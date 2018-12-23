"Ведьма", которая спасла людей от геноцида

Копірайт зображення Jean Pierre Bucyensenge

У Зуры Карухимби не было даже оружия, чтобы защитить себя, когда мужчины, вооруженные мачете, окружили ее дом в руандийской деревне Муса и требовали выдать для расправы десятки людей, которых женщина приютила.

Однако у нее была репутация "ведьмы".

Эта репутация и страх вооруженных мужчин перед ее "сверхъестественными возможностями" сохранили жизнь и самой женщине, и более чем сотне людей, которых она спасла во время геноцида в Руанде в 1994 году.

Жертвами этого геноцида стали около 800 тысяч человек - преимущественно представителей тутси и хуту, которые сочувствовали им или не желали участвовать в убийствах. Среди убитых были сын и дочь г-жи Карухимби.

"Во время этого геноцида я увидела тьму в сердцах", - вспоминала 20 лет назад женщина в интервью The East African, сидя в той же небольшой двухкомнатной хибарке, где нашли приют так много людей.

Женщина из семьи знахарей

17 декабря г-жа Карухимби умерла во сне в своей хижине. Никто не знает, сколько на самом деле ей было лет. По ее собственным подсчетам - более 100. Официальные документы утверждают, что ей было на момент смерти 93 года.

Она родилась в семье традиционных знахарей.

Копірайт зображення AFP Image caption Представители милиции хуту патрулируют улицы Руанды в июне 1994 года. Рядом - французский военный патруль

Можно утверждать, что путь этой женщины к событиям 1994 года начался, когда она была еще ребенком. Тогда бельгийская колониальная власть решила разделить жителей Руанды на две группы - тутси и хуту, выдавая им документы и определяя для них разные права.

Семья Зуры Карухимби принадлежала к хуту, группе, составляющей большинство населения Руанды. Тутси были в меньшинстве, но колонизаторы считали их более развитыми, предоставляли им доступ к лучшим рабочим местам и образовательным возможностям.

Распределение обострило напряженность между этими двумя группами: Карухимби была еще молодой в 1959 году, когда король Кигери V, принадлежавший к тутси, вместе с десятками тысяч других людей был вынужден уехать в соседнюю Уганду после так называемой революции хуту в Руанде.

Поэтому, когда в апреле 1994 года был сбит самолет президента Ювенала Хабиаримана, который принадлежал к хуту, и ​​начались убийства тутси, она не впервые увидела такое насилие.

Но она не могла предположить, как далеко все зайдет, потому что некоторые мужчины-хуту начали нападать на своих женщин-тутси, чтобы избежать той же участи. А даже если бы и могла предположить, не смогла бы остановить такой ход событий.

"Выроете себе могилы"

Маленький двухкомнатный дом в селе Муса быстро стал убежищем для тутси, граждан Бурунди и даже трех европейцев во время геноцида. Десятки людей, как сообщалось, прятались под ее кроватью и в тайнике на крыше.

Другие свидетели говорят, что она вырыла яму на своем земельном участке, где люди и прятались.

Копірайт зображення Jean Pierre Bucyensenge Image caption Зура Карухимби с одним из спасенных ею европейцев

Среди тех, кого прятала женщина, были дети, матерей которых убили.

Точное количество людей, скрывавшихся у Карухимби, не известно - она ​​их просто не считала. Но было достаточно, чтобы пришла милиция хуту, которая занималась убийствами.

"Единственным оружием Зуры было напугать убийц: она вызовет духов и направит их на них и их семьи", - говорит руандийский журналист Жан-Пьер Букенсенж, который взял интервью у г-жи Карухимби в 2014 году.

"Она также намазала себя местным растением, которое вызывает воспаление кожи, и касалась рук убийц, чтобы отогнать их подальше", - добавляет он.

Хасан Хабиакаре, которого спасла "колдунья", вспоминает: "Зура сказала милиции Интерахамве (отрядам, которые участвовали в геноциде в Руанде. - Ред.), что если они войдут в дом, они ощутят на себе гнев Ниабинги (Бога на языке киньяруанда. - Ред.). Они испугались, и наша жизнь была спасена на другой день".

В другой раз женщина использовала свои браслеты, чтобы отпугнуть убийц. Она трясла руками и создавался шум, которого боялись насильники.

"Я помню, в одну из суббот они вернулись снова, - вспоминала Зура Карухимби в интервью The East African 2014 года. - Я столкнулась с ними, как всегда, предупреждая, что, убивая беженцев в моем доме, они выроют себе собственные могилы" .

Предостережение сработало. Когда геноцид закончился в июле 1994 года, и повстанцы-тутси вошли в столицу Руанды Кигали, все люди, которых спрятала г-жа Карухимби, остались в живых.

Но во время насилия она потеряла сына, а ее дочь отравили.

И хотя женщина неоднократно потом доказывала, что не является ведьмой, легенда о ведьме из села Муса продолжает жить.

"Я только верила в одного Бога, и эта штука с магией была просто изобретательством и прикрытием, которое я использовала, чтобы спасти жизнь. Я не ведьма", - говорила она в 2014 году.

Копірайт зображення JP Bucyensenge Image caption Зура Карухимби гордилась медалью, которую получила за противостояние геноциду

Об этой истории узнали в руководстве Руанды, и в 2006 году женщину наградили медалью кампании против геноцида.

"Она рисковала своей жизнью, чтобы спасти других, - говорит BBC Жан-Пьер Букенсенж. - А для этого ей пришлось только импровизировать: она столкнулась с вооруженными бандами, и благодаря своему разуму она выиграла".

"Ее история напоминает, что человечность доминирует - даже в самых сложных ситуациях", - добавляет он.

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