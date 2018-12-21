Рада продлила мораторий на продажу земли: на сколько и каковы аргументы

Копірайт зображення UNIAN Image caption Аграрный сектор - один из главных производителей ВВП Украины, аграрный экспорт является одним из главных источников поступления валюты в страну, но владельцы главного средства производства - земли - не могут его продавать

Верховная Рада проголосовала за продление моратория на продажу земли сельхозназначения "до вступления в силу закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", но не ранее 1 января 2020 года". За это проголосовали 231 парламентария.

В принятом варианте также предусмотрено, что правительство должно разработать и до 1 марта внести на рассмотрение парламента законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Что предлагали?

В целом депутаты предложили и рассмотрели по сокращенной процедуре 15 законопроектов, посвященных этой теме. Один из них даже предлагал отменить мораторий 22 апреля 2019 года - в годовщину дня рождения Владимира Ленина. Было также и предложение продлить мораторий до 2030 года.

Как отметили в профильном аграрном комитете, в целом законопроекты отличались разве что датой, до которой должен быть продлен мораторий. Там также признали, что продление моратория не имеет юридического смысла без принятия закона об обороте земель, однако оно важно для "снятия социальной напряженности" вокруг этого вопроса.

При этом, при обсуждении опасности "скупки украинской земли транснациональными корпорациями" говорили как представители оппозиционных сил, так и "Свободы", а назвать списки крупнейших латифундистов, которые якобы уже владеют украинскими землями, обещали как депутаты из БЮТ, так и парламентарии из "БПП".

"Рынок земли нельзя ввести завтра"

Мораторий на продажу сельхозземли был введен как временная норма еще в 2001 году в переходных положениях Земельного кодекса. С тех пор его действие неоднократно продлевали.

Впрочем, в тех же переходных положениях говорится, что мораторий не может быть снят до того, как вступит в силу закон об обороте земель. Из-за этого ряд депутатов, а также экспертов утверждают, что даже в случае, если бы депутаты не продлили мораторий, рынок земли все равно не заработал бы без нужного закона.

Однако в министерстве аграрной политики даже говорят, что по-настоящему открыть рынок земли можно будет только через два года после принятия закона об обороте земли.

По словам исполняющего обязанности министра Максима Мартынюка, это связано с тем, как работает этот рынок сейчас, когда крупные арендаторы накопили целые "банки" земли:

"Рынок земли нельзя ввести завтра, потому что большие массивы земли в аренде, надо обеспечить права арендаторов. При ошибочных решениях мы поставим под угрозу потенциал производства аграрной продукции в целом, так как если эти земельные банки будут распыляться, то будет падение валового производства" .

Сейчас, говорит чиновник, следовало бы убрать норму о временном моратории из переходных положений Земельного кодекса. Но в то же время "политических возможностей" для принятия такого решения в министерстве аграрной политики не видят.

Базар без рынка

Копірайт зображення UNIAN Image caption Несмотря на то, что сельхозземлю нельзя продавать, некоторые производители собрали целые "земельные банки"

Вместе с тем, обозреватели уже не первый год отмечают, что, несмотря на отсутствие рынка земли, она уже имеет своих владельцев "де-факто". Самой распространенной формой этого является длительная аренда - на 50 лет.

Владельцы паев отдают свою землю в аренду по цене, которая на порядок ниже, чем в Европе, несмотря на то, что качество украинских черноземов является своеобразным "брендом".

При этом земельные банки, которые на условиях аренды собрали агрохолдинги, работающие в Украине, огромны и составляют сотни тысяч гектаров пашни.

Однако именно крупные аграрные хозяйства производят значительную часть продукции АПК, доля которой в экспорте выросла до более 40%, опередив традиционные металлургию и химию.

Но дела могли бы идти еще лучше. Во Всемирном банке называют земельную реформу ключевой из реформ, которые Украина могла бы реализовать уже в ближайшем будущем.

По подсчетам Всемирного банка, открытие рынка сельскохозяйственной земли, продажа которой сейчас запрещена, дало бы Украине дополнительные 1,6% прироста ВВП ежегодно.

Кроме того, это позволило бы исправить искаженную теневым рынком и коррупцией ситуацию вокруг одного из крупнейших ресурсов Украины.

Проведение земельной реформы есть также и в списке первоочередных "маяков" новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Впрочем, так было и при предыдущей программе, действие которой директора фонда по просьбе Киева прекратили 18 декабря.

Юридические осложнения

В мае Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины" признал мораторий на продажу земли нарушающим право человека распоряжаться собственностью.

Суд обязал Украину прибегнуть к законодательным шагам, которые бы обеспечили справедливость для владельцев земли, и это распространяется не только на истцов.

Но украинское правительство имеет право самостоятельно определять, как будет решен этот вопрос.

Однако если Украина и в дальнейшем "будет демонстрировать ложное промедление" с принятием соответствующих законов, то речь пойдет уже и о денежных компенсациях за нарушение прав граждан, которые обратятся в суд. Эксперты ожидают, что счет может пойти на миллиарды гривен.

В то же время украинский Конституционный суд отказался рассматривать конституционность моратория.

"За" и "против"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вопрос продажи земли является предметом ожесточенных споров уже почти 20 лет

Согласно исследованию, проведенному GfK и Центром экономической стратегии, поддержка продажи земли очень разнится в зависимости от региона.

Если в Закарпатье и на Волыни свободный рынок земли поддерживают 72-64% опрошенных соответственно, то в Сумской и Хмельницкой поддержка находится в пределах статистической погрешности - до 3%, в Херсонской же области она составляет 6%.

При этом авторы исследования также отмечают, что результаты отличаются - до 10 процентных пунктов - в зависимости от того, как сформулирован вопрос: о снятии моратория на продажу земли или праве свободно распоряжаться своей собственностью, хотя речь, по сути, идет об одном и том же.

По результатам опроса, продажу земли активно поддерживают именно владельцы земельных паев, среди которых 32% ответили, что хотят иметь право продать земельный участок, если это им нужно. Среди противников продажи земли 60% ею не владеют.

Эксперты обращают внимание и на еще один аспект проблемы - демографический. Владельцы земли пожилого возраста умирают, так и не воспользовавшись своим правом собственности на свой земельный пай. Из почти 7 млн украинцев-владельцев земельных паев более 1 млн владельцев земельных паев уже умерли.

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