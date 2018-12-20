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ВВС News Украина собрала пять цифр, обозначивших развитие украинской экономики в 2018 году.

1. Стокгольмский арбитраж: $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза"

$2,56 млрд должен был заплатить российский "Газпром" украинскому "Нафтогазу" по результатам коммерческого арбитража в Стокгольме $2,093 млрд "Нафтогаз" получил от "Газпрома" по состоянию на декабрь 2018 года Getty

2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" - таким стал общий арифметический итог спора с российским "Газпромом", который продолжался более 3,5 лет и завершился в последний день февраля 2018 года.

В течение года споры по выполнению решения Стокгольмского арбитража распространились на суды в Швейцарии, Нидерландах, Великобритании, где "Нафтогаз" пытался добиться ареста активов "Газпрома".

Однако, как сообщили ВВС News Украина в "Нафтогазе", по состоянию на 19 декабря, "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,093 млрд долларов.

Общая сумма долга "Газпрома" вместе с процентами на остаток задолженности, которая осталась непогашенной после 28 февраля 2018 года, составила 2,689 млрд долларов.

2. МВФ: $1,4 млрд "под елочку"

$1,4 млрд первый транш по программе stand-by, который получил Украина от МВФ после перерыва в более 1,5 лет $750 млн кредитных гарантий предоставил Всемирный банк

€500 млн макрофинансовой помощи от ЕС AFP

К концу года, 18 декабря, после более полуторагодичного перерыва МВФ одобрил предоставление Украине транша в 1,4 млрд долларов по новой программе сотрудничества - stand-by.

Директора фонда также утвердили прекращение старой программы расширенного финансирования (EFF). Начавшаяся весной 2015 года программа расширенного финансирования предполагала возможность предоставления Украине около 17,5 млрд долларов на четыре года. Киев смог получить меньше половины выделенных средств.

Последний транш по этой программе поступил в апреле 2017 года. С тех пор между Киевом и МВФ шли дискуссии о повышении цен на газ для населения до рыночного уровня. В октябре 2018 года правительство решило увеличить тарифы на газ для населения на 23,5%.

Программа stand-by меньше как по объемам, так и по времени. Она будет рассчитана на почти 4 млрд долларов, за которыми Киев может обратиться в следующие 14 месяцев.

В отличие от расширенного финансирования, которое обычно предоставляется странам, нуждающимся в срочной помощи во время кризиса, программы stand-by рассчитаны на страны, экономика которых является стабильной и растет, но нуждается в поддержке в решении определенных проблем.

Наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет. Лишь в последующие два года Киев должен выплатить около 12 млрд долларов долгов.

3. Субсидии: рекорд в 71 млрд грн

71 млрд грн бюджетные расходы на выплату субсидий при оплате коммунальных услуг 120 млрд грн составлял дефицит "Нафтогаза" в 2014 году, когда цены на газ для населения дотировались UNIAN

71 млрд грн - такую сумму выделили в бюджете-2018 на выплату коммунальных субсидий. И хотя в правительстве объясняли, что 16 млрд грн из этой суммы - это задолженность еще с прошлого года, общий объем расходов является рекордным с момента, когда в 2015 году правительство впервые ввело систему коммунальных субсидий. Тогда они обошлись бюджету в 18 млрд грн.

Согласно проекту бюджета на следующий год, в 2019 году правительство планирует выделить на субсидии чуть более 55 млрд грн, а также приступить к монетизации, то есть, адресной выплате деньгами.

Готовясь к монетизации субсидий в 2019 году, правительство проверило субсидиантов и несколько изменило правила получения субсидий.

В целом, во время отопительного сезона более 6 млн (почти половина) домохозяйств в Украине получают субсидию на оплату коммунальных услуг.

4. Урожай: рекорд на 70 млн тонн

70 млн тонн урожай зерновых в 2018 году 17 лет длится мораторий на продажу земли сельхозназначения UNIAN

Урожай зерновых этого года достиг рекордного уровня - более 70 млн тонн. Это на 4 млн тонн больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2016 году. По расчетам Министерства аграрной политики, это позволит увеличить экспорт зерна до более 47 млн ​​тонн (против почти 40 млн тонн в предыдущем маркетинговом году).

В Национальном банке рекордный урожай даже назвали одним из факторов того, что из-за сложной финансовой ситуации поступления от аграрного экспорта позволили поддержать курс гривны.

Вместе с тем, земля сельхозназначения в Украине продолжает не быть товаром. Ее продажа запрещена земельным мораторием, введенным еще в 2001 году.

По оценкам Всемирного банка, снятие моратория и внедрение эффективного рынка земли дало бы Украине дополнительные 1,6% прироста ВВП ежегодно.

5. Трудовые мигранты: больше, чем инвесторы

$6,35 млрд перечислили украинские трудовые мигранты в Украину за январь-июль 2018 года $11 млрд может составлять сумма переводов по итогам 2018 года

$9,3 млрд было перечислено трудовыми мигрантами в Украину в 2017 году KSENIA HNYLYTSKA

За первые семь месяцев 2018 года трудовые мигранты перечислили в Украину 6,35 млрд долларов. Это в пять раз больше, чем прямые иностранные инвестиции за то же время. Как ожидают в НБУ, по итогам года переводы должны достигнуть 11 млрд долларов.

В 2017 году трудовые мигранты дали стране более 9,3 млрд долларов.

Таким образом, украинские трудовые мигранты остаются крупнейшими инвесторами и одними из главных поставщиков валюты в страну.

По подсчетам НБУ, в 2018 году объем зарплаты, полученной украинцами за рубежом, увеличился на 43% по сравнению с предыдущим годом.

Вместе с тем, из-за насыщенности рынка и замедления польской экономики темпы прироста количества трудовых мигрантов из Украины несколько замедлились.

Впрочем, они снова могут ускориться сразу после упрощения процедур для трудоустройства иностранцев в какой-то из европейских стран, например, в Германии.

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