 года, когда новостные заголовки понемногу уничтожили репутацию Facebook, возможно, навсегда.

Кто что получал?

NYT проанализировала сотни страниц документов и провела десятки интервью, из которых обнародовали только часть информации.

В целом, заявляют в статье, социальная сеть имела специальные договоренности о доступе к личным данным пользователей с более чем 150-ю компаниями.

Большинство из организаций, говорится в материале, были техническими фирмами, но в список также входили интернет-магазины, автомобильные компании и медиа, среди них и сама New York Times.

Вот примеры из статьи:

Поисковая система Microsoft Bing смогла видеть имена "практически всех" друзей пользователей Facebook без согласия этих друзей, чтобы персонализировать результаты, которые она показывала

Музыкальный стриминговий сервис Pandora и платформа для рецензирования фильмов Rotten Tomatoes также имели доступ к информации друзей, чтобы настроить результаты.

Устройства Apple имели доступ к контактным номерам и календарным записям пользователей, даже если они отключили функцию совместного доступа в своих настройках Facebook. Кроме того, устройства Apple не должны были предупреждать своих пользователей о том факте, что они искали данные в их Facebook

Netflix, Spotify и Royal Bank of Canada могли читать, писать и удалять личные сообщения пользователей и видеть всех участников чата

Российская поисковая служба Yandex могла индексировать идентификацию пользователей с общедоступных страниц и сообщений, чтобы улучшить результаты собственного поиска, даже после того, как Facebook перестал предоставлять эту услугу другим компаниям

Yahoo мог просматривать посты ваших друзей

Sony, Microsoft и Amazon могут получить доступ к электронным адресам участников через их друзей

Blackberry и Huawei были среди компаний, которые могли бы извлекать данные Facebook для управления собственными приложениями для социальных сетей

Facebook долго отрицал, что продает данные своих пользователей.

Но New York Times заявила, что одна из договоренностей, которую имела соцсеть, заключалась в том, чтобы получать списки контактов от Amazon, Yahoo и Huawei, которые она использовала для управления своей функцией "люди, которых вы можете знать".

Эта функция предлагает пользователям больше знакомых, которых они могли бы добавить в список своих друзей.

Как ответили в Facebook?

В компании рассказали о двух типах договоренностей, которые они достигли с другими фирмами.

Первый тип там назвали "интеграционным партнерством". Это функция, которая позволяла другим сервисам предлагать приложение Facebook на других платформах вне собственного сайта и приложения Facebook.

Длинный список таких партнеров Facebook предоставил Конгрессу США в июле.

В Facebook заявили, что это решение позволило другим компаниям собирать публикации с Facebook, Twitter и других социальных сетей в одном приложении или отправлять уведомление из разных сервисов через веб-браузер.

Но также отметили: чтобы пользоваться этими сервисами пользователи должны были "залогиниться" через свои Facebook страницы. Там также добавили, что "почти все" эти партнерские отношения прекратились в течение последних месяцев.

Второй тип "отношений" в Facebook называют "мгновенной персонализацией".

Он позволял другим приложениям просматривать личные сообщения Facebook, чтобы, например, вы могли прислать рекомендацию о песне друзьям, не покидая приложение Spotify.

В Facebook добавили, что делились общедоступной информацией о пользователях, чтобы, например, они могли видеть, какие телешоу их друзья смотрели по Netflix.

В Facebook заявили, что в основном эти партнерские отношения закончились в 2014 году, но в некоторых случаях их продолжали до 2017 года.

Что заявили другие компании?

Microsoft выпустили краткое заявление, в котором говорится: "Во время нашего сотрудничества с Facebook мы уважали все права пользователей".

Компания Netflix заявила, что перестала советовать контент подписчикам своей страницы в Facebook еще в 2015 году, так как услуга не была популярной.

"И мы никогда не читали личные сообщения людей, и никогда не просили предоставить нам к ним доступ", - добавили в компании.

В Spotify отметили, что не знали о степени доступа, который Facebook ему предоставил. В Apple заявили, что также не знали, что их устройства имели специальный доступ.

В Yandex заявили, что их договоренности ограничивались только пользователями из России, Турции, Украины, Беларуси, Казахстана и стран СНГ, и добавили, что они перестали получать данные Facebook в 2015 году.

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