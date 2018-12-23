Как Гренландия может стать базой Китая в Арктике?

Image caption Столица Гренландии, Нуук, нуждается в инвестициях, но могут ли они прийти из Китая?

Китай играет мускулами. Страна является второй самой богатой экономикой в ​​мире, ее бизнесмены и политики имеют интересы практически повсюду в Азии, Африке и Латинской Америке.

Правда, сейчас Китай проявляет интерес относительно совсем другой части света - Арктики.

Он начал называть себя "ближне-арктической" силой, хотя Пекин находится почти в 3000 км от Полярного круга. Он купил или арендовал несколько ледоколов, включая атомные, для того, чтобы проложить новые маршруты для своих грузов через арктический лед.

Китай смотрит на Гренландию как на полезную базу на своем полярном шелковом пути.

Гренландия - самоуправляющаяся территория, хотя она все еще номинально контролируется Данией.

Остров играет стратегически важную роль для Соединенных Штатов, имеющих большую военную базу в Тулэ, на далеком севере территории. И датчане, и американцы глубоко обеспокоены тем, что Китай проявляет такой интерес к Гренландии.

Наименее населенное место на Земле

Вы должны побывать там, чтобы понять, насколько огромна Гренландия.

Это 12-я самая большая территория в мире, в 10 раз больше Великобритании: 2 млн кв. км скал и льда.

Image caption Большая часть Гренландии покрыта вечным льдом - большой замороженной пустыней

Тем не менее, ее население составляет всего 56 тысяч человек - примерно размер одного города в Англии.

В результате, Гренландия является наименее населенной территорией на Земле. Около 88% ее жителей - инуиты; остальные - этнические датчане.

Что касается инвестиций, то ни американцы, ни датчане не вкладывали в Гренландию значительные средства в течение многих лет, поэтому столица острова Нуук достаточно бедна. Дания предоставляет ежегодную субсидию, чтобы помочь Гренландии обеспечивать свои потребности.

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Каждый день в центре города собирается небольшая группа людей, чтобы продать вещи и заработать немного наличных: не новую одежду, учебники, пирожные, которые они сами же сделали, сушеную рыбу, вырезанные из рога северного оленя сувениры. Некоторые люди также продают тушки крупных уток короля Эйдеар, на которых инуитам разрешено охотиться, но не продавать ради прибыли.

Воздушные силы Китая

Сейчас в Нуук можно прилететь только на небольших самолетах с пропеллером. Однако через четыре года это изменится.

Гренландское правительство решило построить три крупных международных аэропорта, способных принимать большие пассажирские самолеты.

Китай подал заявки на выполнение этих строительных контрактов.

Датчане и американцы будут прилагать усилия, чтобы китайская заявка не прошла, но это не остановит проникновение Китая в Гренландию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Здание аэропорта в столице острова - городе Нуук

Интересно то, что мнение о китайцах, как правило, разное у разных этнических групп.

Датчане обеспокоены интересом со стороны Китая, а инуиты считают это хорошей перспективой.

Гренландский премьер-министр и министр иностранных дел отказались говорить с нами об отношении их правительства к Китаю, но бывший премьер-министр Куупик Клейст сказал, что Китай будет полезен для Гренландии.

Однако спикер по вопросам внешней политики главной партии Венстре в коалиционном правительстве Дании Майкл Ааструп Йенсен высказался очень прямо о приходе Китая в Гренландию.

"Мы не хотим коммунистической диктатуры на нашем собственном заднем дворе", - сказал он.

Такое нужное богатство

Техника продаж Китая в других странах, где работают его компании, - предложить такую ​​инфраструктуру, которая им очень нужна: аэропорты, дороги, чистая вода.

Западные государства, которые когда-то колонизировали, многим из этих стран, как правило, не помогали, поэтому большинство из этих правительств очень благодарны за помощь Китая.

Но все это имеет свою цену.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай предлагает странам ту инфраструктуру, которая им очень нужна - аэропорты, дороги, водопроводы

Китай получает доступ к сырьевым ресурсам каждой страны - минералам, металлам, древесине, топливу, пищевым продуктам.

Также, это, как правило, не означает долгосрочной работы для местного населения. Для выполнения работ по построению инфраструктуры привозят много китайцев.

Страны начинают понимать, что китайские инвестиции помогают экономике Китая гораздо больше, чем им самим.

А в некоторых местах - одно из них это Южная Африка - есть жалобы на то, что привлечение Китая приводит к усилению коррупции.

Но в городе Нуук трудно сфокусировать внимание людей на таких аргументах.

Что играет роль для жителей этой большой, пустой и бедной территории, так это мысли о больших деньгах. Куупик Клейст сформулировал этот аргумент наглядно.

"Нам это нужно, вы же сами видите", - сказал он.

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