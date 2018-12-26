От Новинского до Добкина: почему Россия наказала пророссийских политиков

Копірайт зображення UNIAN Image caption Михаил Добкин, Александр Вилкул и Вадим Новинский оказались под российскими санкциями

Россия расширила список подлежащих санкциям украинских политиков и добавила к нему более двух десятков пророссийских депутатов от "Оппозиционного блока".

Введение экономических санкций предусматривает замораживание безналичных счетов, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что санкционный список расширили "для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Один из самых активных защитников Украинской православной церкви Московского патриархата Вадим Новинский, защитник дружбы с Россией Михаил Добкин и близкие соратники Рината Ахметова Борис Колесников и Александр Вилкул - все они попали под горячую руку Кремля.

Подсанкционные депутаты и украинские эксперты предполагают, что главная причина немилости России к лояльным некогда политикам очень проста - все они отказались от политического союза с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

И свидетельствовать об этом может то, что из группы депутатов от "Оппозиционного блока", которые пошли на сотрудничество с партией Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича "За жизнь", под немилость России практически никто не попал.

После первой волны санкций еще 1 ноября эксперты не заметили слишком большой действенности ограничений в отношении граждан Украины.

Раскол группы Ахметова и Фирташа

Пока 15 декабря в Софии Киевской объединительный собор создавал поместную православную украинскую церковь, часть партии "Оппозиционный блок" собралась на съезд в Киеве, который окончательно констатировал раскол самой мощной пророссийской партии Украины.

Съезд организовало крыло в партии во главе с Борисом Колесниковым, Вадимом Новинским и Александром Вилкулом, которых считают близкими соратниками самого богатого украинца Рината Ахметова.

Ранее эта же группа в "Оппозиционном блоке", которая имеет большинство в партийной фракции в парламенте, исключала из нее лидеров так называемой группы "Фирташа-Левочкина" - Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Юрий Бойко был сопредседателем фракции, а Сергей Левочкин - заместителем.

Сам бизнесмен Дмитрий Фирташ еще с 2014 года живет в Вене и относительно него продолжается судебный процесс об экстрадиции в США.

В начале ноября стало известно, что переговоры между Юрием Бойко и его соратниками с одной стороны и лидерами партии "За жизнь" Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем завершились успешно.

Копірайт зображення FACEBOOK/VADIM.RABINOVICH Image caption Вадим Рабинович и Юрий Бойко

Юрия Бойко назвали общим кандидатом в президенты, а в парламенте даже создали межфракционную депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Оба крыла "Оппозиционного блока" обвиняли друг друга в предательстве интересов избирателей и сотрудничестве с нынешней украинской властью.

15 декабря часть "Оппозиционного блока" провела съезд и взяла на себя полное руководство партией, поскольку ранее Юрий Бойко был ее сопредседателем. Также партия решила, что кандидатом в президенты от нее будет Александр Вилкул.

Другое крыло "ОБ" пообещало обжаловать решение съезда.

Поэтому, если не будет головокружительных изменений в рядах некогда единого "Оппозиционного блока", то на предстоящих президентских и парламентских выборах пророссийские силы будут идти по меньшей мере двумя колоннами: "Оппозиционная платформа - За жизнь" с Юрием Бойко, Сергеем Левочкиным, Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем, а также "Оппозиционный блок" во главе с соратниками Рината Ахметова.

Под санкциями России

Через десять дней после съезда "Оппозиционного блока" и окончательной формализации раскола пророссийского фланга правительство России сообщило о расширении санкционного списка украинских политиков и бизнесменов.

В списке оказались практически все депутаты Верховной Рады "Оппозиционного блока", которые поддержали смещение Юрия Бойко с должности сопредседателя фракции - более двух десятков депутатов.

Это в основном старые соратники Рината Ахметова, которые работают в парламенте не один десяток лет еще со времен Партии регионов.

Больше всего удивила фигура Вадима Новинского, который является одним из самых ревностных защитников УПЦ МП в Украине и противников создания поместной церкви.

Под санкции попали старые соратники Ахметова Александр Вилкул, Борис Колесников, который даже не является членом парламента, но возглавил партию "Оппозиционный блок", Алексей Белый, очень близкая соратница самого богатого человека Украины Татьяна Бахтеева и оба брата Добкины.

Image caption Виктор Медведчук - один из руководителей партии "За жизнь"

Под санкции попал даже Евгений Мураев, который покинул партию "За жизнь" до объединения с Виктором Медведчуком и начал собственный партийный проект "Наши".

"Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в Раде и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает", - чрезвычайно эмоционально прокомментировал Михаил Добкин в Twitter пост премьер-министра России Дмитрия Медведева о подписании новых санкций.

Александр Вилкул также отреагировал на включение своего имени в санкционный список.

"В список дополнительно включили всех членов "Оппозиционного блока", которые не согласились играть по правилам Бойко и Медведчука, написанным не в нашей стране", - написал Александр Вилкул в Facebook.

Несмотря на это, он пообещал и дальше развивать дружеские отношения с Россией и защищать русский язык в Украине.

"Господа, вы не поняли главного: я - за Украину. Не за Америку, и не за Россию", - добавил политик.

Борис Колесников в общении с ВВС News Украина был очень краток.

"Комментарии надо брать у тех, кто вводит санкции", - заявил он.

Наказание или почетная грамота?

Похожую версию попадания более 20 пророссийских политиков под санкции России озвучивают и эксперты.

Политолог Руслан Бортник, который очень критически относится к нынешней украинской власти, назвал новые санкции "традицией для решения внутренних конфликтов привлекать внешних арбитров".

"После раскола ОБ и конфликта между "ахметовской" и "зажизненной" частями политической силы в российском санкционном списке появились "ахметовцы", - написал Руслан Бортник в Facebook.

Он добавил, что из-за негативного отношения к России на уровне 50-70% еще не понятно, как и на кого сыграет попадание в санкционный список.

Член парламента Мустафа Найем, реагируя на новые санкции, даже пошутил, что нужно поблагодарить Виктора Медведчука за реализованный "раскол в лагере пророссийских сил в Украине".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Борис Колесников ранее был сопредседателем партии "Оппозиционный блок" вместе с Юрием Бойко

Журналист и блогер из Донецка Денис Казанский обратил внимание на то, что в списке оказался бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский.

Хотя он подверг сомнению серьезность санкций, ведь активы бизнесмена в санкционный список не попали.

Более того, журналист обратил внимание, что хотя в санкционном списке есть Борис Колесников, его бизнес, в том числе фабрики "Конти" в России, под санкции не попали.

Политолог Вадим Карасев также считает, что санкции против двадцати оппоблоковцев - это наказание за отказ поддержать Бойко и идти на союз с Медведчуком.

"Пока это - скорее предупреждение, а не наказание. Еще есть время до официального старта кампании. Вряд ли они побегут договариваться с Бойко и Медведчуком", - считает Карасев.

Он напоминает, что переговоры разных групп "Оппозиционного блока" о сотрудничестве с Медведчуком продолжались полгода и закончились без результата, а потому вряд ли санкции как-то этому помогут.

"В каком-то смысле для "Оппозиционного блока" - это если и не награда, то почетная грамота. Ранее было просто - "ахметовская группа" и Медведчука-Бойко, а теперь будут говорить: есть московские и немосковские оппозиционеры", - рассказал Вадим Карасев.

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