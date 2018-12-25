Как в мире празднуют Рождество. Фото

  • 25 декабря 2018

Христиане западного обряда отмечают в Рождество.

Подборка лучших фотографий от ВВС.

Папа Римский Франциск на мессе Копірайт зображення AFP/Getty Images
Image caption Во время рождественской мессы в Ватикане Папа Римский Франциск призвал больше "делиться и давать", осудив "ненасытную жажду" современной культуры потребления
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Египетская девочка на службе Копірайт зображення EPA
Image caption В Египте эта маленькая девочка внимательно слушала священника на службе в Каире
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Люди на праздновании Рождества в церкви в Фуяне, Китай Копірайт зображення AFP
Image caption Празднования в церкви города Фуян, в восточной провинции Аньхой, Китай
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Индийские христиане участвуют в рождественской мессе в церкви Младенца Иисуса в Бангалоре, Индия Копірайт зображення EPA
Image caption Индийские христиане молятся в церкви Младенца Иисуса в Бангалоре
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Женщина во время рождественской службы в соборе Святого Сердца в пакистанском городе Лахор Копірайт зображення Reuters
Image caption Женщина во время рождественской службы в соборе Святого Сердца в пакистанском городе Лахор
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Тайские и иностранные католики прикладываются к кукле младенца Иисуса Копірайт зображення EPA
Image caption Чтобы прикоснуться к кукле, символизирующей младенца Иисуса в шопке (вертепе), людям пришлось отстоять очередь в церкви в Бангкоке
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Министранты в Киншасе Копірайт зображення Reuters
Image caption Эти министранты помогают священникам и играют ключевую роль во время торжеств в Киншасе, Демократическая Республика Конго
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Мальчик из группы мигрантов, направляющихся из Центральной Америки в США, отмечал Рождество в приюте в Тихуане, Мексика Копірайт зображення Reuters
Image caption Мальчик из группы мигрантов, направляющихся из Центральной Америки в США, отмечал Рождество в приюте в Тихуане, Мексика
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На стадионе во втором по величине городе Индонезии Сурабая в канун Рождества прошла месса Копірайт зображення AFP
Image caption На стадионе во втором по величине городе Индонезии Сурабая в канун Рождества прошла месса
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Члены берлинского клуба пловцов приняли свою традиционную рождественскую ванну в городском озере Оранкезее Копірайт зображення AFP
Image caption Члены берлинского клуба пловцов приняли свою традиционную рождественскую ванну в городском озере Оранкезее
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Пара целуется под елкой возле церкви Святого Антония Копірайт зображення EPA
Image caption А эта пара целовалась под елкой в Стамбуле, Турция
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Семья на пляже Бонди Копірайт зображення Getty Images
Image caption Люди на пляже Бонди в Сиднее отмечали Рождество в середине лета, которое в южном полушарии приходится на нашу зиму
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Христианская община посетила праздничную службу в церкви Санта-Мария в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты Копірайт зображення Reuters
Image caption Христианская община посетила праздничную службу в церкви Санта-Мария в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты
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Священник готовится к службе Копірайт зображення AFP/Getty Images
Image caption Во Франции так называемые "желтые жилеты" провели службу на объездной дороге в северном городе Сомайн
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Прихожане Римско-католического прихода св. Иоанна Павла II Копірайт зображення UNIAN
Image caption Во Львове прихожане римско-католической церкви принесли в храм рождественский хлеб, чтобы окропить его святой водой
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