Рейтинг Зеленского: комедия, феномен или оплеуха политикам?

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Владимир Зеленский, шоумен и комический актер студии "95 Квартал", который никогда не заявлял, что планирует идти на выборы, в последние месяцы наращивает президентский рейтинг.

Социологи говорят, что по состоянию на начало декабря, он имеет все шансы попасть во второй тур выборов вместе с Юлией Тимошенко.

Однако все ли так однозначно с рейтингом известного артиста?

"Еще ничего не ясно", - говорят в один голос социологи. Поскольку кроме неопределенности относительно участия шоумена в выборах, анализ социологических данных не дает оснований для выводов о стабильности рейтингов нынешних лидеров опросов.

Комики во власти? Почему бы нет

В других странах комики и шоумены, имея значительную поддержку людей, попадали во власть.

Итальянский комик Беппе Грилло, который создал партию "Пять звезд", в 2013 году получил более 25% голосов избирателей на парламентских выборах.

В Словении бывший комик, лидер левоцентристской партии Марьян Шарец на президентских выборах осенью 2017 года сенсационно прошел во второй тур и набрал 47%, проиграв действующему президенту Пахору.

Политолог Михаил Басараб говорит, что избрание президентом США Дональда Трампа в известной степени также может служить примером популярности вне традиционных представлений о политике.

Что касается Украины, то эксперт вспоминает Виталия Кличко, который пришел во власть из сферы, далекой от политики. А также о Партии зеленых, которая в 2008-м попала в Верховную Раду потому, что для многих избирателей она была аполитичной, а не ассоциировалась с украинским политическим классом.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Только шутки. Те, кто готов голосовать за Владимира Зеленского, скорее всего, никогда не слышали, как он говорит серьезно

Однако во всех этих примерах есть существенное отличие от ситуации с Владимиром Зеленским. Тем не менее, эти люди, каким бы ни было их прошлое, занимались политикой перед выборами и четко декларировали свои намерения.

Социологическая фортуна

Согласно результатам опросов Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на начало декабря 21,2% были готовы проголосовать за Юлию Тимошенко, 14,6% - за Владимира Зеленского, 11,6% - за Петра Порошенко, 11% - за Юрия Бойко, 8, % - за Олега Ляшко, 8,2% - за Анатолия Гриценко.

"Молодежный, протестно-деполитизированный электорат - это его" Александр Вишняк, социолог

Когда КМИС предложил пары возможных претендентов на пост во втором туре, Владимир Зеленский опередил почти вдвое Петра Порошенко и имел небольшое преимущество над Юлией Тимошенко.

Пока Владимир Зеленский сохраняет интригу, его рейтинг в начале декабря вырос по сравнению с сентябрем-ноябрем. Тогда несколько социологических компаний давали ему не более 10-11%.

Как утверждают социологи, с которыми говорила ВВС News Украина, изначально шоумен попал в опросники почти случайно, "благодаря" Святославу Вакарчуку. Лидера "Океана Эльзы" социологи добавили в список сознательно, поскольку он высказывал свои политические взгляды, был (хотя и недолго) депутатом парламента от партии Виктора Ющенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Зеленский во время съемок новогоднего "Вечернего квартала", декабрь 2018 года. Похоже, в Новогоднюю ночь он решил примерять образ президента

"В предвыборный период, когда никто четко не заявляет о своих намерениях баллотироваться, любой список претендентов является произвольным. Главное - чтобы человек был на слуху и играл определенную роль в обществе. Сначала говорилось только о Вакарчуке, заявления которого пронизаны общественно-политическим содержанием. Для нас было важно узнать, готовы ли люди поддержать новое лицо в политике, на фоне недоверия к политикам ", - рассказывает ВВС News Украина заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

"Я не могу вспомнить, как было принято решение о Зеленском. Но разные люди - политики, эксперты, журналисты - спрашивали, почему его там нет, ведь он популярен и шутки его не отстраненные - об украинской власти и социально-экономической жизни страны", - добавляет он.

Разочарование в традиционной политике, в политиках как классе продуцирует такую общественную гримасу Михаил Басараб, политолог

"Один из журналистов как-то спросил: а почему вы ставите Вакарчука в опросник, а Зеленского - нет? Потом кто-то еще спросил. Решили попробовать. Когда увидели, что рейтинг достаточно высок, оставляли его и в дальнейшем. И теперь, пока не скажет однозначно "нет", он там останется", - рассказал ВВС News Украина руководитель социологических программ Центра Разумкова Андрей Быченко.

Таким образом, говорят эксперты, результаты исследований показали, что на фоне недоверия к политикам и власти все же есть новые лица, которых люди готовы поддержать.

ВВС News Украина обращалась к Владимиру Зеленскому с просьбой об интервью или комментариях, однако его пиар-служба посоветовала подождать до конца новогодних и рождественских праздников.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Жертвами" шуток Владимира Зеленского были и его нынешние соперники в рейтинге потенциальных претендентов на пост президента

Портрет его избирателя

Как и избиратели Святослава Вакарчука, сторонники Владимира Зеленского - это преимущественно молодежь, недовольная нынешним политическим классом, а потому готовая голосовать за любого из новых людей.

"Молодежный, протестно-деполитизированный электорат - это его", - говорит в комментарии ВВС News Украина доктор социологии Александр Вишняк.

"Его избиратели заметно моложе, чемув других потенциальных кандидатов. Около 40% - это лица в возрасте до 30 лет, а около 30% - 30-44-летние. Для украинских реалий это важно. Поскольку молодежь просто может не дойти до избирательных участков, в отличие от избирателей Юлии Тимошенко, за которую готовы голосовать люди старшего возраста, которые активно ходят на выборы", - говорит заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

"Вероятно, большинство из них, если Зеленский или Вакарчук не будут баллотироваться, не пойдут на выборы вообще", - добавляет Андрей Быченко из Центра Разумкова.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption В телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский предстал в образе народного президента

"Общественная гримаса"

"Такие результаты соцопросов - это форма политического протеста людей, это бегство от политики. Разочарвоание в традиционной политике, в политиках как классе продуцирует такую ​​общественную гримасу", - заключает в комментарии ВВС News Украина политолог Михаил Басараб.

"Феномен Зеленского для кого-то может и является попыткой выразить свой протест, пошутить или кого-то упрекнуть, но для меня это ужасная ситуация, даже если он займет 7-8-е место. Сама вероятность его участия в выборах дискредитирует институт президента, политики как важной сферы общественной жизни, выборов как таковых, особенно в то время, когда идет война и перед страной - серьезные вызовы", - возмущается эксперт.

Но так думают не все. К примеру, поэт Юрий Рыбчинский считает Зеленского достойным президентского поста и говорит, что у него - "колоссальная организованность".

Мы еще не видим борьбы месседжей и взглядов, а это все может радикально изменить лидеров Антон Грушецкий, политолог

"Я верю, что он или Святослав Вакарчук сделали бы больше всех на посту президента. Это был бы совсем другой путь", - сказал Юрий Рыбчинский в одном из телеинтервью.

Безумная погрешность

В течение последних месяцев социологи обращают внимание на несколько важных обстоятельств, которые свидетельствуют, что одно из лидирующих мест Владимира Зеленского в рейтинге автоматически не обращается в успех во время голосования 31 марта следующего года.

Первая из причин - за чуть более чем три месяца до выборов рейтинги поддержки всех без исключения кандидатов остаются низкими, то есть, значительная часть людей не определилась или не удовлетворена спискомм претендентов, хотя их число уже приближается к 40.

Второе обстоятельство кроется в самих результатах.

"Рейтинги у всех малы, поэтому если в опросе приняло участие, например, в 2000 опрошенных, а за Зеленского высказалось около 11% респондентов, то это же всего 200 человек. И при таком результате это означает, что социологическая погрешность может достигать 8%", - объясняет руководитель социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

О неблагодарности прогнозов говорит и один из руководителей Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

"Делать прогнозы на 31 марта было бы некорректно. Имеющейся информации пока недостаточно. Ситуация динамичная и может меняться. Владимир Зеленский еще не высказывался относительно экономических, социальных проблем, Крыма, Донбасса. То есть, мы еще не видим борьбы месседжей и взглядов, а это все может радикально изменить лидеров. Также на ситуацию может повлиять участие в выборах Святослава Вакарчука", - говорит социолог.

"Я все же думаю, что ближе к выборам будет значительная часть избирателей, которая ни при каких обстоятельствах не будет голосовать за Зеленского. И, кстати, может стать раздражителем, сыграть на руку другим кандидатам, мобилизовать их избирателей, того же президента Порошенко, который - согласно последним исследованиям КМИС - третий в рейтинге после Тимошенко", - предполагает Михаил Басараб.

А Александр Вишняк еще более категоричен.

"Рейтинг Зеленского ближе к выборам не будет таким большим. Мыльные пузыри быстро надуваются и быстро лопаются", - считает он.

"Все может измениться, - добавляет Андрей Быченко. - И все еще остается место для нового кандидата, который - теоретически - если он будет известен избирателям, имеет неограниченный доступ к телевидению, станет одним из лидеров или даже победит. Поэтому сейчас - полная неопределенность, нельзя прогнозировать, кто победит и даже кто выйдет во второй тур".

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