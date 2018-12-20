Гендерно-нейтральный Санта-Клаус. Это как и зачем?

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Когда мы вспоминаем Санта-Клауса, вероятно, кто-то из нас представляет толстенького старика с пушистой белой бородой. А если бы это была женщина или гендерквир? Разве нельзя распространять дух Рождества, независимо от пола?

Дискуссии об этом сейчас разгораются в Великобритании - после того, как в прошлом месяце депутат городского совета города Ньютон Айклифф (вблизи Дарема) пожаловался, что на роль Санты в местном рождественском параде претендует женщина.

Арун Чандран - так зовут депутата, который отвергает идею о Санте-женщину, - сказал журналисту Times, что эта роль подходит исключительно мужчинам.

"По моему мнению, Санта-Клаус, которого еще называют "Дед Мороз", - мужская роль. Пусть будет миссис Клаус, я не против. Но Санта-мужчина - это давняя традиция, общепринятая в обществе".

Другие депутаты того же совета сначала не согласились - один из них, 70-летний Билл Бленкинсопп, заявил: "Мы единогласно проголосовали за то, что Санта вполне может быть женщиной. Какая разница?"

Однако несколькими днями позже произошло повторное голосование и после дебатов совет изменил вывод на противоположный, постановив, что "роль Санта-Клауса должна оставаться мужской".

Такие колебания отражают то, как меняется понимание этой роли в обществе в целом.

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Согласно недавнему исследованию, 27,8% американцев и британцев предпочли бы видеть Санту женщиной или небинарной личностью (люди, которые не определяют свой пол или гендерную роль). Из них 10,6% предпочли бы Санту-женщину, а 17,2% считают, что этот персонаж должен быть гендерно-нейтральным.

Впрочем, это уже не первые дебаты о половой принадлежности Санты.

В 2015 году по интернету стремительно распространился видеоролик, в котором детей спрашивали, может ли Санта быть женщиной. Ответы были разные и среди них такие: "Нет, потому что она не найдет дорогу в небе".

В 2016 году компания Marks&Spencer выпустила рекламное видео (гиперссылку), которое "раскрывало тайну": главную роль во всей этой рождественской операции играет определенная миссис Клаус. А в прошлом году прозвучало сомнительное заявление, якобы люди требуют переименовать Деда Мороза в более инклюзивного - "Морозко".

Между тем, Санты Новой Зеландии намного нас опережают - в городе Гисборн уже работает "местная Санта-женщина, маори и квир".

"В Гисборне, на параде Санта-Клаусов появилась "местная Санта-женщина, маори и квир". Детей это нисколько не смутило. Возможно, это региональная особенность Гисборна... а может, главное - чтобы были красные ленты", - говорится в подписи к фото Санты.

А торговый центр в Окленде украсили огромной фигурой Санты - с зонтиком, как у Мэри Поппинс, пушистой бородой, сумочкой, а также в трусиках и чулках.

"А вот и Санта! Теперь в воздухе запахло Рождеством!", - говорится в сообщении.

"Начиная с Мэрилин Монро, этот образ с годами претерпел немало трансформаций, и он всегда актуален (и всегда смелый!)"

"В этом году его зовут Санта-Поппинс, и это лучшая няня (или нянь) в мире. Поскольку на экраны как раз выходит новый фильм о Мэри Поппинс, мы подумали, что будет уместно отметить этот любимый персонаж. Мы не забыли о саквояже, полном подарков, и большом зонте, который не будет лишним при оклендских летних дождях", - отметили в магазине.

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Как считает тренер по ЛГБТ и идентичности Джина Баттье, это замечательно, что более 17% опрошенных хотят видеть Санту гендерно-нейтральным.

"Это свидетельствует о прогрессе в вопросах инклюзии. Все больше людей ставят под сомнение идеи и условные рефлексы, выработанные с детства", - сказала она нашему корреспонденту.

К тому же, если роль Санты будет исполнять не мужчина, это станет хорошей возможностью поговорить с детьми о небинарной и трансгендерной идентичности.

"Объясните детям, что любой может быть Сантой, - говорит она. - Вот как я объясняю это племяннице и племяннику. Когда мы видим в магазинах Санту, я рассказываю, что он не может присутствовать везде и говорить со всеми детишками одновременно. Поэтому некоторые Санты - мужчины, некоторые - женщины, другие - трансгендеры или неизвестный нам пол. И все они - представители настоящего Санты".

Итак, по мнению Джины, разнообразие в исполнителях роли Санты положительно влияет на детей; кроме того, это хорошо, потому что предоставляет всем равные возможности для трудоустройства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption И это... должно быть весело?

Наконец, традиционный образ Санты порой пугает детей.

Поэтому, возможно, пришло время Санте измениться?

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