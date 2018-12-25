Новогодние елки в разных городах Украины. Фото
В День святого Николая начался отсчет времени до Рождества и Нового года.
В городах Украины зажгли свои огни праздничные елки - ВВС собрала самые яркие фотографии.
Главная новогодняя красавица страны расположилась на Софийской площади в Киеве. В нынешнем году на ней почти 3 километра гирлянд и более полутора тысяч разноцветных дизайнерских игрушек.
В Киеве также открылась праздничная ярмарка, которая будет работать с 19 декабря 2018 года до 13 января 2019 года.
В столичном Государственном музее игрушки открылась ежегодная новогодняя выставка "Только зимой так бывает".
Главную елку Львова установили на площади перед Оперным театром. К церемонии открытия присоединился городской голова Львова Андрей Садовой и львовские пластуны, которые передали жителям города Вифлеемский огонь мира из Ватикана.
Инсталляция в виде оленей и саней Санта Клауса на одном из балконов во Львове.
Новогодняя елка на площади Свободы в Харькове, 23 декабря 2018 года.
Главная новогодняя елка на Думской площади в Одессе.
Члены "Пласта" во время церемонии передачи Вифлеемского Огня Мира в Храме Святого Иоанна Богослова в Харькове.
Открытие главной новогодней елки и новогоднего городка на площади Маяковского в Запорожье.
Новогодняя елка на Красной площади в Чернигове, 13 декабря 2018 года.
В оккупированном Донецке на площади Ленина также установили центральную елку и новогодние фигуры.