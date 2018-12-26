Украинские фото-2018: самые яркие моменты

BBC News Украина выбрала тринадцать ярких фотографий 2018 года из жизни Украины.

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Прохожий идет мимо фотогалереи с выдающимися историческими фигурами Украины в Киеве, 18 января 2018 года.

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Журналист Аркадий Бабченко появился на пресс-конференции СБУ после известия о его убийстве, 30 мая 2018 года.

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Украинский военный бреется, глядя на свое отражение в мобильном телефоне. Линия фронта вблизи Маруиполя, 12 июня 2018 года.

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Активист Виталий Шабунин после того, как его облили зеленкой и забросали тортами во время акции возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве, 17 июля 2018 года.

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Украинский боксер Александр Усик торжествует на награждении победителя финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве, 21 июля 2018 года. Усик победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив пояса WBC, WBO, IBF и WBA, а также стал обладателем трофея имени Мухаммеда Али, который вручается чемпиону WBSS.

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Военная медсестра охлаждает военнослужащих на репетиции парада ко Дню независимости. В тот день температура воздуха в Киеве превысила 30 градусов.

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Вертолеты ВВС Украины пролетают над Крещатиком во время военного парада по случаю 27-й годовщины Независимости Украины на Крещатике в Киеве, 24 августа 2018 года.

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Женщина стоит недалеко от полицейского кордона во время беспорядков возле здания Генеральной прокуратуры 17 сентября 2018 года. Возмущение активистов националистических организаций вызвала экстрадиция в Россию гражданина РФ Тимура Тумгоева по запросу ФСБ, которая подозревает Тумгоева в участии в одной из военных группировок в Сирии.

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Верующие во Владимирском соборе в Киеве, 12 октября 2018 года. За день до этого Синод Вселенского патриархата подтвердил свое предыдущее решение предоставить автокефалию церкви в Украине.

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Участница Парада зомби в Киеве прыгает на метле накануне праздника Хэллоуин 27 октября 2018 года.

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Верхушка меча статуи Родины-матери выныривает из густого тумана, окутавшего Киев 6 ноября 2018 года.

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Посетители презентации интерактивной цифровой скульптуры международного социального арт-проекта Artefact на территории города Припять в Чернобыльской зоне отчуждения, 22 ноября 2018 года.

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Спутниковый снимок Керченского пролива. 25 ноября вблизи пролива российские пограничники захватили три украинских корабля с 24 моряками на борту.

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