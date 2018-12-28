Выборы президента-2019: основные даты и события кампании

Копірайт зображення UNIAN Image caption Инаугурация президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года

Избирательная кампания президентских выборов-2019 официально стартует в последний день уходящего года - 31 декабря.

Гонки будут проходить 90 дней и первый тур голосования состоится 31 марта, а если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то второй тур должен состояться 21 апреля.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

ВВС News Украина собрала главные даты и события президентских выборов 2019 года, чтобы помочь лучше ориентироваться в перипетиях гонки.

Президентская избирательная кампания официально стартует 31 декабря 2018 года. С этого дня партии уже могут выдвигать кандидатов и подавать их на регистрацию в Центральную избирательную комиссию. Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день года.

Партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019 года. Залог для желающих побороться за кресло президента Украины будет составлять 2,5 млн грн. Проводить агитацию можно сразу после регистрации.

До 13 февраля зарегистрированные кандидаты в президенты имеют право подать в ЦИК свои предложения в отношении членов окружных избирательных комиссий (по одному в каждую комиссию).

Именно эти комиссии будут организовывать выборы в регионах, их должны создать не позднее 18 февраля.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юлия Тимошенко - лидер президентских рейтингов - на прошлых выборах заняла 2-е место

До 7 марта кандидаты в президенты имеют право также подать кандидатуры в члены участковых избирательных комиссий, которые будут организовывать голосование на местах и ​​считать бюллетени. Участковые избирательные комиссии должны создать не позднее 12 марта 2019 года.

8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Именно к этому дню претенденты имеют право снять свою кандидатуру и, например, поддержать кого-то из коллег. 8 марта ЦИК окончательно утвердит форму, цвет и текст избирательного бюллетеня.

В течение избирательной кампании граждане имеют право временно изменить свой избирательный адрес, чтобы проголосовать там, где будут находиться в день голосования.

До 25 марта избиратели могут подать заявления о голосовании на участке по месту жительства или работы, а не по месту постоянной регистрации. Для этого надо прийти в орган ведения реестра избирателей (они расположены в государственных органах власти) и подать заявление о голосовании именно на участке в этом округе.

Эта процедура касается и граждан Украины с временно оккупированных территорий.

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До 25 марта можно уточнить наличие своей фамилии и правильность его написания в список избирателей на своем избирательном участке. До этого дня каждому гражданину должно поступить именное приглашение принять участие в выборах.

28 марта - последний день, когда можно обнародовать и распространять результаты избирательных социологических опросов.

К вечеру 29 марта тяжелобольные избиратели с ограниченной возможностью передвижения имеют право обратиться в участковую избирательную комиссию и получить право проголосовать по месту пребывания (в больнице или дома). В этот же день заканчивается последний день агитации.

31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00 пройдет первый тур голосования.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2014 году Петр Порошенко победил уже в первом туре

Предварительные результаты выборов могут стать известны еще ночью 1 апреля, однако официальные результаты ЦИК должна объявить не позднее 10 апреля.

После этого два кандидата-лидера должны подать кандидатуры в состав обновленных территориальных комиссий, состав и руководство которых поделят поровну.

18 апреля - последний день, когда можно обнародовать и распространять результаты избирательных социологических опросов перед вторым туром.

19 апреля должны состояться телевизионные дебаты между двумя кандидатами в президенты, которые вышли во второй тур выборов. Это последний день разрешенной агитации.

21 апреля с 8:00 до 20:00 - второй тур голосования.

До 1 мая ЦИК должен установить официальные результаты выборов, а еще через три дня - официально обнародовать.

В течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов должна состояться инаугурация нового президента - не позднее 3 июня 2019 года.

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