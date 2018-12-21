"Гараж-хаб", или Где в Харькове сделать железного человека

Копірайт зображення Виталина Зиньковская Image caption В "Гараж-хаб" приходят все желающие что-то смастерить

Почему подвал называют гаражом, что такое выученная беспомощность и как сделать сердце из арматуры - обо всем этом можно узнать в харьковском "Гараж-хабе", который становится все более популярным среди местной молодежи.

"Все началось с того, что нам - трем студентам физтеха - руководство факультета выделило комнату в общежитии под лабораторию, чтобы мы могли готовиться к Международному турниру физиков, - рассказывает Роман Видро, соорганизатор "Гараж-хаба". - Но помешала непримиримая вахтерша, не разрешала нам засиживаться в лаборатории после одиннадцати, а попытку пронести в священные стены общежития, скажем, старый телевизор или обломки велосипеда, которые так необходимы для опытов, воспринимала как диверсию".

Студенты решили арендовать гараж. Довольно быстро первое помещение наполнилось станками, инструментами и друзьями, поэтому пришлось снимать соседней бокс, а потом - третий, четвертый и пятый.

Проект, который никто из харьковских студентов и не планировал как проект, стал популярным и перестал помещаться в гараже. Поэтому через два года с помощью гранта от проекта, который финансирует Агентство США по международному развитию, ребята перебрались в большой подвал жилого дома почти в центре Харькова, однако название "Гараж-хаб" на память оставили.

"Нас интересует инженерия, создание прототипов и вообще все то, что называется "мейкерство" от слова make - делать, - говорит Роман Видро. - Скажем, понадобилась для одного из тренажерных залов смастерить Железного Человека. Взяли металл, гнули, варили, клепали, а затем везли его на крыше старой "Волги" на радость всем харьковчанам. Даже копы приветливо сигналили".

Копірайт зображення Виталина Зиньковская Image caption Одно из произведений "Гараж-хаба"

А вот дрезину на базе велосипеда для езды по железнодорожным рельсам смастерили ради любопытства. Работали всю ночь. В пять утра установили дрезину, окрашенную в розовый цвет, на трамвайную колею и гоняли, пока не пошли трамваи из депо.

ЗD-мир для незрячих

Одним из самых резонансных стал проект для незрячих, который предложил Тарас Живокоренцев. На 3D-принтере изготовили миниатюрные копии мировых архитектурных шедевров: Эйфелевой башни, Бранденбургских ворот, египетского Сфинкса и нескольких харьковских памятников.

Поэтому однажды дети из харьковского интерната имени Короленко смогли "увидеть пальцами" эти знаменитые сооружения.

Резидентов приводят друзья или они приходят сами просто из любопытства.

Сейчас с вновь прибывших берут небольшую сумму, которая идет на аренду. В этом году это стоит 50 грн в час, но тем, кто не может себе этого позволить, дают стипендию, которая позволяет не платить или платить самый минимум. Со следующего года собираются ввести новую систему абонементов, стоимость которых еще высчитывают.

Всем новичкам обязательно проводят инструктаж по технике безопасности, затем учат пользоваться станками, и дальше они уже работают со всем оборудованием бесплатно.

Если же резидент (так здесь называют постоянных участников) пришел с коммерческим заказом, а чаще всего это дизайнеры, то его просят заплатить определенный процент от заработанного.

"Для меня это - своеобразная тусовка, - улыбается Иван Тихов, юрист по образованию. - Когда-то я задолжал своей подруге-художнице четыре чашки кофе, а она вместо кофе попросила сделать сердце из арматуры для своей выставки. Я купил арматуру, меня научили сварке. И после нескольких попыток мое произведение таки стало похоже на сердце".

Металлическое сердце заняло свое место в экспозиции, а Иван остался в "Гараже". Делал светильники, выпиливал из дерева, иногда готовит для всех оригинальные блюда - в хабе и для этого есть оборудование.

Копірайт зображення Виталина Зиньковская Image caption "Нас интересует все то, что называется "мейкерство", от слова make - делать", - говорит Роман Видро, один из соучредителей "Гараж-хаба"

Именно Иван придумал другое определение "Гараж-хаба" - "хобби-мастерская", и по его словам, такие ячейки как магнитом притягивают тех, кто работает в офисах под давлением с цифрами, бумагами, организацией различных процессов - от логистики и продаж до программирования. Эти люди находят утешение и выплескивают энергию в гараже-подвале, делая своими руками украшения из древесины, лазерную арфу или просто монтируя гидроэлектростанцию ​​в бачок унитаза.

"У нас нет претензий на глобальные открытия, - говорит еще один из соучредителей "Гаража" Платон Дмитриев, который именно в этот день защитил магистерскую диссертацию по физике. - Мы просто пытаемся преодолеть приобретенную беспомощность. Ведь любой ребенок рождается с инстинктом познания, он стремится во что бы то ни стало заглянуть внутрь игрушки, чтобы увидеть, как она работает".

Часто с годами это стремление сходит на нет из-за запрета типа "не лезь, сломаешь", из-за опасений, что ничего не получится, и просто из-за элементарного отсутствия условий и инструментов.

Копірайт зображення Виталина Зиньковская Image caption "У нас нет претензий на глобальные открытия, мы просто пытаемся преодолеть приобретенную с возрастом беспомощность", - говорит Платон Дмитриев, один из соучредителей хаба

"Как-то в наш хаб просто из любопытства заглянул биолог, работающий с эмбрионами, - продолжает Платон. - Попал в очень горячий период - мы готовили инсталляцию для Фестиваля социальных инициатив. Он сразу включился, с некоторым удивлением обнаружил, что у него все хорошо получается и с тех пор реализовал немало собственных проектов".

Этот момент, когда человек открывает в себе новые неожиданные способности и достигает седьмой строчки в пирамиде Маслоу - самоактуализации - очень привлекает и самого старшего из резидентов "Гараж-хаба" 60-летнего радиофизика Олега Ожогу-Масловского.

"Молодежь сейчас просто поразительная, - убежден Олег. - Это не эйфория после недели общения. Я здесь уже два года и не собираюсь уходить. Потому что чувствую в этих парнях и девушках возможность прорыва. И это вселяет надежду".

В "Гараж-хабе" есть станки с численно-программным управлением, металлообрабатывающие, два 3D-принтера (один собранный собственноручно), фрезеры, сварочные аппараты и практически полный спектр инструментов, которые могут понадобиться человеку, стремящемуся к мейкерству.

Сейчас ребята готовят серию мастер-классов: изготовление ювелирных изделий и музыкальные инструменты "из дерьма и палок". А еще хотят пригласить пап и дедушек с детьми и внуками, чтобы они вместе делали игрушки.

"Мы хотим для харьковчан всех возрастов создать максимально творческую среду... где от рождения замысла до его реализации пройдет не месяц и не два, а час", - добавляет Роман Видро.

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