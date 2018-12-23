Как Марко Вовчок обольщала Тургенева и что было с Жюлем Верном

Копірайт зображення Wikipedia.org Image caption Марко Вовчок

Эта невероятная женщина смогла добиться всего - славы, признания, восхищения своих выдающихся современников.

А любовные истории Марии Маркович восхищают не меньше, чем ее знаменитые романы. Она выбрала мужской псевдоним - Марко Вовчок.

Однако отстаивала собственную женскую свободу и право выбора, даже если патриархальные предписания считались незыблемыми и вечными.

В годовщину рождения вспоминаем первостепенного классика украинской литературы, эмансипе и последовательницу Жорж Санд.

Золотой браслет от Шевченко

Судьба изначально была неблагосклонной и даже жестокой к ней. Мария Вилинская родилась 22 декабря 1833 года в обедневшей русской дворянской семье, росла в доме тети на правах бедной родственницы.

Такая себе маргиналка-Золушка. Ей все делали замечания, чтобы меньше читала и думала, мол, от этого уже морщина на лбу появляется - кто же тогда замуж возьмет...

Однако девушка знала, чего хотела. Именно в те годы ярко сияла на европейском литературном небосклоне звезда Жорж Санд - романистки и эмансипе, которая восхищала своим пренебрежительным отношением к условностям.

Это она, между прочим, одной из первых начала носить брючный костюм и убедилась, что мужская мода очень удобна и красива.

Поэтому в далеком от Парижа российском Орле семнадцатилетняя Мария отказывает зажиточному помещику, который просит ее руки, убегает из дома тети, гранд-дамы местного великосветского общества, и выходит замуж за политического ссыльного - украинского этнографа Афанасия Марковича.

Тот отбывает наказание за причастность к киевскому Кирилло-Мефодиевскому обществу. Фактически, она использовала единственный шанс вызволить себя из-под опеки и взять ответственность за свою жизнь в свои руки.

Имея исключительные способности к языкам, в совершенстве овладела украинским и решилась сменить национальную идентичность.

Свои первые пробы пера прислала признанному мэтру - Пантелеймону Кулишу. Тот оценил прозу неизвестной дебютантки очень высоко, поспособствовал публикации, и после первой же встречи безоглядно влюбился в свою подопечную.

Однако взаимности не добился. Как остроумно охарактеризовал проблему их интимных отношений Виктор Домонтович, Кулиш хотел, чтобы избранница принадлежала только ему, но она предпочла принадлежать только себе.

Выходит сборник прозы, сразу же появляется и русский перевод. Она становится любимицей петербургских литературных салонов. После появления "Народных рассказов" автор, что называется, проснулась живым классиком.

Тарас Шевченко, прочитав ее тексты в долгой дороге из ссылки, пишет знаменитое посвящение, называя Марко Вовчок своей "дочкой", которую вымолил у Бога как "кроткого пророка" для Украины.

А личное знакомство только усилило его восхищение. В подтверждение своих чувств подарил Марии Александровне золотой браслет.

От Кулиша к Тургеневу

Однако она нравилась, пока не нарушала горизонты ожиданий современников. Так, Кулиш надеялся, что "молчаливое божество", как он ее называл, - все же это традиционная роль для женщины, будь она трижды талантлива! - останется ему верно в благодарность за продвижение книги. А "божество" вместо того, чтобы соответствовать стандартам, совсем не собиралось это делать.

Вскоре Марко Вовчок бросает надоевшего Кулиша и уезжает за границу с Иваном Тургеневым. Этот первостепенный российский романист, который в основном жил во Франции, увлекся женщиной.

Он перевел с украинского ее повесть "Институтка", и публикация в ведущем петербургском журнале невероятно способствовала популярности. А в Париже ввел Марию Маркович в свой круг, познакомил с издателями.

С мужем Мария "разъехалась" - так тогда называлась цивилизованная форма развода. Она теперь живет только с литературных заработков, гонораров за беллетристику, путевых очерков, переводов, статей.

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Во Франции чувствовала себя очень комфортно. Ее друзьями становятся выдающиеся среди русских эмигрантов люди, например, Александр Герцен.

Повесть Марко Вовчок "Маруся", история отважной девочки, которая помогает запорожским казакам в боевых акциях, стала классикой французской детской литературы, выдержавшей во Франции более ста переизданий.

После запретов украинского книгопечатания начинает писать на русском языке. Ее автобиографическими романами восхищались. Однако личная жизнь возмущала даже приятелей. Тургенев и Герцен предостерегали в письмах, что нельзя идти такой "неопределенной" дорожкой, сплетни разрушат карьеру.

Однако Мария Маркович на пересуды не реагировала. Много писала, путешествовала, обольщала мужчин. И всегда занималась сыном.

Между прочим, Тургенев, холостой светский лев, не без юмора вспоминал, как в долгой дороге во время совместного путешествия из Петербурга в Берлин, должен был в трясущемся дилижансе держать на коленях и забавлять маленького сына своей спутницы. Богдан стал математиком, и всю жизнь оставался для матери самым близким человеком.

Вернувшись в Петербург, Мария Маркович основывает журнал переводной беллетристики. Парижский друг Этцель так оперативно пересылал гранки, что романы популярных прозаиков выходили почти одновременно в Париже и в Петербурге.

К тому же Жюль Верн предоставил ей эксклюзивное право переводить его тексты, очарованный и восхитительной иностранкой, и ее литературным стилем.

Романы в России

В Петербурге в Марию влюбляется Дмитрий Писарев - кумир российских нигилистов, литератор и революционер. Он приходится ей младшим кузеном, их семьи дружили.

Страсть охватывает обоих безоглядно. И они, стремясь уйти от бдительных глаз (и столичных сплетен), едут отдыхать в Дубулты, на знаменитый курорт.

Здесь и произошла трагедия, изменившая ее жизнь. Двадцатисемилетний Писарев тонет в море. С вершины счастья - в пропасть неизбывного горя. Эта история и заставила ее искать тихую гавань и отдых от потрясений.

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В какой-то момент она явно устала от долгой борьбы и все же решила попробовать традиционную женскую роль.

Приняла предложение красавца Михаила Лобача-Жученко, который был моложе ее, и уехала с ним в далекий Нальчик. Писала в этот период мало, воспитывала внука.

Увлеченному революционными идеями сыну не хватало на ребенка ни времени, ни внимания. Поэтому Мария Александровна забрала мальчика и официально усыновила. Эту семейную тайну раскрыли только спустя многие десятилетия.

Ее лучшие тексты стали неоспоримой классикой. Марко Вовчок рассказала и о своем поколении, и о человеческой природе вообще, чем мы восхищаемся и сегодня.

А ее биография осталась историей успеха, достигнутого при самых неблагоприятных обстоятельствах.

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