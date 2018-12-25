Как в мире празднуют Рождество. Фото
- 25 декабря 2018
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Христиане западного обряда отмечают в Рождество.
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