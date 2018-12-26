Что произошло и чего не было за 30 дней военного положения в Украине

Копірайт зображення УНІАН

26 декабря ровно в 14:00 в десяти областях Украины заканчивается режим военного положения.

Введенный 26 ноября в связи с "угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил Российской Федерации", он продолжался отведенные 30 дней, и продлевать его не стали.

BBC News Украина разбиралась, что произошло за этот первый в истории Украины период военного положения.

Боевая готовность

Копірайт зображення УНИАН Image caption Секретарь СНБО Александр Турчинов во время рассмотрения парламентом решения о введении военного положения

С началом военного положения Украинская армия, Нацгвардия и СБУ были переведены в полную боевую готовность.

Это означало прекращение отпусков для военнослужащих - они должны были сразу прибыть в свои части.

Так же отменили приказы об увольнении тех, у кого именно сейчас закончился контракт.

Армия перемещала свои подразделения в области с военным положением. Например, 95-ю бригаду десантно-штурмовых войск авиацией перебросили из Житомирской области на побережье Азовского и Черного морей - для противодействия возможному российскому десанту.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Бойцы ДШВ перед отправкой на юг

Перебрасывали военных и непосредственно к границе с Россией - там, в частности, наращивали силы противовоздушной обороны.

Учения резервистов

Более 3 тысяч резервистов первой очереди прошли учения, которые продолжались от 15 до 20 дней.

Их вызвали независимо от того, где они проживают, и впоследствии в Минобороны отчитались: все они вернулись домой еще до 26 декабря.

В то же время в областях с военным положением проходили сборы резервистов, приписанных к местным подразделениям теробороны. Они продолжались 10 дней.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Учебные стрельбы бригады территориальной обороны во время сборов в Запорожской области, 18 декабря 2018 года

В армии уверяют, что желающих пройти учения оказалось даже больше, чем ожидали.

"Резервисты стоят в очередях в военкоматах, готовы к немедленному направлению в ряды Вооруженных сил", - рассказывал президент Петр Порошенко.

А в СНБО сообщили, что свое слаживание в случае войны прошла и вертикаль власти - от Кабмина до местных администраций десяти областей с военным положением:

Image caption Карта областей с военным положением

Проверяли готовность бомбоубежищ и других объектов гражданской обороны, отрабатывали планы эвакуации, создавались резервы медикаментов.

"Открылось много вопросов, которые мы до введения военного положения не ощущали", - признался секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью BBC News Украина.

Все эти сборы, учения и проверки стоили значительных затрат, за которые власть обещает вскоре отчитаться.

Отказ на въезд для россиян

Копірайт зображення Getty Images Image caption Въезд для россиян в Украину стал еще более проблематичным

Украинские пограничники и таможня в эти дни работали в усиленном режиме, а с 30 ноября объявили об ограничении на въезд для россиян.

Сначала сообщалось, что в Украину не будут пускать преимущественно россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, которые не смогут доказать, что едут исключительно в мирных целях.

Впрочем, за 30 дней военного положения проблемы имели и женщины с российскими паспортами - например, не пустили двух российских журналисток, которые ехали в пресс-тур на Донбасс.

Как пояснили пограничники, представительницы российских медиа, во-первых, не имели аккредитации для работы на Донбассе, а во-вторых - их объяснения цели визита "не убедили".

В то же время, как уверяют в Госпогранслужбе, россиян, которые ехали "по гуманитарным причинам" (например, на похороны) все же пропускали.

Всего за время военного положения отказ на въезд в Украину получили более 1,5 тысячи граждан РФ.

"Не исключаю, что некоторые вещи, которые действовали эффективно, могут быть продлены уже в обычных условиях", - анонсировал Александр Турчинов, отвечая на вопрос BBC News Украина об ограничении для россиян.

Без фейерверков

Копірайт зображення УНИАН Image caption На период военного положения в Херсонской области запретили фейерверки

В десяти областях полиция и Нацгвардия перешли на усиленное патрулирование.

Ввели и дополнительные ограничения. В Херсонской области, например, запретили фейерверки и другую пиротехнику (хотя во многих городах такие запреты действуют еще с 2014 года).

Также там запретили охоту, а людей призывали меньше ходить в военной униформе и сообщать о подозрительных лицах.

В регионах с военным положением не проводились местные выборы и запретили забастовки и акции протеста.

Чего не было

В то же время за период военного положения не были введены более серьезные ограничения, например, комендантский час, ограничение свободы СМИ и связи, экспроприация имущества на нужды армии или запрет выезда из страны.

А алкоголь запретили продавать только непосредственно вблизи военных и пограничных частей.

Не было и полной или частичной мобилизации, хотя в некоторых регионах неизвестные рассылали персонализированные СМС с требованием явиться в военкоматы. В Минобороны такие рассылки назвали фейком информационной войны.

Не вводились и финансовые ограничения, хотя сразу после введения военного положения на рынке валюты возник ажиотаж, который привел к падению курса гривны.

Впоследствии украинская валюта восстановила свои позиции, а после получения транша от МВФ ее курс вообще вырос.

Стресс-тест

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские власти утверждают: Россия не отказалась от агрессивных планов в отношении Украины

Но главное, чего не случилось за эти 30 дней - это полномасштабного вторжения России в Украину.

И хотя угроза открытого военного конфликта, по словам украинских властей, никуда не исчезла, военное положение решили не продлевать - в частности, и чтобы не откладывать официальное начало президентской кампании (военные настаивали, чтобы военное положение продолжалось 60 дней).

"Мы нарастили возможности защиты суверенитета, территориальной целостности нашего государства по основным направлениям возможного удара российского агрессора", - объяснял Петр Порошенко за несколько дней до завершения военного положения.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Порошенко и Турчинов неоднократно заявляли: военное положение продлят или введут снова после его окончания в случае широкомасштабной агрессии России

По его же словам, все меры позволили "резко уменьшить влияние РФ на события внутри страны".

Впрочем, в разговоре с BBC News Украина Александр Турчинов признал, что первое в истории военное положение было своеобразным "стресс-тестом" для общества и государства: "Хорошо, что мы можем отрабатывать всю технологию мобилизации страны не в условиях широкомасштабных боевых действий".

"Если же агрессия произойдет, то военное положение уже не будет таким мягким", - предупредил секретарь СНБО.

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