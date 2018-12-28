Как не поссориться с близкими в новогодние праздники. 10 способов

Копірайт зображення Getty Images Image caption И все-таки - Счастливого Рождества и Нового года!

После ряда предновогодних вечеринок и масштабной закупки подарков к моменту наступления самого праздника многие из нас подходят уставшими и раздраженными.

Недавние социологические исследования показывают, что период новогодних праздников - очень напряженное время, и редко кому в эти дни удается сохранить мир в семье. Согласно оценкам социологов, в день Рождества в среднестатистической британской семье происходит не менее пяти ссор.

Однако сохранить мир и предотвратить возникновение конфликтов - вполне реальная задача. Предлагаем 10 способов, которые помогут вам снизить уровень конфликтности и избежать столкновений с близкими, о которых вы можете впоследствии пожалеть.

1. Полегче с алкоголем!

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Время от времени все мы признаем, что сожалеем о слишком большом количестве выпитого глинтвейна. Алкоголь провоцирует химические изменения в нашем мозгу, из-за чего мы сначала чувствуем себя свободно и спокойно, но эти изменения не дают нам трезво смотреть на многие вещи.

Профессор Макморран из Университета Ноттингема предупреждает, что в состоянии алкогольного опьянения мы склонны пренебрегать последствиями наших поступков и слов.

Если нас пытаются спровоцировать, когда мы пьяны, мы склонны игнорировать последствия "попадания на удочку". Наша оплошность может привести к бурной реакции со стороны людей, от которых мы ничего подобного не ожидаем.

Если вы понимаете, что напряженность за праздничным столом растет, откажитесь от алкогольного коктейля в пользу безалкогольного. Предложите и другим безалкогольный напиток.

2. Готовьте вместе

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Приготовление блюд к праздничному столу - это тяжелый труд. И повесить эту работу на одного человека означает, что его настроение будет сильно испорчено, а это гораздо хуже, чем переварить суп.

Один из способов избежать такой ситуации - перераспределить обязанности и назначить ответственных за каждое блюдо.

Предложите кому-то позаботиться о сырной тарелке, еще кому-то - о десертах и закусках. Словом, снимите весь груз ответственности с главного повара.

3. Определите бюджет для подарков

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С учетом больших затрат накануне и во время праздников вы можете быть ограничены в средствах.

Финансовые проблемы могут стать серьезным источником стресса и напряженности. Разумным было бы снизить этот негатив, заранее договорившись о бюджете для подарков.

Если у вас не хватает денег на то, чтобы одарить всех, кого вы планировали порадовать презентом, почему бы не сделать выбор в пользу самодельного подарка?

Это может быть джем или соус, или подарок в виде одного дня работы как няни, или предложение своих услуг гида по местным пабам.

4. Благодарите за подарки

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Только этого мне не хватало..."

Будьте дипломатичными, когда разворачиваете подарки. Это может быть пароварка, рожок для обуви или коврик для ванной с изображением сцены из "Звездных войн".

Просто улыбнитесь и скажите: "Это как раз то, что я хотел!". Такая реакция послужит хорошим примером и для детей.

И помните: в крайнем случае можно передарить нежелательный презент.

5. Найдите время на дневной сон

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тихо! Спящего зверя будить опасно!

Если вы устали, скорее всего, вы будете мрачным и раздраженным.

Это происходит потому, что, когда вы недосыпаете, миндалевидное тело - зона мозга, которая отвечает за контроль над эмоциями, - становится гиперактивной.

Гиперактивность миндалевидного тела приводит к тому, что префронтальная кора (отдел коры больших полушарий головного мозга, отвечающий за логику и принятие решений) выключается.

И что в итоге? Мы становимся более неуправляемыми, эмоциональными и, скорее всего, взорвемся в самый разгар семейного ужина.

Чтобы не терять контроль над своими эмоциями, постарайтесь хорошо выспаться перед празднованием. А если вы себя чувствуете сонным в течение дня, попробуйте найти время ненадолго прилечь.

6. Побудьте феей или добрым волшебником

Копірайт зображення Getty Images Image caption Помогайте другим, когда вам выпадает такая возможность

Сделайте что-нибудь полезное: предложите кого-нибудь подвезти, выгуляйте собаку, отведите на прогулку детей, переставьте диваны в зале.

Когда вы делитесь чем-то или помогаете кому-то, вы дарите радость, снимаете груз забот с плеч тех, кто вам дорог.

7. Учитесь не обращать внимания на то, что не так уж и важно

Копірайт зображення Getty Images Image caption Помните, как вы ссорились со своим братом или сестрой 10 или 20 лет назад? Совсем не обязательно повторять это сейчас

Проанализируйте причины ваших ссор. Вам так важно, как подать картофель на стол? Или что сейчас показывают по телевизору?

Если вас что-то раздражает, хотя предмет раздражения не имеет для вас большого значения, сцепите зубы и постарайтесь сдержаться.

Также постарайтесь избегать тем, которые обычно вызывают обострение, будь то политика, футбол или распределение плитки шоколада.

8. Сделайте глубокий вдох

Копірайт зображення Getty Images Image caption Короткая прогулка после обеда помогает поднять настроение

Если дела идут не очень хорошо, самое время выйти на свежий воздух.

Кислород и солнечный свет повышают уровень гормона радости - серотонина. Чем больше серотонина производит ваш организм, тем лучше у вас настроение и тем более расслабленно вы себя чувствуете.

Если у вас нет возможности выйти на улицу, есть другой способ: налейте себе чашку чая и побудьте несколько минут в тишине или поговорите по телефону с друзьями.

9. Не воспринимайте игру слишком серьезно

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Настольная игра или игра в карты может быть очень неплохим развлечением, но есть тонкая грань между состязательным духом и открытой агрессией.

Не беритесь за это непростое дело, если вы не уверены в том, что все участники способны добраться до финала без истерик и взаимных обид.

10. Помните о тех, кому сейчас трудно

Копірайт зображення Getty Images Image caption Помните, что не все могут веселиться в эти праздники

Новый год и Рождество - это время, когда мы позволяем себе немного окунуться в мечты, а наши ожидания могут стать нереалистичными. Также это время чрезмерной рефлексии, когда любая проблема в нашем сознании может показаться огромной и поглотить все наше внимание, а также вогнать нас в депрессию.

Это время также может оказаться очень трудным для тех, кто потерял близкого человека, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, страдает от любой болезни или не может выйти из депрессии.

Исследование, проведенное британской благотворительной организацией Samaritans, показало, что почти половина опрошенных чувствуют себя подавленными в праздники из-за навязанной обществом необходимости быть веселыми и счастливыми в праздничные дни.

Будьте терпеливы и внимательны к людям, которые вас окружают. Если вы чувствуете себя подавленным или ощущаете тревогу, постарайтесь позаботиться о тех, кто нуждается в вашей помощи.

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