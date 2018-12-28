Мода-2019: как быть в тренде

Копірайт зображення Getty Images Image caption Это пять самых основных трендов, которым надо следовать весной 2019 года

Если вам надоело подбирать шарф к вашему джемперу или дополнять каждый наряд парой термальных колготок, то не бойтесь - помощь уже в пути.

Благодаря работе индустрии моды, дизайнеры показывают коллекции за несколько месяцев до того, как они попадают в магазины, и мы уже знаем, что вы будете носить весной 2019 года.

На недавних неделях моды в Лондоне, Париже и Нью-Йорке самыми основными трендами стали: оттенки светло-голубого, смешанные принты, розовые смокинги, принт тай-дай (tie dye) и отбеленные джинсы.

Вы можете опередить моду уже сейчас, ища элементы одежды, которые соответствуют этим перспективным тенденциям.

Светло-голубой

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слева направо: Alice+Olivia, Marc Jacobs, Givenchy, Roland Mouret

Если прошлой весной в моду вошел лавандово-пурпурный оттенок, продолжая оставаться популярным весь год, то в новом году нас ждет гораздо более простой в повседневной жизни светло-голубой.

Бренд Alice+Olivia, который специализируется на женственной одежде, вышел в топ шоу недели моды в Нью-Йорке, соединив светло-голубой с белым в облачных и вдохновленных Китаем принтах.

Французский бренд Givenchy соединил цвет с другой тенденцией весны 2019 года - рюшами.

Хотя на показах цвет преимущественно доминировал в платьях, можно быть уверенными, что модные бренды масс-маркета распространят его и на другие элементы одежды - блузки, пиджаки и брюки.

Светло-голубой доминировал в показах брендов: Alice+Olivia, Marc Jacobs, Ph5, Givenchy, Alexa Chung, Roland Mouret, Rejina Pyo.

Микширование принтов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слева направо: Dolce & Gabbana, Diane von Furstenberg, Versace, Self-Portrait

Микширование принтов - это рискованный тренд. К нему надо подходить с осторожностью, микшированные принты точно не для всех.

Рядового потребителя, возможно, отпугнут модели, показанные на подиуме Dolce & Gabbana и Versace - слишком много там всего намешано. А вот платье-микс от Diane von Furstenberg или наряд от Self-Portrait показывают, как этот тренд можно носить в обычной жизни.

Особенно активно микшировали принты: Dolce & Gabbana, Balenciaga, Versace, Roberto Cavalli, Preen by Thornton Bregazzi, Paco Rabanne, Louis Vuitton, Michael Kors, Carolina Herrera, Self-Portrait и Diane von Furstenberg.

Розовый смокинг

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слева направо: Escada, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Boss

Похоже, что в 2019 году у вечернего платья появится неожиданный соперник - смокинг во всех оттенках розового.

Пожалуй, только люксовый бренд из Нью-Йорка Sies Marjan несколько отступил от общего тренда, предложив свою ярко-красную версию этого брючного костюма.

В целом, это очень легкий в ношении тренд, который можно сделать еще более спортивным, если надеть с кроссовками (как это сделала Escada), или вечерним, если выбрать шпильки и соответствующие аксессуары.

Розовые смокинги показали: Escada, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Emporio Armani, Gucci, Balenciaga, Roksanda, Peter Pilotto и Boss.

Тай-дай

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слева направо: Calvin Klein, Prada, Christian Dior, MSGM

Тай-дай (tie dye) - это метод окрашивания, который позволяет получить удивительные, размытые "психоделические" узоры.

Майки и рубашки с такими принтами периодически - со времен хиппи, которые варили в 1970-е свои связанные в узел тишотки, - входят в моду весной и летом, и особенно много подобных образов можно было встретить в уходящем году у разных инфлюэнсеров в Instagram.

Судя по тому, что показали на мировых подиумах, не покинет он нас и в 2019-м.

Мастер ярких принтов итальянский бренд MSGM показал нам волшебное сочетание бело-розового тай-дай джемпера и юбки с воланами.

А Calvin Klein микшировал сразу несколько тенденций в одном образе: тай-дай, сборку, логоманию и принты.

Тай-дай был в коллекциях: Calvin Klein, No. 21 Prada, MSGM, Prabal Gurung, R13, Christian Dior и Stella McCartney.

Отбеленный деним

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слева направо: Isabel Marant, Proenza Schouler, Balmain, Missoni

Джинсы и деним никогда не выходят из моды, они просто немного видоизменяются от сезона к сезону - то кроем, то цветом, то оттенком.

Некоторые из нас помнят, какими модными были "варенки" в 1980-е: кое-кто даже сам вываривал свои "ливайсы" в хлорке, чтобы добиться супермодного тогда отбеленного вида.

Нечто подобное снова входит в моду в следующем году, однако вряд ли стоит снова становиться к плите: наш деним уже вываривают многие бренды масс-маркета.

А среди люксовых брендов наиболее светлая, почти белая, "выварка" оказалась у американской марки Proenza Schouler; у французского дизайнера Isabel Marant деним ушел в серый оттенок, а итальянский бренд Missoni поэкспериментировал на подиуме, совместив в одном кимоно-жакете различные оттенки джинсовой ткани.

Но мастер-класс в этом смысле показал французский дом моды Balmain, совместив в одном джинсово-голубом образе и рваные джинсы, и рюши, и блестки, сделав образ одновременно и романтичным, и рок-н-ролльным.

Отбеленный деним показали бренды: Isabel Marant, Proenza Schouler, Alberta Ferretti, Balmain, Christian Dior, Missoni, Off-White, Alexander Wang, Balenciaga і Lemaire.

В материале использован репортаж корреспондента BBC Аннабель Рекем.

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