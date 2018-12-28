Мода-2019: как быть в тренде
Если вам надоело подбирать шарф к вашему джемперу или дополнять каждый наряд парой термальных колготок, то не бойтесь - помощь уже в пути.
Благодаря работе индустрии моды, дизайнеры показывают коллекции за несколько месяцев до того, как они попадают в магазины, и мы уже знаем, что вы будете носить весной 2019 года.
На недавних неделях моды в Лондоне, Париже и Нью-Йорке самыми основными трендами стали: оттенки светло-голубого, смешанные принты, розовые смокинги, принт тай-дай (tie dye) и отбеленные джинсы.
- Цвета-2019: розовый миллениалов, желтый поколения Z и утопический неомятный
- Оверсайз, унисекс и лучше без лифчика: как работает новая мода
- К-красота: западная мода на корейскую косметику
Вы можете опередить моду уже сейчас, ища элементы одежды, которые соответствуют этим перспективным тенденциям.
Светло-голубой
Если прошлой весной в моду вошел лавандово-пурпурный оттенок, продолжая оставаться популярным весь год, то в новом году нас ждет гораздо более простой в повседневной жизни светло-голубой.
Бренд Alice+Olivia, который специализируется на женственной одежде, вышел в топ шоу недели моды в Нью-Йорке, соединив светло-голубой с белым в облачных и вдохновленных Китаем принтах.
Французский бренд Givenchy соединил цвет с другой тенденцией весны 2019 года - рюшами.
Хотя на показах цвет преимущественно доминировал в платьях, можно быть уверенными, что модные бренды масс-маркета распространят его и на другие элементы одежды - блузки, пиджаки и брюки.
Светло-голубой доминировал в показах брендов: Alice+Olivia, Marc Jacobs, Ph5, Givenchy, Alexa Chung, Roland Mouret, Rejina Pyo.
Микширование принтов
Микширование принтов - это рискованный тренд. К нему надо подходить с осторожностью, микшированные принты точно не для всех.
Рядового потребителя, возможно, отпугнут модели, показанные на подиуме Dolce & Gabbana и Versace - слишком много там всего намешано. А вот платье-микс от Diane von Furstenberg или наряд от Self-Portrait показывают, как этот тренд можно носить в обычной жизни.
Особенно активно микшировали принты: Dolce & Gabbana, Balenciaga, Versace, Roberto Cavalli, Preen by Thornton Bregazzi, Paco Rabanne, Louis Vuitton, Michael Kors, Carolina Herrera, Self-Portrait и Diane von Furstenberg.
Розовый смокинг
Похоже, что в 2019 году у вечернего платья появится неожиданный соперник - смокинг во всех оттенках розового.
Пожалуй, только люксовый бренд из Нью-Йорка Sies Marjan несколько отступил от общего тренда, предложив свою ярко-красную версию этого брючного костюма.
В целом, это очень легкий в ношении тренд, который можно сделать еще более спортивным, если надеть с кроссовками (как это сделала Escada), или вечерним, если выбрать шпильки и соответствующие аксессуары.
Розовые смокинги показали: Escada, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Emporio Armani, Gucci, Balenciaga, Roksanda, Peter Pilotto и Boss.
Тай-дай
Тай-дай (tie dye) - это метод окрашивания, который позволяет получить удивительные, размытые "психоделические" узоры.
Майки и рубашки с такими принтами периодически - со времен хиппи, которые варили в 1970-е свои связанные в узел тишотки, - входят в моду весной и летом, и особенно много подобных образов можно было встретить в уходящем году у разных инфлюэнсеров в Instagram.
Судя по тому, что показали на мировых подиумах, не покинет он нас и в 2019-м.
Мастер ярких принтов итальянский бренд MSGM показал нам волшебное сочетание бело-розового тай-дай джемпера и юбки с воланами.
А Calvin Klein микшировал сразу несколько тенденций в одном образе: тай-дай, сборку, логоманию и принты.
Тай-дай был в коллекциях: Calvin Klein, No. 21 Prada, MSGM, Prabal Gurung, R13, Christian Dior и Stella McCartney.
Отбеленный деним
Джинсы и деним никогда не выходят из моды, они просто немного видоизменяются от сезона к сезону - то кроем, то цветом, то оттенком.
Некоторые из нас помнят, какими модными были "варенки" в 1980-е: кое-кто даже сам вываривал свои "ливайсы" в хлорке, чтобы добиться супермодного тогда отбеленного вида.
Нечто подобное снова входит в моду в следующем году, однако вряд ли стоит снова становиться к плите: наш деним уже вываривают многие бренды масс-маркета.
А среди люксовых брендов наиболее светлая, почти белая, "выварка" оказалась у американской марки Proenza Schouler; у французского дизайнера Isabel Marant деним ушел в серый оттенок, а итальянский бренд Missoni поэкспериментировал на подиуме, совместив в одном кимоно-жакете различные оттенки джинсовой ткани.
Но мастер-класс в этом смысле показал французский дом моды Balmain, совместив в одном джинсово-голубом образе и рваные джинсы, и рюши, и блестки, сделав образ одновременно и романтичным, и рок-н-ролльным.
Отбеленный деним показали бренды: Isabel Marant, Proenza Schouler, Alberta Ferretti, Balmain, Christian Dior, Missoni, Off-White, Alexander Wang, Balenciaga і Lemaire.
В материале использован репортаж корреспондента BBC Аннабель Рекем.
Следите за нашими новостями в Telegram