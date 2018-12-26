Как тебе такое, Илон Маск? Мемы-2018

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Ежегодно пользователи сети создают, пародируют и распространяют гигабайты шуток и мемов. Мы решили подвести итоги 2018 года и рассказать о самых популярных из них в обзоре ВВС News Украина.

Мемы или, как их еще называют, медиа-вирусы - это копируемые идеи, темы, онлайн-образы, объекты, которые распространяются преимущественно среди пользователей интернета. Например, версии популярных изображений или видео, "приправленные" шутками и саркастическими комментариями.

А ученые даже считают мемы фрагментами культуры, которые копируют себя в истории и эволюционируют.

"Как тебе такое, Илон Маск?"

Копірайт зображення SPACEX Image caption Внимание всего мира было приковано к запуску новой ракеты Илона Маска Falcon Heavy из космического центра имени Кеннеди во Флориде

6 февраля внимание всего мира было приковано к запуску новой ракеты Falcon Heavy, которая вывела на запланированную траекторию личное авто Маска, кабриолет Tesla Roadster. Планы предпринимателя на будущее не менее амбициозны: например, заселить Марс и построить высокоскоростную систему вакуумных туннелей под городами.

Но после запуска Tesla Roadster в космос пользователи Twitter задумались, как они могут "ответить" бизнесмену.

Главный редактор Playboy Украина Влад Иваненко считает, что серия мемов "Как тебе такое, Маск?" - лучшая в этом году.

А блогер Антон Ходза напомнил, что мем родился в России, как реакция на "неуклюжие попытки копировать технические достижения Запада", а по одноименному хэштегу можно найти немало "странных изобретений или просто откровенной халтуры".

Шпиль и Солсберийский собор

Интервью подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, вызвали волну насмешек и шуток в социальных сетях.

• Подозреваемые в отравлении Скрипалей: "Мы просто туристы"

Подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что ездили в Солсбери, чтобы "оторваться" и посмотреть на вершину местного собора, который якобы и привел вероятных туристов туда в разгар снегопада. Это и порадовало пользователей больше всего.

По словам Антона Ходзы, мемы "о шпиле" обрели популярность в Украине, потому что стали "в один ряд с распятым мальчиком и другими побасенками российской пропаганды".

Олег Винник

Пользователи интернета не забыли пошутить и по поводу популярности Олега Винника среди украинских женщин.

Музыкант и блоггер Иван Марунич неоднократно шутил на эту тему и сказал BBC News Украина, что "это Артист с большой буквы О".

А еще он сравнил Винника с одним из самых дорогих диджеев мира David Guetta, который приезжал в Киев с концертом.

"Любимая шутка за год на эту тему: "Олег Винник поехал с концертами в Чернобыль, и уже через несколько часов зона отчуждения вновь была заселена людьми!", - шутит блогер.

Подтопление Киева и фотожабы

В июле Киев накрыл мощный ливень, улицы были подтоплены, а город парализован. Однако киевляне отнеслись к ситуации с юмором.

Капитан команды "Летний вечер" из Лиги Смеха Виталий Павлов считает, что самоирония - это "спасательная лестница для любого социума".

"Смех над своей проблемой означает осознание ее существования, которое может быстрее привести к решению. Поэтому давайте продолжать создавать сатирический резонанс!" - добавил он.

Танец Терезы Мэй

Несмотря на эпопею с "брекситом", премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на ежегодной конференции партии консерваторов станцевала под хит группы АВВА Dancing Queen.

Мемы о Хабибе Нурмагомедове

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и сохранил титул чемпиона UFC по смешанным боевым искусствам (MMA). Сразу после конца боя в октагоне (восьмиугольный аналог ринга в MMA) и около него произошли столкновения спортсменов, членов их команд и болельщиков.

В течение нескольких месяцев перед боем развивался личный конфликт между МакГрегором и Нурмагомедовым, который подогревал интерес к битве.

В соцсетях победа россиянина стала поводом для шуток. Пользователи смеялись не только над самим поединком, но и над его последствиями.

Особую популярность в сетях получила фотография, на которой российский боец ​​перелезает через стену октагона: она быстро превратилась в мем.

Синяя рука в Киеве

Копірайт зображення Facebook/"Типовой Киев"

В сентябре в центре Киева открыли новый арт-объект - большую синюю руку, которая символизирует дружбу и общение на бульваре Тараса Шевченко возле постамента, на котором раньше стоял памятник Ленину.

Арт-объект называется Middle Way, его автор - румынский скульптор Богдан Раца. Новое произведение искусства вызвало волну шуток и фотожаб в соцсетях.

"Синяя рука символизирует синюшные конечности киевлян вследствие затяжного отсутствия горячей воды", - смеялись пользователи.

Главный редактор Playboy Украина Влад Иваненко объяснил критику в сети "необычностью" объекта.

"Эта скульптура гастролирует и скоро поедет в другой город. В любом случае она лучше, чем Ленин. Все в жизни лучше, чем Ленин. Но версия некоторых пользователей о том, что это "синяя зига" - на самом деле смешная", - считает журналист.

Официальный бренд Украины Ukraine Today

Логотип "Ukraine NOW UA" ("Украина СЕЙЧАС") разработала та же компания, которая принимала участие в разработке логотипа Евровидения-2017 в Киеве - агентство Banda Agency. Бренд утвердил Кабмин для презентации государства в мире. Но пользователи соцсетей раскритиковали новый логотип.

• Новый бренд Украины: "это не для украинцев"

Ukraine Today, как и любое важное событие преимущественно вызывает негативную реакцию, считает блогер Антон Травкин.

"Вспомните хотя бы одно новшество, которое народ полюбил бы массово и сразу. Поэтому здесь ничего нового. Лично я отношусь положительно хотя бы потому, что у нашей страны не было никакого бренда, а теперь есть", - отметил блогер.

Г-н Иваненко отметил, что волна мемов поднялась бы при любых обстоятельствах.

"В стране очень много бездельников, у которых много свободного времени создавать что-то разрушительное. Сделать что-то прочное всегда сложнее", - рассказал редактор журнала.

Люди, которые едят капсулы для стирки

Image caption YouTube блокировал видео из-за угрозы массовых отравлений

Мем о поедании капсул для стирки Tide Pods появился еще в 2013 году, но существовал на уровне шутки.

Уже в 2018 году он стал превращаться в серьезную проблему - в сети начали появляться ролики, где подростки имитировали поедание капсул. Но нашлись и те, кто ел их на самом деле и имел проблемы со здоровьем.

Впоследствии Youtube начал блокировать ролики с поеданием стирального порошка.

Hyperloop в Украине

Глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян 21 февраля сделал громкий анонс: в Днепре начнут строить тестовую площадку для сверхскоростной транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском. Новость всколыхнула сеть не на шутку.

Блогер Антон Ходза называет Hyperloop "сакральным символом прогресса и будущего, воплощением мечты о городах будущего", поэтому он и спровоцировал большое возбуждение и эйфорию среди украинцев.

"При этом работающего гиперлупа еще нет ни в одной стране мира, поэтому у нас эта история если и появится, то лет через 10, не раньше. Но тема для шуток неплохая, хотя уже понемногу исчерпывает себя", - отметил блогер.

В Twitter даже появился аккаунт "Гиперлуп", в описании которого указано: "Я украинский Гиперлуп. Пришел решить все транспортные проблемы Украины".

Виталий Павлов из Лиги Смеха объясняет высмеивание Hyperloop следующим образом:

"Юмор в самой простой из возможных формул - это реальность и парадоксальный поворот, благодаря которому у наших соотечественников появляется возможность сосуществования высокотехнологичного поезда в одной украинской реальности и плацкартного вагона, в котором уже 30 лет падает занавеска. Как тебе такое, Илон Маск?".

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