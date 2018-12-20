Иммиграционная политика Великобритании после брексита: что предлагает правительство

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Согласно предложенным иммиграционным правилам, которые могут начать действовать в Великобритании после брексита, в страну смогут приехать десятки тысяч иностранных работников с низкой квалификацией, которые, правда, смогут работать в стране только в течение одного года.

По замыслу правительства, это правило будет действовать до 2025 года и призвано защитить части британской экономики, наиболее зависимые от иностранной рабочей силы.

Министр внутренних дел Саджид Джавид говорит, что новая система будет базироваться в первую очередь на потребностях государства, а не на том, откуда приезжают работники. Цель, говорит глава ведомства, - показать, что Британия открыта для бизнеса.

Представляя меры, которые он сам назвал серьезным обновлением миграционной политики за последние 40 лет, Джавид заявил, что правительство не ставило себе целью уменьшить количество мигрантов, прибывающих в Британию.

В проекте, где перечислены предложения власти и который еще предстоит одобрить, среди прочего говорится следующее:

Отмена действующих ограничений на количество квалифицированных иностранных работников - таких, как врачи или инженеры

Обсуждение возможного установления фиксированной минимальной зарплаты в размере 30 тысяч фунтов для квалифицированных иностранных специалистов, претендующих на получение пятилетней британской визы

Новая система должна заработать с 2021 года

По словам Саджида Джавида, предложения, разработанные правительством, позволят Великобритании контролировать свои границы и "выполнять четкие инструкции" британского народа, которые он дал, когда проголосовал за выход из ЕС.

Годовые визы для работников с низкой квалификацией

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В правительстве говорят, что низкоквалифицированные работники не смогут приехать в Британию и осесть в стране навсегда.

Однако в качестве "переходного мероприятия" люди из "стран с низким риском" смогут приехать в страну, даже не имея предложения от работодателя: у них будет год на то, чтобы найти работу.

Такая схема призвана восполнить пробелы в таких отраслях, как строительство, которые сильно зависят от рабочей силы из стран ЕС.

Через год после прибытия для таких работников будет наступать "период похолодания" - это значит, что они должны будут покинуть территорию Великобритании. Вновь претендовать на право работы в Британии они смогут только через год после отъезда.

По словам министра, такая схема также предусматривает, что заявители не смогут получать выплаты из бюджета и не смогут перейти на любую другую миграционную процедуру.

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Правительство говорит, что оставляет за собой право ввести новые - более жесткие критерии.

Организация Migration Watch уже назвала такие планы власти "шокирующими".

Там настаивают, что правительство просто не сможет следить за тем, чтобы каждый из мигрантов покинул страну, как предлагается, через год.

"Это невероятно - правительство полностью уступило требованиям промышленности, игнорируя при этом сильное общественное желание снизить уровень миграции", - говорят в Migration Watch.

"Главными победителями в таком случае станут бизнесы, поскольку они получат бонусы в виде рабочей силы со всего мира и снова избегут необходимости нанимать и обучать местных работников".

Без ограничений для кадров с высокой квалификацией

Предложения правительства предусматривают новые пути получения рабочих виз для квалифицированных мигрантов из Европы и других стран мира.

Власть прислушалась к рекомендациям экспертов отменить действующий лимит - 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые могут попасть в Британию по визе Tier 2.

Tier 2 - это рабочая виза для работников из-за пределов ЕС и Европейской Экономической зоны (включающей страны ЕС, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн), которые получили предложение от британского работодателя. На нее могут претендовать, в частности, медсестры и врачи.

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Проектом изменений предусмотрены консультации по поводу установления фиксированной минимальной зарплаты для квалифицированных мигрантов в виде 30 тысяч фунтов в год.

Этот принцип в большинстве случаев уже применяется в отношении работников, приехавших из стран, не входящих в ЕС, но сможет стать правилом и для резидентов Евросоюза.

Такой подход уже раскритиковали в Национальной службе здравоохранения: "Мы глубоко обеспокоены тем, что может произойти. Следует понимать: высокая квалификация и высокая зарплата - не одно и то же", - говорит Саффрон Кордеро.

"Медсестры имеют стартовую зарплату на уровне 23 тысяч фунтов - так же, как парамедики. Молодые врачи получают 27 тысяч. Все это лежит ниже планки в 30 тысяч фунтов", - добавляет он.

Об этой же проблеме говорит теневой министр внутренних дел Великобритании Дайан Эботт: "Правительство унизительно маркировало всех, кто зарабатывает менее 30 тысяч, как низкоквалифицированных работников".

По ее словам, правительство использует систему, основанную не на умениях, а на доходах, а это исключает из списка квалифицированных кадров медсестер, работников социальных служб и других профессий, в которых имеется дефицит рабочей силы".

Бизнес-группы также заявили, что минимальный уровень заработной платы в 30 тысяч стоит снизить, иначе это свяжет руки работодателям.

Кого считают высококвалифицированным работником?

Речь идет о тех же профессиях, представители которых могут претендовать на получение рабочей визы Tier 2.

Категория высокой квалификации включает широкий диапазон специальностей: врачей, медсестер, музыкантов, авиапилотов, брокеров, парамедиков, библиотекарей, журналистов, социальных работников, исследователей, архитекторов, юристов и преподавателей отдельных дисциплин.

В большинстве случаев, чтобы иметь право работать в Великобритании по визе Tier 2, квалифицированный специалист должен получать зарплату не меньше, чем 30 тысяч фунтов, однако иногда эта цифра может меняться в зависимости от профессии.

Представители отдельных профессий - например, медсестры - также могут рассчитывать на налоговые льготы.

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