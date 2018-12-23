Куда поехать на Новый год: семь направлений

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Как и где встретить Новый год - ВВС News Украина подготовила подборку из самых популярных направлений.

Египет

Из украинской зимы в страну пирамид и Мохаммеда Салаха едут за солнцем, морем и историей.

Египет остается одним из самых популярных направлений для украинских туристов.

Заняться дайвингом в Красном море, нырять с маской, разглядывая кораллы, увидеть древние пирамиды в Гизе и храмы Луксора и "зажигать" в новогоднюю ночь в баре на пляже - таким может быть Новый год в Египте.

Копірайт зображення FETHI BELAID AFP Image caption Куда поехать на Новый год: Египет остается одним из популярнейших мест отдыха украинских туристов

Туры в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Эль Гуну с вылетом из Киева стоят от 300 долларов. Чартеры летают из многих городов Украины - Львова, Одессы, Днепра, Харькова.

А еще в Египте до сих пор находят нетронутые гробницы возрастом 4 тысячи лет.

Львов

Вариант, чтобы не дома и не ехать далеко - это Новый год во Львове, если, конечно, успеть купить билеты на поезд.

Во Львов едут вкусно покушать и попить, побродить по узким улочкам, которых часто не видно за толпой туристов.

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На Новый год во Львове многие заведения организуют праздничные вечеринки - от танцевальных форматов до уютных посиделок под музыку в ​​стиле джаз. К тому же, во Львове сейчас много веганских и вегетарианских мест.

Кроме походов в многочисленные кафе и рестораны, можно посетить замки вокруг города - Олесский, Золочевский и Подгорецкий, пойти на экскурсию в подземелье Львова, посетить городской Арсенал и дворец Потоцких.

Крыши новогоднего Львова увидеть можно с горы Высокий Замок или с башни львовской ратуши высотой 65 метров, открытой для туристов круглый год.

На площади Рынок возле ратуши обычно работает Рождественская ярмарка с катком, глинтвейном и пампушками, но в этом году в связи с чрезвычайным происшествием ее закрыли.

Еще на Рождество на улицах Львова бывает много вертепов, куда тоже нужно заглянуть.

Карпаты

Новый год в Карпатах может быть как активным - горнолыжные курорты Буковель, Славское, Пилипец и Драгобрат, так и "ленивым" - неспешные прогулки по селу Колочава с его музеями или по Яремче, где есть подвесной мост над Прутом и старинные деревянные храмы.

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Еще один замечательный зимний вариант релакса - бани и чаны, которые есть практически в каждом карпатском селе, или купания даже в мороз в открытых термальных источниках Берегово и Косино.

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Что, кроме катания на лыжах, еще делать в Карпатах зимой? Греться в колыбах, пробуя традиционные блюда банош с брынзой и грибную юшку, посетить музей гуцульской магии в Верховине или замки - Паланок в Мукачево и еще один, Шенборнов, поблизости.

Польша

Ближайшая к Украине страна с традиционными европейскими рождественскими ярмарками и наибольшим количеством лоукостов, которые вас могут туда отвезти, - это Польша.

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Из Киева бюджетные авиалинии летают в Познань, Гданьск, Варшаву, Вроцлав, Катовице, Краков, Быдгощ - цены от 1200 грн в одну сторону.

Из Львова летают в Катовице, Вроцлав, Краков - цены от 800 грн в одну сторону.

Также в этом направлении курсируют автобусы и поезда Интерсити "Киев-Перемышль" и "Здолбунов-Хелм".

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Рождественские ярмарки проходят в каждом польском городе и начинаются почти за месяц до Рождества. Однако некоторые из них, как, например, в Гданьске, заканчиваются сразу после 25 декабря.

Горнолыжный курорт Закопане, на границе со Словакией и в 100 км к югу от Кракова, с его живописными видами на горы Татры, тоже интересный вариант для встречи Нового года в Польше.

Израиль

Зимой в Израиле холоднее, чем в Египте, но значительно теплее, чем в Украине.

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Посещение святых мест, связанных с тремя религиями, старинных кварталов Иерусалима, Вифлеема или Назарета не зависит от погоды.

Увидеть четыре моря, пустыню и гроты Рош-ха-Никра, современный Тель-Авив, солнечную Хайфу и один из древнейших городов мира - Яффу, попробовать хумус и десерт кнафе, а еще украсить араукарию, местное дерево, похожее на елку - таким может быть ваш план на Новый год-2019 в Израиле.

Балтийские страны

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В волшебную праздничную атмосферу погружается старый город столицы Эстонии Таллинн.

В декабре 2018 года рождественскую ярмарку в Таллинне выбрали лучшей в Европе. Ежегодно на Рождество в городе устраивают выставку скульптур из местных имбирных пряников - пипаркоок - "ПипаркоогиМания".

Из Таллинна можно отправиться на один день в Хельсинки - паромом туда плыть около двух часов.

В столице Литвы Вильнюсе, кроме елки и рождественского городка со вкусностями и сувенирами, на Новый год можно посетить соборы, которых в городе множество, и полюбоваться великолепной панорамой, открывающейся на старый город с горы Гедиминаса и горы Трех Крестов.

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За пределами столицы Литвы можно увидеть Тракай, древнюю столицу со старинной крепостью посреди озера, или городок Кярнаве - "литовскую Трою" - с его величественными холмами, которые выполняли сакральную и защитную функцию.

Попробовать в Вильнюсе стоит цеппелин с картофелем и мясом, а также литовские пирожки с мясом - кибиняй.

Добраться до Вильнюса можно как самолетом, так и автобусом. Также курсирует поезд "Четыре столицы", который соединяет Киев с Минском, Вильнюсом и Ригой.

В Риге утверждают, что первую в мире новогоднюю елку поставили именно здесь - в 1510 году. В городе планируют несколько рождественских ярмарок, а на Новый год устроят празднование на набережной - с концертом и фейерверками.

Киев

Копірайт зображення unian Image caption На Подоле елка, украшенная в стиле творчества Марии Примаченко, есть снежная горка и колесо, которое так и "прижилось" на Контрактовой с прошлых новогодних праздников

Ответ на вопрос, куда пойти на Новый год в Киеве, раньше сводился к двум местам, где традиционно встречают Новый год.

Это Контрактовая площадь на Подоле и Софиевская площадь, которые, как всегда, масштабно украшают к праздникам и где проходят концерты в новогоднюю ночь. Ежегодно здесь - ярмарки с глинтвейном и сосисками и огромные толпы и очереди.

Копірайт зображення Юлия Корниенко Image caption На улице Сагайдачного есть аллея с фантастическими животными из мира художницы Марии Примаченко

Но на этот Новый год в Киеве появилась новая праздничная локация - это "Зимняя страна мечты" на Левом берегу (около выставочного центра, Броварской проспект, 15), организовывать которую помогал музыкант Олег Скрипка. В новогоднюю ночь там также анонсируют праздничный концерт.

Еще одно место, где будет ощущаться праздник в Киеве, это "Зимняя страна на ВДНХ". Здесь будут светодиодные "пауки", в замке ледяных скульптур - сказочные фигуры в человеческий рост, и выставка доисторических существ "Ледниковый период".

На некоторых локациях будут резиденции святого Николая, а на некоторых - Деда Мороза, а еще катки и горки.

Веселого вам праздника, насыщенного массой приятных впечатлений!

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